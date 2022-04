Subastas de pisos por internet: embargos de toda España en una sola web pública

Los bienes que terminan embargados por la Justicia, Hacienda u otra Administración, decomisados o intervenidos, pueden ser subastados por internet a través de un portal público. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) es la responsable del portal de subastas en el que se llevan a cabo pujas judiciales (ordenadas por los juzgados), notariales (notarías) y tributarias (unidades de recaudación de las distintas Administraciones). En él se encuentran pisos, apartamentos, chalets, terrenos, garajes o trasteros, entre otros inmuebles a precios inferiores a los del mercado y algunos con cargas pendientes.

Se pueden encontrar también bienes que vende una Administración, pero que no están relacionados con el cobro de impuestos. Se trata de un punto único en el que se venden al mejor postor desde coches a pisos.

Una norma de 2013 ya permitía la forma electrónica para la subasta notarial derivada de la venta forzosa extrajudicial, que después se amplió en 2015 con la norma para la creación de un portal único de pujas administrativas y judiciales. En el caso de las tributarias, se regulan en el reglamento general de Recaudación.

Con la existencia de un portal público se busca evitar el solapamiento de procedimientos, reutilizar los medios disponibles, facilitar el procedimiento al ciudadano, que solo tiene que darse de alta una vez y desde un solo sitio para participar en todos los tipos de subastas, según las bases del portal. Entre los objetivos se encuentra también "garantizar la fiabilidad de las transacciones a través del control de usuarios mediante certificados electrónicos". Para participar en las pujas es necesario cumplir una serie de requisitos.

¿Quiénes pueden participar en las subastas?

Cualquier ciudadano que lo desee puede acceder al Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE (subastas.boe.es). Solo pueden registrarse personas físicas, no sociedades. En internet hay páginas web con nombres similares, pero que no son la oficial.

¿Cómo se puede saber qué pisos se subastan?

La página web incluye un buscador y un mapa por provincias que permite localizar los bienes que salen a la venta en las pujas activas en ese momento. Cualquier usuario puede tener acceso a una parte de la información como el tipo de bien, valor, puja mínima, datos de la autoridad gestora (juzgado, notario, administración...) con su teléfono y correo electrónico, entre otros. Para el resto de detalles, como el importe de las pujas de quienes participen, hace falta registrarse.

¿Qué es necesario para registrarse?

Se debe tener un certificado electrónico reconocido o cualificado, que le identifique por su DNI o NIE, o bien disponer de alguno de los mecanismos de identificación del sistema Cl@ve (PIN o Permanente). Durante el proceso de registro, el portal asigna un usuario (su correo electrónico y su teléfono, indistintamente) y le solicita que establezca una contraseña, que podrá utilizar también para conectarse. El correo electrónico y el teléfono que proporcione tendrán que ser únicos, es decir, no podrán utilizarse el mismo correo o el mismo teléfono para registrar a varios usuarios. Será imprescindible que acepte las condiciones de uso del portal.

¿Hay que dejar un depósito?

En general las subastas requieren realizar un depósito para pujar. Los únicos postores que estarán exentos serán los acreedores, interesados y representantes. Una vez iniciada la subasta no se pueden añadir nuevos ni modificar los existentes. El depósito se deja solo a través del portal de subastas, utilizando una cuenta bancaria en la que el usuario sea titular o autorizado y que pertenezca a alguna de las entidades colaboradoras de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.

¿Cómo se recupera el depósito?

Si no ha sido el postor ganador y no ha solicitado reserva de postura, el depósito será devuelto una vez concluya el periodo de pujas de la subasta, aunque no se fija un plazo concreto. Dependerá de cada proceso de adjudicación de la subasta. Si la subasta es cancelada el dinero se devuelve en el momento de la cancelación.

¿Qué es una puja mínima?

En los datos de la subasta se indicará normalmente la cantidad de partida por la que sale el bien. Si la autoridad gestora de la subasta no indica ninguna, el portal explica que la cantidad por la que se puje "no tiene que ser superior a ningún importe establecido". Así, la puja podrá ser por cualquier importe, "salvo que la autoridad gestora haya establecido tramos de puja". En este caso, únicamente podrá pujar por los valores que cumplan con dichos tramos.

"Este tipo de subastas se publican en el BOE y se hace subasta pública. Cualquiera con un NIF y una cuenta bancaria puede participar", explica Ferrán Font, director de Estudios del portal inmobiliario Pisos.com. Entre las ventajas es que "hay rastro oficial" de la operación, para evitar problemas posteriores.

Reconoce que esta vía para vender inmuebles ofrece más 'gangas' en periodos de "resaca" de tiempos de crisis como la inmobiliaria de 2008. "Aún arrastramos ejecuciones hipotecarias de esa época", afirma.

En la actual situación económica, pese a la incertidumbre por la salida de la pandemia de covid-19 y el mes de guerra de Rusia en Ucrania, todavía no se ha producido un impacto en la vivienda como entonces. "Las ejecuciones hipotecarias, que no siempre terminan en desahucio, están en una tendencia muy parecida al mercado. No se han disparado como después del boom inmobiliario", asegura. El mes pasado se prorrogó hasta el 30 de septiembre la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables, que aprobó el Gobierno al inicio de la crisis sanitaria, en marzo de 2020. La ampliación servirá para prolongarlo hasta que se prevé que entre en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda.