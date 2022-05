Mar España: "En la Agencia de Protección de Datos estamos salvando vidas"

¿Ha cambiado mucho la actividad de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) con la digitalización en estos últimos años?

Radicalmente. Con la digitalización, con el nuevo reglamento de protección de datos -que ya llevamos cuatro años desde que es directamente aplicable- y por que cada vez más la ciudadanía está más concienciada. Hemos recibido un incremento del 35% de reclamaciones respecto al año anterior y cada vez la aplicación práctica del tratamiento de los datos con inteligencia artificial es mucho más compleja, hay más brechas de seguridad, los procedimientos que tramitamos en el comité europeo son mucho más complejos, las consultas que nos hacen las empresas también y lo que no ha cambiado son los medios con los que cuenta la agencia.

¿Cómo acometen entonces estos retos?

Mimando mucho al personal. Hemos impulsado el teletrabajo de una manera flexible, estamos impulsando programas de bienestar. El equipo de la agencia tiene una lealtad y una disposición que yo no he visto en ningún sitio donde he trabajado en la administración.

¿Qué desafíos tiene la agencia?

Dos. Uno del ámbito de la ciudadanía, que los ciudadanos sepan que en internet tienen responsabilidad civil, penal y administrativa. Igual que cuando tienes un coche y si vas borracho puedes matar a alguien, si reenvías un vídeo de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima puedes causar el suicidio de alguien y tú ir a la cárcel. Entonces es un gran reto conseguir que la gente sepa que en el mundo digital se acaba descubriendo quién es el autor y que no hay impunidad.

¿Y el otro reto?

Yo lo tengo muy claro, acompañar en la innovación y en la inteligencia artificial. Tenemos que robustecer la economía digital, la economía del dato, pero al mismo tiempo haciéndolo compatible con garantizar los derechos fundamentales.

¿Hasta qué punto puede estar tranquilo un ciudadano de que sus datos están protegidos?

Eso le debería responder cada ciudadano porque depende mucho de su propia responsabilidad. Si tú dejas la puerta abierta de tu casa es mucho más fácil que entren a robar. Si no tienes contraseña en tu móvil y te lo roban es mucho más fácil que te ‘hackeen’ y que roben todos tus datos que si tienes una serie de claves. En la agencia hemos puesto en marcha en estos siete años más de 100 vías y herramientas con recomendaciones.

¿Estamos más o menos protegidos que hace dos, tres años?

Tenemos la suerte de vivir en el continente más garantista del mundo en los derechos fundamentales y el reglamento ha dado avances muy importantes, como la extraterritorialidad. Estamos protegidos respecto a empresas que operen en China, en Japón, pero que nos ofrezcan bienes y servicios a ciudadanos en España. El reglamento da mucho más control sobre el tratamiento de los datos y mucha más información que nos tienen que dar. La normativa ahora es más garantista que la que se aplicaba antes, que venía de la Directiva del año 1996, cuando internet estaba en pañales.

¿De qué está más satisfecha y qué lamenta más de estos siete años al frente de la Agencia de Protección de Datos?

De haber conocido al equipo de la agencia, de las 100 guías y herramientas que hemos puesto en marcha y del canal prioritario. De que estamos salvando vidas y de haber fomentado esa cara humana de la agencia por su responsabilidad social. ¿De lo que menos? Que a la agencia no se le ha dado el peso en medios económicos y personales que creo que necesita.

Dice que ha salvado vidas. ¿A qué se refiere?

Imagínese una joven que se graba en una acción sexual con su pareja, por lo visto hoy es más habitual de lo que nosotros, que somos más mayores, pensamos. Luego rompen y esa pareja por venganza difunde ese vídeo entre los compañeros del instituto y las imágenes empiezan a circular. Estamos consiguiendo la retirada en internet de esos vídeos y nos ha escrito alguna persona diciendo que por fin se ha podido levantar de la cama y volver a clase.

¿Y para las empresas?

Pusimos en marcha una herramienta, Facilita, que más de 600.000 pymes se la han descargado. Recibió el premio en la conferencia internacional de autoridades en la protección de datos.

La AEPD multó a Google con 10 millones de euros por vulnerar el derecho al olvido.

Fue una resolución por vulnerar ese derecho y la cesión de datos a terceros. Un hito que consiguió la agencia. Más de 500.000 ciudadanos en Europa se han beneficiado del derecho al olvido y de las tutelas de derechos que recibe la agencia cada año junto con la de acceso suelen ser las más numerosas.

¿Qué se puede conseguir que se borre y que no?

En las preguntas frecuentes de la agencia ponemos en qué te podemos ayudar, ahí vienen los casos concretos de derecho al olvido. Lo que se puede conseguir es que por el nombre no se encuentren los buscadores de determinada información relacionada con esa persona siempre y cuando no sea cargo público, no sea de interés público, hay una serie de excepciones.