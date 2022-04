Así fueron los inicios de FIMA: de los primeros tractores en la Cámara de Comercio de Zaragoza a referente internacional

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, cita de referencia del sector, ha abierto este martes sus puertas en Zaragoza. Una 42 edición que llega con ganas por parte de organizadores, expositores y visitantes, y a pesar del difícil escenario planteado por las complicaciones derivadas de la evolución de la pandemia y el impacto en el contexto internacional de la guerra en Ucrania.

Aunque los tractores ya eran protagonistas en 1941, fecha en la que comenzó a celebrarse en Zaragoza la feria general de muestras dentro de la programación de las Fiestas del Pilar, los inicios de esta gran cita con la maquinaria agrícola más tecnológica e innovadora se remontan oficialmente a 1964, cuando un grupo de empresarios expositores planteó la posibilidad de 'independizarse' de aquel certamen general y poner en marcha una feria monográfica.

Recorte del HERALDO publicado el 21 de abril de 1964. Heraldo.es

Ese año se celebró la primera edición de la Feria Técnica de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, que entonces albergaba lo que ahora es la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Todavía no se denominaba FIMA, ya que no tenía el carácter internacional -lo adquirió pocos años después, en 1967. No obstante, su inauguración fue todo un acontecimiento en la ciudad. Un acto que “resultó brillantísimo” y que causó una “satisfactoria impresión” al entonces ministro de Comercio, Alberto Ullastres, que contó con la compañía de su homólogo de la República de Malí, Hamacire N’Doure, tal y como contamos al día siguiente en nuestras páginas.

Desde entonces FIMA no ha dejado de crecer en expositores y en visitantes, convirtiendo a Zaragoza cada año en referente y escaparate de la evolución de la maquinaria agrícola. Fue ese éxito lo que llevó en 1985 a trasladar la feria a las instalaciones situadas en la carretera de Madrid. Entonces ocuparon -ya que no había más espacio- tres pabellones, si bien conforme la feria fue ampliando sus instalaciones, FIMA fue ocupando cada vez más hasta llegar a extenderse a lo largo y ancho de todos los pabellones del recinto, como ocurrió en la última edición, celebrada apenas dos semanas antes de que se declarara el estado de alarma, en la que batió récord convertida en “la feria más grande de España”.

Consulta más noticias sobre FIMA 2022.