Alberto Martínez Lacambra: "Los sectores más tradicionales deben dar el salto a la digitalización"

Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Alberto Martínez Lacambra fue director general de Agbar en Cataluña y consejero delegado de Aguas de Barcelona. Desde mayo de 2021 es director de Red.es, puesto en el que sustituyó a Davir Cierco.

¿Avanza bien su estrategia de informar con capilaridad en toda España sobre el Kit Digital, el programa de ayudas para la digitalización de las pymes?

La verdad es que sí. El 15 de marzo se abrió el plazo de solicitud de las ayudas y ya hemos superado las 40.000. En Aragón, el 40% de las empresas que podían pedirlas en esta convocatoria (de 10 a 49 trabajadores) ya la han solicitado, esto en tema de subvenciones es un récord. Cuando diseñamos el programa, una de las preocupaciones era que la pyme no tuviera que estar pendiente del BOE, bastante tiene con sobrevivir, pagar el alquiler, las nóminas, etc. Por eso hemos querido hacerlo muy fácil, cero papeles, la ayuda se puede pedir sin remitir ninguna documentación, solo permitiéndonos consultar las bases de datos, Seguridad Social, Registro Mercantil, etc., para ver si tienen derecho o no a recibir la subvención. Por otro lado, hemos habilitado una figura de manera que cualquier asociación empresarial sea digitalizador, que pueda pedir la ayuda por cuenta de la pyme.

¿Qué quieren que consigan las pymes con el Kit Digital? Se propone desde hacer una página web hasta cosas más sofisticadas.

El Kit Digital tiene la vocación de aportar soluciones básicas para la digitalización de la pyme, es decir, la que tiene menos de 50 empleados. ¿Por qué vamos a ese segmento? Al analizar las empresas medianas y grandes y compararlas con las del resto de países de la Unión Europea vemos que tienen un nivel de productividad comparable. Donde nos caemos es precisamente en el segmento de 1 a 50 empleados. El Kit ofrece un programa de soluciones básicas de digitalización, que pueden ir desde la página web, al comercio electrónico, la factura electrónica, le gestión de redes sociales, la gestión de clientes, de procesos como la logística, también esos software de ‘business inteligence’ que ayudan a gestionar la empresa y tener los datos a mano. También tenemos todo lo que son puestos de oficina virtual, que con el teletrabajo ha quedado claro que es una realidad, y toda la parte de ciberseguridad. Yo creo que es un catálogo que permite una amplitud suficiente de posibilidades que permite que sea muy transversal, para todos los sectores.

Más información Franquicias, un refugio ante las crisis

¿Qué valor tienen las ayudas que van a las pymes?

La primera convocatoria que hemos lanzado, para pymes de 10 a 49 empleados, puede suponer hasta 12.000 euros de ayuda. La siguiente, para las de 3 a 9 trabajadores, será de 6.000 euros, y la de autónomos o dos empleados, 2.000 euros.

Red.es ha firmado también un acuerdo con Mercasa.

Hemos analizado puntos donde las pymes están o donde pasan con frecuencia muchas pymes. En el caso de Mercasa, en esos mercados de abastos hay 3.000 empresas y entre 80.000 y 100.000 más los frecuentan, por tanto es un punto importantísimo para esa capilaridad. Hemos firmado acuerdos también con el Consejo General de Gestores Administrativos para llegar a 400.000, y con el Consejo General de Graduados Sociales. Estamos buscando esos segmentos que capilaricen muy bien la llegada a las pymes.

¿En qué sectores hay que trabajar más para que llegue la digitalización?

El Kit Digital es para todos los sectores. Evidentemente los sectores que nacen digitales tienen un nivel de digitalización importante, pero los sectores más tradicionales son los que necesitamos que den ese salto a la digitalización.

¿Cómo está España posicionada en Europa en digitalización? En redes de fibra estamos mejor que la media, pero no en otras cuestiones quizás no tanto.

Somos el tercer país en conectividad de Europa, por detrás de Dinamarca y Países Bajos, que son países más pequeños y con una orografía más sencilla que la nuestra. En conectividad, por tanto, nuestra situación es ejemplar. En digitalización de la administración pública también estamos en muy buena posición. En el ámbito de la digitalización del mundo de la empresa cuando te vas a la mediana y gran empresa el nivel es muy correcto, pero donde hay espacio de mejora es en el segmento de las pymes. De ahí que sea en ese segmento donde se focalice el Kit Digital.

¿Y después de esto, qué?

Primero vamos a hacer esto, que son soluciones básicas de digitalización. Cuando una empresa ya ha entrado en ella surgen inquietudes de big data, inteligencia artificial, etc. Pero antes tienen que entrar en esta digitalización todos. La covid ha sido un desastre para todos pero ha dejado una cosa clara: la digitalización ha llegado para quedarse.

Red.es hace más cosas.

Red.es tiene una vocación para conseguir la transformación digital, pero hacemos cosas como administrar el dominio .es, también tenemos una red de fibra de 15.000 kilómetros que se lleva desde Red.es, hay 500 centros de estudio y universidades conectados, tenemos casi 5 millones de usuarios. También tenemos todo un ámbito de servicios públicos importantísimo en los que hacemos tanto cuestiones de informática de la salud, una parte vinculada a las ciudades, destinos turísticos inteligentes... Habría que destacar un proyecto que se llama Educa en Digital, hemos repartido a colegios e institutos más de 400.000 ordenadores en todo el país. También estamos trabajando en un proyecto de escuelas conectadas para mejorar la conectividad en las escuelas, esto tiene un impacto a 13.000 escuelas que benefician a 3 millones de usuarios. Evidentemente, ahora llevamos el Kit Digital, pero también estamos trabajando en convocatorias de inteligencia artificial, la última convocatoria 105 millones y se presentaron 1.200 empresas.