Un plus en innovación para crecer en salud

Aragón sí puede convertirse en un referente en el sector farmacéutico y sanitario pero necesita más apoyo a la innovación. Lo dicen empresarios del sector y socios del clúster de la salud en Aragón, Arahealth, que este año ha conseguido doblar las ayudas a las AEI (Asociaciones Empresariales Innovadoras) concedidas por el Ministerio de Industria y que ha contado también con una línea de subvenciones específicas por parte de la consejería de Economía del Gobierno de Aragón. Pese al fuerte impulso que está cobrando este sector con la llegada de nuevas empresas y grandes inversiones, para alcanzar el potencial que ya tienen otros como la automoción o la agroindustria "lo que falta es un apoyo claro de todas las instituciones: autonómicas, municipales y locales", asegura Fernando Castillo, director general de Novaltia.

Sí reconoce el directivo que "gracias a Arahealth, que está apoyando mucho, somos más visibles que hace unos años", pero queda un largo camino por recorrer, asegura. "Necesitamos ese espaldarazo por parte de los políticos" dice, reconociendo la palanca que supone que "cada vez vengan más empresas a Aragón" y agradecido por el Premio Pilot que acaban de recibir.

"La innovación en nuestro sector es un plus, un debe, lo tenemos que hacer" y toda ayuda es necesaria, añade Julián Castejón, director de Operaciones de Pardo, del grupo Pikolin y fabricante de camas de hospital. "No sé si el sector salud podrá llegar a ser tan potente como la automoción o la agroindustria, que arrastran mucho empleo, pero sí podemos llegar a ser un referente y la innovación es clave para no estancarse", advierte. "Claro que ayudan las inversiones de multinacionales anunciadas recientemente y también que Arahealth, el clúster del sector, tenga más fuerza y entre todos podamos ayudarnos a innovar y crecer. Las últimas subvenciones de la DGA también son importantes", destaca Castejón.

Asimismo, Carlos Gimeno, responsable de Innovación y Tecnología de Dynamical 3D, empresa del clúster Tecnara, que colabora con Pardo en un proyecto para camas uci, aplaude que un sector como el hospitalario que "tradicionalmente era muy conservador en inversiones" haya reaccionado y esté movilizando recursos tanto públicos como privados, "al darse cuenta de que hay mucho valor que aportar y es el momento de dar el salto a un sector más digitalizado y que funcione mejor apoyándose en la tecnología".

Miguel Subirá, gerente de Podoactiva, demanda una apuesta firme por la innovación. "Hemos demostrado en el sector salud, muy resiliente en esta pandemia y parte de la solución, que al final siempre va a estar ahí, va a ser uno de los pilares de nuestra economía y hay que seguir evolucionando e innovando con el único objeto de crear mejores soluciones para los pacientes". Y en ese aspecto, apunta, "es importante toda ayuda pública del Gobierno de Aragón y de los ayuntamientos para que las empresas puedan crecer y dar más a conocer los ecosistemas que crean los clústeres y que facilita que las empresas se conozcan y hagan proyectos en común". Además, aconseja a "empresas e instituciones que trabajen juntas".

"Nuestra empresa nació en Aragón hace ya más de 100 años", recuerda Macarena Ariño, directora técnica farmacéutica de Alliance Healthcare, que reconoce que "Aragón ha sido pionero en temas de salud apostando cuando nadie lo hacía por crear una distribución farmacéutica especializada". Unos pilares, explica, sobre los que se basa el potencial que demuestran hoy las empresas de salud para lograr, con una apuesta real y continuada del sector privado y público, hacer de la salud un sector estratégico".

Eduardo Zubizarreta, director del área de Salud en Inycom, cree que para que este sector llegue a ser estratégico "deberán darse las circunstancias que permitan un desarrollo acorde a las capacidades de las empresas que ya están operando en Aragón, junto con la implantación de otras nuevas que refuercen el ecosistema empresarial generando valor en el entorno con una visión de alcance global".

Invertir en digitalización

En lo que coinciden estos expertos es en la necesidad de avanzar en el uso de las herramientas digitales. Y tienen ya relevantes proyectos aprobados en curso. En el caso de Novaltia, se trata de Pharmaintegra, un proyecto -que ha obtenido una ayuda de las AEI de 144.901 euros- de "transformación digital y sostenible de la cadena de suministro farmacéutica en Aragón". Además, han diseñado un almacén inteligente con una inversión de 25 millones y que esperan tener terminado en dos años y medio. "Va a ser uno de los más visitados del mundo", reconoce Fernando Castillo. El actual ya lo es. La pasada semana estuvieron 45 expertos de cooperativas griegas y esta semana tienen la visita de técnicos de Nueva Zelanda.

Novaltia, cuya cifra de negocio es de 330 millones, invierte anualmente cerca de 1 millón en innovación, hasta ahora todo procedente de la cooperativa. Por primera vez, este año tienen una subvención de las ayudas Farma de la DGA de 560.000 euros y otras dos ayudas más pequeñas de las AEI.

En el caso de Alliance Healthcare, que factura en España 1.036 millones, la inversión realizada en innovación en un año (septiembre 2020- 2021) fue de 4,3 millones de dólares. El proyecto de I+D que tienen en marcha es Neofar, que cuenta con una ayuda de las AEI de 182.744 euros, que coordinan Elvira Mayoral y José Llorente, focalizado en mejorar la salud de los pacientes mediante la colaboración entre médico y farmacia. Participan también Pedro Villanueva, del Balneario de Ariño, y Andrés Visús, de Predictland (clúster Tecnara), junto al laboratorio Herbetom. Se trata de que las farmacias, gracias a la confianza de que gozan entre sus clientes, les hagan varios test que permitirán saber si es necesaria la intervención de un médico geriatra y en los próximos años, con esos datos, desarrollar modelos de predicción basados en algoritmos que ayuden a anticipar las necesidades del paciente.

En el caso del proyecto ICUPrint3 participan Pardo, Dynamical 3D e Ingeniería y Control (estas dos empresas del clúster Tecnara). Lo que pretenden es a partir de una primera prueba de fabricación de soportes de pantalla para camas uci, ofrecer soluciones de fabricación totalmente personalizadas y que permitan un mantenimiento predictivo. La inversión es de 149.973 euros y la ayuda de las AEI. de 109.509,75 €.

En el proyecto Predictiva, de Podoactiva, de la mano de Predictland, lo que se busca, según Miguel Subirá, es "mejorar y optimizar el proceso de envío de plantillas en función de la demanda de nuestras clínicas; planificar la producción en base a esas fechas de entrega y mejorar en un 40% la eficiencia; así como la robotización del sistema de fabricación". Según Andrés Visús, de Predictland, "el ‘machine learning’ permite aprovechar ese conocimiento experto de los podólogos, analizarlo y ofrecer soluciones". El presupuesto es de 288.443 euros y 216.208 de subvención de las AEI.

El proyecto Pathflow, de Inycom -cuya cifra de negocio supera los 44 millones y que destinó en 2021 medio millón a innovación (360.000 euros de financiación pública)- se centra en demostrar cómo el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicada a la gestión de muestras y tejidos puede revertir en una mayor eficiencia. "Aunque la tecnología avanzada está muy presente en este sector", señala Zubizarreta, existen todavía algunos procesos que requieren la interpretación de muestras de manera manual y tediosa", y para mejorar eso, buscan "una solución de patología digital integrada" concluye.