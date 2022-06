Adiós al kebab. Cómo la inflación socava el modo de vida de los turcos

El kebab es probablemente la pieza de gastronomía turca más internacional, y la barbacoa es un clásico del ocio de fin de semana, pero con la actual inflación, la subida de los precios de la carne coloca este hábito fuera del alcance de muchos en Turquía.

"El mismo jubilado que antes venía a mi tienda para comprar un kilo de carne, ahora me pide 250 gramos", cuenta a Efe el carnicero Hüseyin Aysen, de Temelli, un municipio a medio centenar de kilómetros de Ankara.

El precio del kilo de carne se ha duplicado en un año, según cuenta, y aún así, él, como vendedor, sale casi peor parado que el consumidor, ya que los gastos de inversión han subido más del triple y el precio del heno incluso se ha multiplicado por diez.

"El año pasado yo podía alimentar una vaca con 18 liras al día, ahora me cuesta 65 liras", asegura Aysen, dueño de una granja de 300 reses que prometía un ingreso seguro, antes de que la caída de la lira y la inflación se llevaran todos los beneficios.

Más información La inflación en Aragón sigue por encima de la media nacional

El margen de ganancia por cada kilo de res ha caído de 7-8 liras el año pasado a solo dos liras, hoy equivalente a diez céntimos de euro, señala el carnicero.

El hombre es el ejemplo de una clase media que se ve arruinada por la devaluación de la moneda turca, que ha perdido un 40% de su valor desde noviembre pasado.

Así las cosas, un kebab clásico con guarnición al plato costaba este viernes 99 liras en un céntrico restaurante de Estambul, frente a los menos de 40 de hace solo un año.

Nuevo desplome

Aunque la lira se recuperó tras el dramático desplome de diciembre, con valores de hasta 20 liras por euro, y en los últimos meses ha oscilado entre las 15 y 16 unidades por euro, el efecto inflacionista se hace notar cada vez más.

Este mes, la inflación interanual llegó al 73,5%, si bien algunos economistas creen que en realidad es más del doble.

En las últimas tres semanas, la lira ha vuelto a perder un 13,5% de su valor y la senda bajista se intensificó desde el lunes, con la lira cambiándose a 18,5 euros, muy cerca ya de las peores cifras registradas en diciembre de 2021.

Tras anunciar el Banco Central turco este viernes que aumentará del 10 al 20% la reserva obligada de los bancos para préstamos denominados en liras, la moneda se recuperó momentáneamente.

Sin embargo, los economistas señalan que la espiral de devaluación e inflación es inevitable cuando el banco emisor mantiene los tipos de interés en un 14%, muy por debajo de la tasa de inflación.

Eso impide cualquier intento de ahorro y obliga a gastar todos los ingresos o bien convertirlos en oro o divisas.

Todos bien, salvo los pobres

El Banco Central parece seguir órdenes del presidente de Turquía, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, que justifica su radical oposición a una subida de los tipos con el argumento, no compartido por los economistas, que los intereses altos causarían más inflación.

El ministro de Finanzas, Nureddin Nebati, tuvo una explicación más convincente para esta estrategia, al declarar la semana pasada: "Hemos elegido el crecimiento junto a la inflación".

"Habríamos podido también tomar medidas muy duras para bajar la inflación, pero elegimos producción y crecimiento", asegura en una reunión del gobernante partido islamista AKP.

"La rueda gira. Con este sistema hacen ganancias las empresas de producción y los exportadores, aunque no los (sectores) de ingresos bajos", agregó.

Según el diario opositor Cumhuriyet, esta interpretación desató la ira de Erdogan, por evidenciar que la inflación perjudica a las capas menos adineradas, que el AKP considera su principal feudo electoral.

Efectivamente, la lira débil hace subir las exportaciones turcas, pero a la vez encarece la importación de materias primas no solo para la manufactura, el principal pilar de la industria turca, sino también para agricultura y ganadería, como sabe el carnicero Aysen.

Tope de alquileres

La inflación ha disparado también los alquileres, y muchos jóvenes que ahora viven en pisos compartidos están regresando a la vivienda de sus padres, porque no pueden asumir la subida oficial del 40%, correspondiente a la inflación media de los últimos 12 meses.

Esta misma semana, el AKP aprobó en el Parlamento una ley que limitará toda subida anual del alquiler al 25%, pero las inmobiliarias ya han avisado de que esto solo llevará a reducir la oferta de pisos y disparará más los precios.

"Hay que evitar alquileres desorbitados, pero con un criterio objetivo. Con una inflación del 73,5%, un límite arbitrario del 25% crea nuevos problemas: aumentará el mercado negro y surgirán conflictos sociales. La decisión debe revisarse", reconoció en Twitter Samil Tayyar, miembro de la Ejecutiva del AKP.

Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli.



Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır.



Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir.



Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar.



Karar gözden geçirilmeli. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 8, 2022

Pero el debate político es escaso porque "el gobierno tiene casi control pleno de los medios de comunicación, y todos solo hablan del éxito del Gobierno, echando la culpa a 'poderes extranjeros' si algo va mal", cuenta en conversación con Efe el politólogo Rasit Kaya.

Aun así, el descontento crece, cree Aysen, el carnicero: "En nuestro pueblo siempre se ha votado al AKP. Ahora, por lo que oigo en las cafeterías, el 80% dejará de hacerlo".

"No entiendo cómo la gente no se queja más", reflexiona y concluye resignado: "Me pregunto si con la vacuna de la covid nos han inoculado un modo de silencio".