Cuándo se cobran las pensiones en abril de 2022

La Semana Santa ya quedó atrás, con las pertinentes salidas de las ciudades y los gastos extraordinarios que conllevan esos desplazamientos, y es momento de hacer cuentas en las economías familiares de todo tipo, edad y situación socioeconómica. Por ejemplo, el momento clave de cada mes para las finanzas de los ciudadanos de mayor edad es el pago de las pensiones. El desembolso en este mes de abril vuelve a llegar de manera ligeramente anticipada a las fechas que se estilaban antes de la pandemia.

La nueva norma centra estos pagos entre los días 23 y 25 de cada mes, cuando antes era habitual que el intervalo llegase hasta el día 28 y raramente antes del 25. Como en este mes el 25 es lunes, será el día más habitual en las elecciones de las entidades bancarias, con la salvedad de algunos que se adelantarán al fin de semana y el caso de Caixabank, que hace efectiva la orden de pago el día 24 de cada mes, caiga cuando caiga.

Los más madrugadores este mes serán el Santander, Liberbank, Unicaja, que pagarán este viernes 22 de abril, fecha más que probable para los clientes de Bankinter, aunque aún no hay confirmación de la entidad, que otros meses paga el 23. Caixabank seguirá con la orden de pago el día 24 (aunque el dinero aparezca en las cuentas de los pensionistas el lunes) y el día 25 sea el elegido por BBVA, Cajamar (que tiene este día por norma para sus clientes con la pensión domiciliada), ING (que elige el día 25 de manera sistemática), Sabadell o Kutxabank. Abanca paga el 25 si se cumplen una serie de requisitos, como no realizar reintegros en ventanilla por menos de 1.000 euros entre el 25 del mes y el día 3 del mes siguiente, y disponer además de una tarjeta de débito. Si no se dan esos factores, paga el 29.

Cuándo pagan las pensiones los bancos aragoneses

En cuanto a las entidades financieras aragonesas, tanto Ibercaja como Caja Rural han elegido el lunes 25 de abril para el pago de las pensiones este mes, día en el que aparecerá reflejada la cuantía en las cuentas de sus clientes.