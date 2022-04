Los afectados por las heladas en Aragón piden que la fruta sea prioridad en las ayudas del fondo de crisis

La madrugada de este martes fue la tercera noche (esperan que sea la última) en la que los fruticultores aragoneses tuvieron que mantener sus fincas bajo el resguardo de los sistemas antiheladas en un intento de salvar unas producciones muy castigadas desde que desde que el sábado los termómetros se desplomaran cada noche hasta alcanzar incluso más allá de los ocho grados bajo cero. Todas las comarcas frutícolas han quedado afectadas. Preocupa también el viñedo y las últimas impresiones de los efectos en el almendro auguran unas cosecha con cuantiosas pérdidas.

"Se prevén grandes daños, pero se confía en la utilidad de los sistemas antihelada y en el retraso de la floración de la manzana. Hay que esperar para evaluar las pérdidas", aseguraban ayer desde el grupo de cooperación Fruta Valle del Manubles y el AKIS local Manubles.

Porque aunque no hay cifras concretas, el sector se espera lo peor. "Hay daños en todas las especies frutícolas y grandes pérdidas en el almendro. Va a ser una catástrofe", señaló Óscar Moret, responsable de Fruta de UAGA, que lamentó que no hay una sola comarca aragonesa productora de leñosos que no se haya visto afectada.

De hecho, la borrasca Ciril golpeó con fuerza las comarcas oscenses de Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera. Sus temperatutas polares llegaron hasta la comarca de Valdejalón y a los valles de Calatayud y han dejado también su huella sobre los cultivos de Mequinenza y de Caspe. "La noche del domingo fue especialmente dura y cuando pensábamos ya no había tanto riesgo la temperatura volvió a desplomarse la pasada madrugada", señaló este martes Antonio Sanjuán, agricultor y alcalde de Mequinenza, que explicó que en este término municipal hay zonas con mucha afección y otras que tienen menos. "Dependen de la orientación y de la altitud", detalló Sanjuán, que reconoció que incluso ha helado en zonas en las que no era habitual.

Para analizar todos estos datos y diseñar actuaciones conjuntas, el responsable nacional de Fruta de COAG, Osvald Esteve, y los representantes de este área en las organización aragonesa UAGA, Óscar Moret, y en la catalana Jarc, Sergi Balué, organizaron este martes un encuentro con afectados en Tamarite de Litera (Huesca) en el que acordaron trasladar al Ministerio la necesidad de que la fruta ocupe un puesto prioritario en la lista de los sectores considerados "vulnerables" y a los que irán destinadas las ayudas de la reserva de crisis de la PAC que recientemente ha activado la Unión Europea.

Solicitarán también a las administraciones que pongan sobre la mesa posibles herramientas laborales a utilizar para dar cobertura a los trabajadores fijos y fijos discontinuos que van a perder su empleo por la pérdida de producción. "No sabemos si podemos acogernos a figuras como los ERTE, por ejemplo, pero lo que está claro es que algunas explotaciones no van a necesitar ni siquiera a sus trabajadores habituales", dijo Moret.

Los representantes de estas organizaciones agrarias en Aragón y Cataluña consideran además que es urgente replantear el seguro de explotación -en el que se incluye el riesgo de heladas- porque "tiene una franquicia del 30% y además ha reducido los kilos que se pueden asegurar con lo que son numerosas las pérdidas que se quedan sin cubrir", insistió el sindicalista aragonés.

"Ayudas directas"

Ante la "desolación" que, en palabras de UPA Aragón, ha dejado en tierras aragonesas la borrasca Ciril, la organización agraria que lidera en la Comunidad José Manuel Roche, se ha dirigido al Gobierno regional para que convoque a los representantes del sector para realizar las primeras valoraciones de daños en Aragón y para que solicite al Ministerio de Agricultura la convocatoria de la Mesa de la Climatología Adversa.

UPA, que exige la "rápida peritación" de los daños por parte de Agroseguro, exige ayudas directas a las zonas afectadas así como la ampliación del Real Decreto Ley de Sequía a todos los sectores castigados estos días por los efectos de las gélidas temperaturas. Insiste además esta organización en la necesidad de que las administraciones incrementen el presupuesto para la cobertura del seguro.

Y mientras se conocen las cifras exactas del peritaje, UPA Aragón ha hecho su primera valoración, en la que cifra en más de un 85% las pérdidas económicas sufridas en todas las comarcas dedicadas al cultivo del almendro (Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, La Hoya, Bajo Cinca, Somontano, Sierra de Tarazona, Cinco Villas, Calatayud y Valdejalón)

En frutales, estima afecciones superiores al 85% en las comarcas de Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Valdejalón y Calatayud. "En estas dos ultimas comarcas se observa, por el momento, pérdidas algo más controladas en cereza, que se sitúan en el 50%", matizó.

Su secretario general, José Manuel Roche, precisó este martes que en aquellas zonas en las están instalados los sistemas de riego antiheladas hay "disminuciones significativas" de pérdidas en los cultivos de hueso. "Habrá que ver resultados del efecto de las medidas preventivas para perales, aunque ya se contabilizan pérdidas iniciales de un 50% en la comarca de Valdejalón", añade

Por su parte, los responsables políticos de las comarcas más afectadas han mostrado su voluntad de apoyar y elevar las reivindicaciones del sector, con el fin de tratar de paliar sus pérdidas y amortiguar su impacto sobre la economía de la zona. Para ello, el presidente de la comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz, convocará la próxima semana una reunión con la participación de todos los alcaldes del territorio, y mantendrá un encuentro con las organizaciones agrarias. En esta comarca se calcula que como mínimo las afecciones serán similares a las del pasado año, con más de la mitad de la cosecha perdida y la destrucción de miles de empleos.