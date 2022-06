Dónde invertir sin perder los nervios en tiempos de incertidumbre

Los inversores llevan una primera parte del año llena de altibajos en las bolsas, que han tenido que soportar con mucha resiliencia, salvo los que no han podido más y han apostado por vender. En la lista de incertidumbres sobre las inversiones se encuentra la pandemia de covid-19, la crisis de suministros, la guerra en Ucrania, la escalada de precios de la energía y la recién estrenada subida de los tipos de interés.

Los expertos aconsejan evitar huir en estos momentos, pero tener la cabeza fría puede resultar difícil. A la hora de buscar dónde llevar el dinero en la segunda mitad del año, pocos son los refugios que quedan. Para encontrarlos hay que partir del perfil inversor de cada persona y el riesgo que pueda permitirse aguantar.

"Incertidumbre hemos tenido a lo largo de la historia en muchos momentos, como la mayor crisis económica, en 2008; la crisis del euro o la covid. Vivimos en un mundo incierto", señala Paula Satrústegui, socia de asesoramiento patrimonial de Abante, para explicar que la volatilidad no es nueva. "Eso lo vamos a tener siempre, no se va a ir", advierte.

"Verano caliente"

Desde las organizaciones de consumidores alertan de la volatilidad de los mercados. "En los próximos meses el panorama para el inversor se presenta complicado. Las bolsas y los mercados de renta fija andan revueltos y las caídas de precio pueden ser las protagonistas", apuntan desde OCU Inversiones. Los expertos en inversión de la organización auguran un "verano caliente" y no solo por la actual ola de calor, sino en lo que respecta a subidas de tipos de la renta fija y "castigo bursátil". De ahí que en sus informes consideren que "el inversor a largo hará bien en mantener su cartera; eso sí, la liquidez vale hoy su peso en oro porque oportunidades no van a faltar en próximos meses".

En este sentido, desde Abante confiesan que "nadie tiene la bola de cristal para saber si va a seguir cayendo la bolsa" y que si se sale buscando luego entrar a precios más bajos puede ser complicado. "Como nos perdamos los cinco mejores días del año nos hemos cargado la rentabilidad. Si una vez que hay caídas salimos, entrar es más complicado", añade Satrústegui. El Ibex 35 ha conseguido remontar en el inicio de semana.

Si se invierte, planificando antes

"Antes de acudir al mercado financiero y decidir qué tipo de producto es bueno debemos hacer una reflexión previa. Analizar qué queremos ser el día de mañana y hacer el proyecto biográfico, entender cuáles son nuestros objetivos, de qué patrimonio disponemos y qué rentabilidad le podemos pedir a las inversiones", explica, sobre la necesidad de hacer una planificación financiera en base al perfil de riesgo de cada cliente. "No es lo mismo que necesite el dinero en dos años para comprar una casa o dentro de 30 para jubilarme", pone como ejemplos. El plazo determinará en parte "si podemos ser más o menos conservadores".

"Es verdad que el mercado está volátil, pero tenemos que pensar que somos inversores a largo plazo", señala. De ahí que la primera consigna es que solo se debe invertir dinero que no se vaya a necesitar de forma urgente. "Con las incertidumbres actuales, si es dinero para comprar una casa en 6 meses, entonces no sabemos qué va a pasar, mejor que no invierta el dinero", confiesa.

Fondos de inversión

"Las inversiones que se hacen en momentos como este, que está todo más bajo de lo que estaba hace unos meses, son rentables a largo plazo", indica. A la hora de optar por un producto financiero aconseja los fondos de inversión porque "es un vehículo muy eficiente desde punto de vista financiero y fiscal". Destaca que detrás estará un gestor fondos, que profesionaliza las decisiones, y recuerda que "no hay que poner todos tus huevos en la misma cesta", sino optar por diversificar.

Desde el punto de vista fiscal es posible cambiar de fondo sin que repercuta en la Renta. "No hay que tomar decisiones solo desde el punto de vista fiscal, pero sí que hay que tenerlo en consideración", añade, en cuanto a la figura del "traspaso" de un fondo a otro sin impacto fiscal. Solo se declarara "el día que lo venda y tributaré lo que haya ganado desde que compré en el fondo inicial", explica. En el caso de las acciones, "cada vez que hago un movimiento tengo un impacto fiscal", ya que hay que declarar la operación en la declaración de la Renta, recuerda.

Se complica el reto de batir la inflación

Uno de lo objetivos que se marcan los asesores financieros a la hora de buscar rentabilidades atractivas a sus clientes es superar la inflación. El dinero parado en una cuenta corriente o debajo del colchón va perdiendo valor a medida que sube el coste de la vida. Ahora resulta complicado "batir" el Índice de Precios al Consumo (IPC), porque el último dato se ha situado por encima del 8%. Además, las previsiones a corto plazo no esperan bajadas drásticas. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya ha reconocido que los precios seguirán altos "más tiempo" del esperado.

"Con la inflación en el 8,7% en mayo, si usted quiere batirla, deberá tener presente que no le quedará otro remedio que dedicar más peso a otras inversiones que sean capaces de generar rendimientos más elevados... las acciones", señalan desde OCU.

"Tenemos que ser inversores globales, diversificados, tener carteras de calidad y mantener la cabeza fría para que las emociones no jueguen en nuestra contra", aconseja Satrústegui sobre los meses que vienen.

