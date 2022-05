La inflación, principal preocupación de los empresarios aragoneses

El ejercicio económico de 2022 se iniciaba con buenas expectativas de crecimiento, si bien condicionado por la variante ómicrom de covid-19 y la amenaza del repunte mundial de la inflación. Pero el estallido del conflicto bélico por la invasión rusa de Ucrania ha aumentado la presión sobre los precios de las materias primas energéticas y no energéticas, además de deteriorar la confianza d consumidores e inversores. En este contexto que dibuja el Boletín de Coyuntura del Colegio de Economistas de Aragón, fruto de un acuerdo con la CEOE, "lo que más preocupa a las empresas es la inflación", ha destacado este miércoles José María García, miembro de la comisión de Empresa del colegio. "Ahora se están deteriorando los márgenes de las empresas, y también está cayendo al renta disponible, lo único que crece son los impuestos", ha precisado. "Habría que tratar que esos deterioros no fueran tan grandes", ha sugerido.

Preguntado si en este contexto sería positivo el Pacto de Rentas que plantea el Gobierno central y sobre el que no se ponen de acuerdo los representantes de las patronales y de los sindicatos, García ha respondido que "lo ideal en esta situación es que el deterioro de las rentas se el menos posible para todos". "Seríamos partidarios del Pacto de Rentas siempre que no solo gane uno de los tres", ha dicho en referencia a las instituciones, cuyos ingresos están aumentando como consecuencia de la inflación. "Pero eso no es lo que está encima de la mesa", ha añadido García al hacer alusión a un diálogo social en Madrid en el que se ha hablado de la posibilidad de que las empresas reduzcan su margen de beneficios y que los salarios de los trabajadores no se incrementen demasiado, mientras que nada se ha dicho de las administraciones.

El Boletín de Coyuntura del Colegio de Economistas reseña que la recuperación económica a niveles previos a la pandemia se ha producido ya en todos los países de la OCDE salvo en España, una realidad que José María García ha atribuido a que las políticas económicas aplicadas para hacer frente a la crisis o no han sido acertadas o han sido menos acertadas que las puestas en marcha en otros países. "El crecimiento de la incertidumbre no va a favorecer el impulso que todavía necesita la economía española para el restablecimiento de las condiciones previas", sostiene el boletín. "En el caso de Aragón, según los datos calculados por la Airef, es la comunidad autónoma más cercana a alcanzar el nivel anterior, aunque todavía se sitúa por debajo", añade.