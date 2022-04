Asaja exige ayudas directas para los fruticultores y dar una vuelta de tuerca al seguro agrario

Flanqueado por el secretario general de Asaja en Aragón, Ángel Samper, y los presidentes de Asaja en La Rioja, Eduardo Pérez, en Lérida, Pere Roqué, y de Navarra, Félix Beriaín, el presidente nacional de esta organización agraria, Pedro Barato, ha advertido este martes en Zaragoza de la "mala pasada" que las heladas de la primera semana de abril han provocado en los frutales y almendros de las cuatro comunidades del Valle del Ebro.

Barato ha insistido que los 150 millones en daños estimados por Agroseguro para todo el país –42 para Aragón– se quedan muy lejos de la valoración real de las pérdidas, porque solo en Cataluña y Aragón la cosecha están «prácticamente perdidas», por lo que los daños podrían elevarse hasta los 600 millones de euros en la comunidad vecina y "un cifra que va a la estela de esta cuantía" en Aragón, según han asegurado los representantes de Asaja en cada una de estos territorios.

Ante tal «catástrofe», el presidente nacional de Asaja ha puesto sobre la mesa las exigencias de la organización agraria para compensar a unos fruticultores que tendrán que afrontar daños de entre el 70% y el 100% de la producción de sus explotaciones de fruta dulce (hueso y pepita), frutos secos y viñedo.

"Exigimos ayudas directas para los afectados y no me importa quien las ponga", ha afirmado Barato, que ha señalado tanto al Ministerio de Agricultura como a los Gobierno autonómicos "que se están yendo de rositas". El máximo responsable de Asaja ha reiterado que la fruticultura necesita estos apoyos como los que van a tener por el impacto de guerra en Ucrania, el sector lácteo, la ganadería extensiva, los cítricos y con toda probabilidad la manzana. Unas ayudas que, ha insistido, "tendrá que poner quién proceda", aunque en sus afirmaciones ha lanzado un mensaje a los Ejecutivos autonómicos. Barato ha recordado que con la activación del plan de crisis, las comunidades autónomas se mostraron dispuestas a aportar la mitad de ese 200% con el que se puede incrementar los 64 millones que llegarán a España desde este fondo de la PAC. "Lo que Aragón tiene que hacer con ese dinero no es complementar la ayuda que se destine a la ganadería extensiva sino destinarla a los afectados por las heladas".

Pero con lo que ha mostrado más crítico el presidente nacional de Asaja ha sido con el seguro agrario. "No quiero poner en peligro esta cobertura", ha reiterado en varias ocasiones, pero Barato ha lamentado que aquel sistema que nació con el objetivo de complementar la rentas de los agricultores "se ha ido desvirtuando con recortes de coberturas, franquicias, subida de primas, topes de producciones asegurables..." que lo único que va a conseguir es «llevar al sector al abandono de este sistema».

Por eso, en su opinión, es el momento de darle una vuelta de tuerca al mundo del seguro agrario. "No puede ser que Agroseguro esté haciendo lo que le de la gana", ha criticado Barato, que ha llamado la atención a Enesa (dependiente del Ministerio de Agricultura, que actúa como órgano de coordinación y enlace por parte de la Administración para el desarrollo de los Seguros Agrarios) para que cumpla con su obligación que no es otra que "velar por el seguro". "No podemos poner a la zorra a cuidar las gallinas", ha afirmado el responsable de Asaja, que muy crítico con el actual sistema, ha lamentado que "esto esta hecho para que otros ganen dinero con un servicio público".

Por eso, entre sus reclamaciones ha exigido que se vuelva a la contribución que hasta ahora llegaba de las autonomías. Y para demostrar "que falta mucho dinero de las comunidades autónomas" ha recordado que la subvención pública al seguro era de 331 millones de euros y el pasado año la cantidad había caído a los 260 millones.

Además ha planteado que, ante el cambio climático, "hay que pensar en un seguro de grandes catástrofes, porque eso es lo que ha ocurrido en el Valle del Ebro", pero también "en la obligatoriedad del seguro para las producciones que están bajo el paraguas de la PAC".

Cataluña y Aragón son, según las primeras estimaciones realizadas por Asaja, las comunidades con mayores daños, que suman conjuntamente una superficie de más de 25.000 hectáreas afectadas por el hielo ocupadas especialmente por fruta dulce, pero también por almendro, una produción que ha tenido en los últimos años una gran expansión "y que en su inmensa mayoría no está asegurada". Los daños en estos dos territorios oscilan entre el 75% de las perdidas estimadas en las comarcas aragonesas al 100% de daño en producciones de las zonas productoras leridana.

Menos incidencia, pero no menos importante, ha tenido la borrasca Ciril a su paso por La Rioja donde los mayores daños se encuentran en las plantaciones de fruta dulce de la zona del Iregua y del almendro de Sierra Rioja Baja. El almendro es el cultivo con mayores pérdidas en Navarra, donde se ha helado el 100% de las variedades marcona y demayo rojo que son las de más temprana floración.