"Han aumentado los ritmos de producir a niveles nunca vistos"

A las condiciones en las que se trabaja en la planta zaragozana de Stellantis, «con un aumento de los ritmos de producción a niveles nunca vistos», achacan los sindicatos con representación en la fábrica de Figueruelas el elevado nivel de absentismo, superior al 10%, que les trasladó la dirección en un comunicado este pasado martes. Además de responder que las bajas están autorizadas por profesionales de la medicina y defender a los que están de baja, aseguraron que la plantilla cumple, al margen de que algún caso de picaresca pueda darse, que es la excepción a la regla.

Desde UGT, Sara Martín, responsable de esta sección sindical, recordó que «la media de edad es bastante alta dentro de la compañía» y que la fábrica, que se instaló en 1982, ha cumplido 40 años y «se nota en el personal veterano». Asimismo, en la nota remitida por este sindicato se dice textualmente que «los ritmos y el desgaste físico que se produce en las líneas de montaje supera con mucho el que teníamos hace unos años» a la vez que denuncia que «el ahorro de costes» que prima Stellantis «se llevó por delante el departamento de Ergonomía». Por eso, UGT pide «ir a la raíz del problema» y no quedarse en el dato, ya que ellos también pueden hablar de «puestos de trabajo rompepersonas».

«La dirección no se preocupa de la ergonomía ni dice que está habiendo mucha más accidentabilidad, no solo entre el personal veterano sino entre gente joven, con contratos precarios, que no llegan a los ritmos de producción que marcan y que no se habían alcanzado nunca», denunciaron desde CGT, que cargó contra los sindicatos mayoritarios por consentir un «aumento de la actividad pactada del 109% al 120% y más allá», «ERTE a la carta» o el sistema ‘Kaizen’ de mejora continua que «solo se aplica para eliminar puestos de trabajo y aumentar la carga del resto».

También desde OSTA se mostraron críticos con que Stellantis cuestione las bajas que expide un facultativo, además del «alto coste económico que para el trabajador supone estar de baja en esta compañía» y achacaron las patologías laborales al «aumento de los ritmos (de 109 a 120), los Kaizen, la jornada laboral de 6 días, así como la escasez de personal que impiden rotaciones".

Stopel pidió a la dirección de Stellantis ahondar en las causas de este absentismo y reflexionar sobre sus propias palabras de que «los tiempos de trabajo están realizados por personas al 100% de su capacidad física y mental», lo que supone, dicen, que «no acudir al puesto en plenas condiciones puede significar todo un suplicio hasta el final de la jornada», sin hablar, de «amenazas y sanciones si se falla» o no se alcanzan los ritmos», dijeron