Empresa aragonesa afectada por la crisis con Argelia: "Son ventas que ya no recuperaremos"

La crisis diplomática entre España y Argelia ha desembocado en una ruptura de las relaciones comerciales que ha comenzado a notarse en las compañías aragonesas que compran o venden productos del país africano. Las exportaciones aragonesas a Argelia no llegan al 1% del volumen total de ventas en el exterior de la comunidad, pero la prohibición desde este jueves de domiciliaciones de pagos en negocios hechos con españoles ha paralizado ya algunos contratos suscritos con empresas de la Comunidad.

"Un cliente de toda la vida nos ha mandado una notificación explicando que el Tratado de Amistad con España quedaba suspendido y no se autorizaban operaciones", ha contado Atef Laribi, director de Exportación para Oriente Medio y África de la empresa zaragozana de fertilizantes Arvensis Agro. Dicho convenio marcaba las relaciones entre ambos países desde 2002 y ha sido el que el Gobierno argelino ha dejado en suspenso tras el giro diplomático de España sobre el Sáhara Occidental, con el que se ha acercado a las pretensiones de Marruecos.

"Trabajo en balde"

El directivo hace apenas una semana que había viajado al país para estrechar lazos con clientes y contactar con otros nuevos. "Todo el trabajo ha sido en balde", ha lamentado, con una "frustración enorme" ante la repercusión de los problemas diplomáticos. La compañía calcula que si la ruptura de relaciones se mantiene hasta final de año puede suponer una disminución de la facturación prevista de unos 300.000 euros.

La situación actual "nos obliga a suspender las ordenes de fabricación y además son ventas que ya no recuperaremos puesto que nuestros productos son estacionales al ir destinados a la agricultura", apuntan desde la compañía. El 70% de los productos se vende en el primer semestre del año. La firma de desarrollo, producción y distribución de nutrición vegetal exporta a 40 países, con especial presencia en Sudamérica.

Además, el técnico teme la fuga de clientes. "Perdemos competitividad. Si un cliente no me compra a mí no se va a quedar con los brazos cruzados, le va a comprar a otro proveedor", ha señalado, apuntando como beneficiadas las compañías italianas y francesas que son su competencia más cercana. Calcula que ahora "el 60% ó 70% del fertilizante en Argelia es de España". Por ello, espera "que sea algo puntual y se solucione cuanto antes".

Las relaciones con Aragón

En Aragón, el año pasado las exportaciones al país africano alcanzaron los 119 millones de euros, según los datos de comercio exterior recogidos por la Cámara de Comercio de Zaragoza. "Habría un total de 134 empresas exportadoras, de las que 51 son habituales y representan el 94% de la exportación", ha indicado Nieves Ágreda, subdirectora de Cámara y directora del Área de Internacionalización. Se da la coincidencia de que al igual que Arvensis Agro, la institución también había visitado Argelia hace apenas una semana con un grupo de compañías. Y como la empresa zaragozana habla de "expectativa frustrada" en estos momentos con la parálisis comercial. "Era la primera misión presencial por parte de España en los dos últimos años", ha añadido.

Entre los principales productos que se venden al país figura el papel, cartón y todo lo relacionado con las manufacturas de celulosa, que representa el 30% exportación. Le sigue el hierro y acero, con productos semifacturados para infraestructuras, equipamiento industrial, productos químicos y abonos.

En la misión comercial de la Cámara viajaban representantes de la fundición zaragozana Ebroacero, que ya cuenta con algunos clientes en Argelia, pero acudieron para "retomar contactos y ver posibles nuevos clientes", han explicado desde la compañía situada en el barrio de Casablanca de la capital aragonesa. Entre los productos que han vendido anteriormente al país figuran "piezas de acero para cementeras, azucareras y trituradoras para canteras". "En los últimos años Argelia es cada vez más difícil para hacer negocios y exportar", han confesado, por lo que ya no tenían muchos clientes allí y ahora esperan que sea "aún más difícil" conseguirlos. Su temor es que la crisis con uno de los mayores productores de gas suponga un aumento del precio de la energía.

El Gobierno de Aragón han querido lanzar un mensaje de tranquilidad. "Desde el Gobierno de España nos dicen que no va a afectar al ámbito energético y del gas", ha explicado este jueves Marta Gastón, consejera de Economía, Planificación y Empleo del Ejecutivo regional, en la inauguración de la segunda edición del Programa de Desarrollo para la Dirección de Mujeres con Alto Potencial de la Escuela de Organización Industrial (EOI). La influencia del conflicto diplomático en el coste del energía, que se encuentra en precios máximos, es una de las consecuencias que más preocupan. La crisis llega cuando Europa acaba de aprobar un tope al precio del gas en España y Portugal para intentar abaratar la factura de la luz, en plena escalada azuzada por la consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

En porcentaje, los negocios con Argelia no llegan al 1% del total de las ventas al exterior de la Comunidad, por lo que la consejera ha destacado que la relación comercial con Aragón no es muy "relevante". Así, del conjunto de las exportaciones de las empresas aragonesas, las dirigidas a Argelia "supusieron el año pasado un 0,83% en media". El sector papelero se lleva 70 millones de euros. Gastón ha señalado que "hay muchos destinos a lo largo y ancho del mundo donde el papel tiene más peso".

Del lado de los productos que compra Aragón, representa un 0,3% de las importaciones totales. "Hay que esperar que no se resienta porque no es tan fácil encontrar sustitutivos a lo que sale de Aragón y esperar que no se genere una nueva incertidumbre a base de declaraciones y contradicciones cuando desde Gobierno de España trasladan que no afecta en absoluto a voluntad de seguir con acuerdo en el ámbito energético", ha insistido la consejera.

En España, en 2020, año del estallido de la pandemia, las exportaciones a Argelia se situaron en 1.916 millones de euros, un 34,1% menos en comparación con el año anterior y el 0,7% del total. Se trata del cliente número 21 de las empresas españolas. España fue el quinto proveedor de Argelia, por detrás de China, Francia, Italia y Alemania.

Las importaciones (2.511 millones de euros) disminuyeron un 34,8%, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y se centraron en su mayoría en gas (92%) y en menor medida en otros productos como abonos (3%).

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, existen casi 300 proyectos hispano-argelinos en sectores como del petróleo, con Repsol y Cepsa, la construcción, las infraestructuras, el agroalimentario o el farmacéutico.