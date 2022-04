Sube el euríbor: estas son las hipotecas que aumentarán sus cuotas y las que no

Las hipotecas pueden estar más cerca de experimentar el cambio de ciclo que suponga el fin de los tipos de interés negativo, que han aliviado a familias y empresas. Desde 2016, el euríbor, el interés variable que se aplica a algunos préstamos para la compra de vivienda, viene siendo negativo. En 2008 había comenzado un ciclo de caídas de intereses, con algún ligero repunte, que fue rebajando las hipotecas, después de llegar a máximos durante la época del 'boom' inmobiliario de los años anteriores. En los últimos cuatro meses se han ido acumulando subidas, pero siempre por debajo de cero, hasta que este martes se ha registrado un dato positivo. El euríbor se ha situado en el 0,005% en su cotización diaria. Más que una subida puede considerarse de estabilidad, pero acerca más la nueva etapa que llevará al encarecimiento de las cuotas.

Los expertos vienen alertando del cambio de tendencia, aunque no esperan que sea brusco. Todavía son alzas moderadas y no creen que haya incrementos rápidos, ya que las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) para este año incluyen que el euríbor termine en torno al 0% o el 0,4%. "Todavía es demasiado pronto para conocer los efectos", apunta Alejandro Marín, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Zaragoza. "Aunque hay alguna previsión que indica que podamos estar cerca del medio punto a final de año, todavía es pronto para saber cómo va a ser la evolución de los tipos de interés", ha afirmado. Aconseja revisar las condiciones antes de contratar y "ser prudentes" al firmar una hipoteca, pero todavía considera que el dinero se encuentra "muy barato" y "no supone un lastre para las familias".

A quién le sube la hipoteca

Las hipotecas subirán para quienes tengan un préstamo a interés variable y estén pagando ahora un interés más bajo que los actuales, siempre que les toque revisarlo. Los bancos suelen incluir una actualización anual o cada seis meses del euríbor. Así, si la revisión se hace con el último euríbor, el del mes de marzo, se aplicará una subida del 0,25% de interés, más el diferencial o interés extra que aplica el banco y que se negociara a la firma del contrato.

El importe medio de una hipoteca es de 141.427 euros, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del mes de enero. Dado que el plazo medio de los préstamos es de 24 años, la cuota mensual se situaría en 491 euros. A este pago mensual se aplicaría el euríbor, que en marzo fue del 0,237%, más el diferencial pactado, que suele estar por debajo del 1%, y el incremento del 0,25% por el alza de tipos.

A quienes tengan un interés fijo pactado no les afectará el incremento del euríbor. En este grupo se encuentran los compradores de los últimos años.

El euríbor era el tipo de interés más utilizado en las hipotecas hasta que llegó la crisis inmobiliaria y la escalada que le hizo alcanzar máximos del 5% en el inicio de la crisis inmobiliaria. A partir de allí fueron ganando peso los contratos a tipo fijo, que ahora suponen el 70% del total. Para las hipotecas constituidas en enero, el tipo de interés medio al inicio del préstamo fue del 2,21% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,69% para las de tipo fijo.

El mercado inmobiliario espera el cambio de tendencia. "Como está la inflación a día de hoy, más el conflicto en Ucrania ya anticipaban un cambio de política del BCE", apunta Ferran Font, director de Estudios del portal pisos.com. No cree que la subida sea preocupante todavía, pero ve "sorprendente que el euríbor haya sido positivo porque hace cuatro meses estaba en su mínimo histórico". Coincide en ser "prudente" y ver cómo termina la media mensual.

Reconoce que el largo periodo de tipos negativos era una "anomalía" que hacía muy atractivo comprar y contratar hipoteca a tipo fijo. Ahora augura que las condiciones serán "menos atractivas" si suben los tipos y que los bancos pueden volver a centrarse en ofrecer tipos variables. Con todo, mantiene las buenas previsiones en compraventas este año. "Se van manteniendo a buen ritmo", pese a la incertidumbre económica.

La época de tipos negativos ha traído situaciones en las que incluso se ha rebasado el diferencial. Así, desde asociaciones como OCU piden que en esos periodos el banco hubiera "minorado el capital pendiente o pagado por este capital", apunta Marín. Sin embargo, en la práctica denuncia que las entidades han aplicado una "cláusula cero de forma implícita". Asegura que aunque los bancos tuvieran que pagar por prestar dinero "les siguen saliendo rentables los préstamos".