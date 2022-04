Las ventas de combustibles repuntan desde la bonificación

Las gasolineras están viviendo intensos días de actividad desde el pasado 1 de abril, el día en el que se puso en marcha el descuento generalizado de, como mínimo, 20 céntimos de euro por litro repostado, incluido en el plan de choque del Gobierno para amortiguar la subida de los combustibles. Durante ese viernes y el fin de semana, las colas en las estaciones de servicio fueron habituales y han ido dejando paso luego a una actividad que ha sido superior a la habitual. De hecho, algunas compañías apuntan que han experimentado un crecimiento de las ventas de gasolina y diésel de entre el 30% y el 50% en este primer tramo. Solo el viernes el repunte fue de hasta cinco veces más que en ese mismo día de otra semana de años anteriores, según constatan varias fuentes del sector.

A lo largo de estas últimas jornadas, esa tendencia de facturación, superior a la habitual, se ha mantenido. Y así será previsiblemente de cara a este fin de semana en el que comienzan muchas vacaciones escolares y las de numerosos trabajadores por el inicio de la Semana Santa.

A pesar de los problemas informáticos iniciales, que se han ido sucediendo en diferentes estaciones de servicio, los sistemas ya se encuentran casi actualizados para aplicar el descuento estatal (0,15 céntimos de euro por litro) más el obligado para las grandes compañías (0,5 céntimos), a excepción de las pequeñas y medianas gasolineras, en cuyo caso también lo asume la Administración; y los recortes adicionales que cada empresa ha comercializado, los cuales llegan a suponer una bonificación de hasta 30 céntimos por litro repostado.

Sin embargo, la Asamblea General de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), una de las patronales del sector que agrupa a más de 4.000 gasolineros, ha acordado por unanimidad recurrir ante la justicia el decreto ley que autorizaba estos descuentos en los surtidores.

220 millones en anticipos

La organización apunta que, pese a compartir el objetivo de la reducción del impacto que el precio de los carburantes tiene en las familias y en las empresas, "no puede estar de acuerdo en la forma en la que se ha diseñado y ejecutado esta medida". Pese a sus reiteradas peticiones de diálogo y su ofrecimiento de colaboración a la Administración, CEEES sostiene que "sigue sin contar con las respuestas que sus asociados y clientes le demandan", por lo que interpreta que la Administración no le deja "otra salida" que acudir a los tribunales. La asociación subraya que los anticipos, "que ya no son tales", no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos. Y que en algunas ocasiones "se han abonado con errores, muchas veces clamorosos".

El anuncio llega el mismo día en el que el Ministerio de Hacienda ha aclarado que hasta la mañana de este miércoles -con los últimos datos disponibles- se habían enviado al sistema financiero unas 3.600 solicitudes de anticipos de las estaciones de servicio por un importe de 220 millones de euros. Ello implica que el fisco habría acordado la devolución de un 90% de las peticiones que le han llegado.

Fuentes de Hacienda aclaran que, una vez autorizado el pago, la recepción del dinero en cada cuenta depende de los sistemas de los bancos, lo que puede suponer un margen de uno o dos días hábiles. Parte de las estaciones de servicio se han quejado de tener que adelantar en estas primeras jornadas esas cuantías a costa de su tesorería.