Una reforma laboral a medida para reducir la temporalidad en el empleo

Aunque un mes es poco tiempo para hacer balance de los efectos de la reforma laboral, que entró en vigor el 31 de marzo, lo primero que se observa en abril es el gran incremento de trabajadores con contrato indefinido, 10.107 más en Aragón que en marzo. En un solo mes este tipo de contratos sumaron el 43,49% del total de los firmados en abril frente al 56,51% de temporales. Mientras, en España hubo récord de contratos indefinidos, con un total de 698.646, lo que representa el 48% del total frente al 10% que suponían en enero de este año.

Lejos de dejarse deslumbrar, desde las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme Aragón llaman a la prudencia ya que al analizar la letra pequeña se ve que el 60% de esos contratos indefinidos son a tiempo parcial y fijos discontinuos, es decir, no cubren actividades permanentes, lo que significa, dicen, que muchas empresas lo que han hecho para adaptarse al cambio legal es sustituir temporalidad por parcialidad para disponer de esa flexibilidad que necesitan. Y que por tanto, el objetivo prioritario del Gobierno de lograr una mayor estabilidad en el empleo está todavía lejos de alcanzarse.

Para atajar la temporalidad abusiva, desde el Ejecutivo, además de poner en marcha la reforma laboral –consensuada con los agentes sociales– han lanzado recientemente, a través del Ministerio de Trabajo, un nuevo plan de choque con cartas dirigidas a las empresas con excesiva temporalidad para requerirles que transformen en indefinidos muchos contratos temporales que se hicieron mal antes de la reforma e instarles a corregir esos contratos antes de recibir la visita de la Inspección.

La dirección territorial de este organismo en Aragón (ITSS) ha detectado que hay empresas con una temporalidad del 64,95% a finales de abril. Y ha empezado ya a enviar cartas a 504 empresas que triplican el promedio de temporalidad en Aragón (21,34%) para recordarles la obligatoriedad de transformar esos contratos temporales en indefinidos y que puedan registrarlos automáticamente a través de un procedimiento habilitado en la página web del Gobierno de Aragón y trasladarles que si no lo hacen recibirán la visita de la Inspección de Trabajo.

Trabajadores en alta por tipo de contrato en Aragón. HA

Por sectores, la mayoría de esas empresas pertenecen a servicios, construcción y hostelería, pero las hay también de agricultura, comercio, industria y transporte. "Desde 2004 y hasta 2021 gracias a la actuación de la ITTS hemos transformado a indefinidos un total de 44.145 contratos en Aragón. Y en lo que va de año llevamos 1.285, pero todavía, sigue habiendo una excesiva temporalidad" subraya Román García Oliver, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón. "A nivel nacional, en paralelo se ha puesto en marcha otro plan de choque, pero hemos cruzado los datos, con lo que las empresas en Aragón en principio recibirán solo una notificación", precisa.

García Oliver insiste en que "hay mucho contrato mal hecho": Inspección, explica, ha detectado empresas que no tienen ningún trabajador directo sino todo contratado a través de ETT y otras con más del 50% de temporalidad entre contratos directos y los que suscriben con las ETT. Han subido un 15%, añade, los contratos realizados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT). "Fueron en 2019 143.326 en Aragón y en 2021 164.223 y va a más", advierte.

Aunque la Inspección pone el foco en las empresas, "la Administración duplica con un 41% la tasa de temporalidad del sector privado", subraya Jesús Arnau, director de CEOE Aragón", que pide se use en ambos casos la misma vara de medir. "La estabilidad en el empleo es una exigencia legal, pero no una realidad. Las condiciones actuales de la economía no permiten la contratación indefinida", asegura. "No se puede sacar pecho" con el incremento de contratos indefinidos en abril. "Los trabajos estacionales han pasado a ser en su mayoría, en un 60% o indefinidos a tiempo parcial o fijos discontinuos. Es un maquillaje de la realidad al haberse visto obligadas las empresas a cambiar el tipo de contrato", afirma.

En este cambio de nombre, que no conlleva por ahora una mayor estabilidad en la contratación , incide María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. "Es verdad que no teníamos esa cifra de trabajadores indefinidos de abril desde hace tiempo pero habría que fijarse más en la duración efectiva que tendrán esos contratos y cuánto los van a poder mantener las empresas", asegura. "Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la campaña en hostelería y en el campo y ver qué pasa con esos contratos -indica Lorente- para ir ajustando la legislación".

"El contrato fijo discontinuo va a ser el más controvertido", anticipa Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, porque "puede ser utilizado de comodín para sustituir al de obra y servicio", Además, indica, "la estacionalidad no puede suponer que el trabajador quede a disposición del llamamiento del empresario porque eso generaría más precariedad e incertidumbre cuando de lo que se trata es de dar mayor seguridad a los trabajadores temporales".

Durante estos primeros meses tendrá que haber un control sobre todo de la Inspección de Trabajo. Aún con todo, al hacer balance, Alastuey considera que este primer mes de aplicación de la reforma ha sido "bastante bueno en lo que a contratación indefinida se refiere" y piensa que esta tendencia se va a mantener a medida que "los empresarios vayan descubriendo que el contrato de obra y servicio, que representaba el 25% de la contratación, ha desaparecido y lo tienen que sustituir por el indefinido o el fijo discontinuo".

"La reforma ha supuesto un punto de inflexión. La contratación indefinida se ha disparado hasta el 43,5% cuando en enero o meses anteriores se situaba entre el 7% y el 10%", destaca Carmelo Asensio, de CC. OO., que recuerda que la reforma laboral "aumenta la protección al trabajador".

"Desde OSTA vemos el contrato fijo discontinuo como un fraude encubierto para esconder los datos de eventualidad.

A pesar de ser un contrato indefinido, no reconoce una concreción de la jornada y el trabajador tiene que asumir los llamamientos, lo que supone estar a disposición de la empresa, y tener trabajadores a la carta como sucedía como con el extinto contrato de obra y servicio", indica Alberto Navarro, de la Ejecutiva de este sindicato. Como ya advirtieron, dice, "el aumento de este contrato ha sido exponencial". Mientras en 2021 la suma de indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos suponía el 39.51% del total, en abril de 2022, se ha incrementado hasta el 59,99%, lo que evidencia que "casi el 60% de los indefinidos en abril son indefinidos, pero más precarios", afirma.

"Hay una gran complejidad en los contratos fijos discontinuos"

Juan García Blasco, catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Zaragoza, asegura que nada tiene que ver el contrato fijo discontinuo de antes de la reforma laboral con el nuevo que para esta figura introduce la nueva norma. "Es de una gran complejidad", señala, al reunir hasta cinco variantes distintas: trabajadores estacionales, como puedan ser los de la nieve; temporales, como son los del campo o la hostelería; los que realizan trabajos intermitentes con periodos ciertos determinados o indeterminados; las contratas o concesiones administrativas, y los fijos discontinuos que hacen las ETT con sus trabajadores.

El problema, explica el docente, es que "todos estos supuestos tienen periodos de inactividad, que han de regularse en los convenios colectivos sectoriales" o la reforma laboral, advierte, no producirá los efectos deseados de mayor estabilidad en el empleo. "Si la negociación colectiva no asume el papel relevante que ha de tomar para regular ese plazo máximo de inactividad que ha de haber en fijos discontinuos, la reforma laboral no será efectiva", concluye este experto.