José Antonio Herce: "No es fácil, sí deseable que todos aceptemos un pacto de rentas"

Un pacto de rentas y compartir la pérdida de poder adquisitivo entre todos es la apuesta que hace este economista experto en pensiones para que la situación no vaya a peor con el paso de los meses y años, porque advierte de que incluso podríamos seguir así otro año. Para sostener el sistema público de pensiones, aboga por estirar la edad de jubilación, abordar reformas de más calado y fomentar sistemas complementarios y mayor cultura de ahorro como hacen otros países europeos

Licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, entre 1987 y 1991 fue funcionario titulado de la Comisión Europea. Ha sido director ejecutivo del Fedea entre 1991 y 2005; y socio director de Economía Aplicada de Afi de 2005 a 2012. Ese año pasó a ser director asociado de Afi hasta 2020. En la actualidad, junto a otros socios, dirige Loris, un proyecto de consultoría avanzada en materia de longevidad y pensiones.

Si dura más de un año esta inflación tan elevada, ¿van a poder seguir revalorizándose las pensiones de acuerdo al IPC?

Hay que decir que la revalorización de las pensiones con el IPC moderado de los años recientes me parece de justicia social. Hay que proteger el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente de las más bajas. Ahora bien estamos viviendo un momento extraordinario de una inflación no causada por motivos internos sino de fuera -desajuste radical de los mercados de materias primas y dislocación de las cadenas de suministro por la covid- que nos hace irremediablemente más pobres. Entonces pretender cubrir esa caída de poder adquisitivo repercutiendo un incremento idéntico a la inflación solo para un colectivo, el de los pensionistas, implica que muchos asalariados no van a tener esa posibilidad. Luego, está el problema de las empresas, todas sufren con la inflación. Y de ahí, surge la idea natural de un pacto de rentas.

¿Ve posible en España este pacto de rentas?

No lo veo fácil pero sí muy deseable y que todos los agentes lo aceptemos. Yo soy pensionista, con la jubilación activa. Tengo mi pensión y trabajo. Tengo otros ingresos, pero la inflación me va a hacer perder poder adquisitivo. Entonces aceptemos una pérdida parcial de ese poder adquisitivo a cambio de que los asalariados puedan hacer una recuperación parcial de las suyas y que los propietarios de vivienda o con rentas de alquiler no tengan que sufrir el cien por cien de la pérdida de poder adquisitivo. Si todos nos empeñamos en recuperarlo al 100% y no perder nada generaremos una espiral inflacionista y será peor.

Pero y si se mantiene otro año esta inflación

No sabemos cuanto va a durar la guerra. Puede ser que la situación se estanque durante mucho tiempo. Mientras los países occidentales sigan ayudando a Ucrania financieramente y con el envío de material de guerra, esto se puede estancar. Ya un solo año de inflación media del 6% va a ser muy dañina, pero un segundo o tercer año, nos va a salir caro. Y un pacto de rentas evitaría una espiral interna inflacionista porque si los asalariados se plantan y quieren que se recuperen sus salarios, las empresas volverán a subir los precios y eso puede durar años y llevar a la quiebra a muchas compañías y al paro a muchos trabajadores.

Insisto, ¿cuánto tiempo se va a poder mantener la revalorización de las pensiones?

Con un gasto en pensiones de 170.000 millones de euros cada año, lo que supone la revalorización son 1.700 millones por cada punto porcentual que sube la inflación. Seis puntos porcentuales son seis veces 1.700 millones, es decir, nos cuesta 10.200 millones la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones. Y no solo habrá que desembolsar esa cantidad este año.

Si el sistema es ya deficitario, ¿cómo afrontar este mayor gasto?

Corrigiendo el déficit contablemente. Estamos pasando gastos llamados impropios a los presupuestos generales del Estado. Y podemos acabar esta legislatura con una Seguridad Social prácticamente en equilibrio, pero eso no quiere decir que por más que hayamos hecho el truco contable se vaya a acabar el problema. La esperanza de vida no se va a parar. Estamos en una carrera hacia un déficit estructural creciente. Si ahora lo alimentamos con 10.200 millones, al año siguiente otros 10.200 millones y Dios no quiera que haya otro año de inflación del 6%, si queremos pagar esto tenemos que llegar a ese pacto de rentas sí o sí.

Por ahora, sindicatos y empresarios parece que no se ponen de acuerdo

No conozco a ningún empresario que no quiera participar en un pacto de rentas porque todos quieren proteger sus márgenes como es lógico, pero si hay que repartir el sufrimiento entre todos, yo estoy convencido de que ellos también aceptarán.

Pero para sostener las pensiones a la larga, ¿qué se necesita?

Alargar la edad de jubilación es la mejor manera de evitar una caída de las pensiones. Hay dos alternativas o trabajar más o cobrar menos pensión o jubilarse más tarde. Ya estamos en 66 años y 2 meses en 2022 y vamos a llegar a 67 años. La edad de jubilación llevaba sin cambiar desde más de un siglo. En la actualidad nos jubilamos a los 64 y vivimos 24 años después de los 64.

¿Serán las pensiones irremediablemente más bajas en España en los próximos años?

No veo es que podamos seguir pagando estas pensiones si no encontramos fuentes de financiación que es muy difícil explorar porque como digo las cotizaciones que se pagan entre empresas y trabajadores son del 36% del salario bruto, por todos los conceptos no solo la seguridad social, y eso encarece muchísimo el empleo. No digo que no podamos aguantar como estamos. Lo me causa preocupación es que no estemos dispuestos a coger el toro por los cuernos.

¿No han servido las reformas del sistema público de pensiones que se han hecho hasta ahora?

En su conjunto todas las reformas que se han hecho desestabilizan el sistema y no nos garantizan que podamos pagar lo que prometemos. Igual tenemos que pagar algo menos . Me gustaría ver reformas que no solo garantizaran unas rentas para todos los pensionistas sino que facilitaran la vigencia de soluciones complementarias que no están funcionando y que finalmente hubiera una cultura de ahorro.