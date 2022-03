Las gasolineras advierten al Gobierno que no pueden adelantar el pago del descuento

Sorprendidos y muy preocupados. Así están los pequeños y medianos empresarios que gestionan el 70% de las estaciones de servicio en Aragón. Pilar Soto, presidenta de Aesar, la asociación que representa a un centenar de estos negocios en la Comunidad, explicó aqyer que el lunes se reunió la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), de cuyo comité forma parte, para poner sobre la mesa que «no podemos adelantar el pago de esos cinco céntimos en el precio del combustible a nuestros clientes. No es que no queramos, es que no podemos», aseguró. «Dice el Gobierno que nos van a dar ayudas, pero no sabemos cuándo las piensa materializar. La mayoría somos pymes, no petroleras», recalcó, «con unos márgenes muy ajustados».

Pilar Soto no entiende cómo «una medida de tanta importancia se anuncie sin más por el Ejecutivo, se comunique en rueda de prensa y se pretenda aplicar desde el próximo 1 de abril, es decir, en tan solo tres días, cuando los actores que tienen que aplicar esa medida como somos las estaciones de servicio no estemos informados debidamente». Y reiteró que «es imposible adelantar eso», ya que «aplicar este descuento nos puede ocasionar problemas de liquidez tremendos». Por ejemplo, explicó, «para una estación de servicio que venda 5.000 litros al día de carburante le supondrá que tendrá que adelantar 1.000 euros al día para cubrir esos 20 céntimos/litro. Si esta cantidad la multiplicas por 30 días , supone 30.000 euros al mes». Y precisó que «aunque el Gobierno ha anunciado la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria, tampoco ha explicado cómo y cuándo, creando gran incertidumbre y malestar en el sector ya que en tres

días habrá que aplicar esta medida y nadie está preparado». Habría sido más útil, señaló, «una rebaja temporal de los impuestos –que suponen el 50% del precio del gasoil– que nos habría beneficiado a todos». En su opinión ,«este descuento anunciado por el Gobierno es un parche para salir del paso».

«Valoramos que por fin el Gobierno haya tomado medidas para rebajar el precio del combustible, pero no nos parece tan positivo cómo lo ha hecho», señaló Mayte Mazuelas, presidenta de la asociación de autónomos ATA en Aragón. «Muchas de las gasolineras son pymes y con tantas subidas en gastos de personal, en impuestos y ahora al tener que sufragar este descuento van a tener un desfase en sus márgenes», dijo, con lo que «como siempre los pequeños son los que sufren».

Para Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el descuento planteado en el plan de choque del Gobierno es «aceptable» y más que lo hayan extendido no solo a los profesionales del transporte sino a la población en general. «Todos estamos sufriendo el desgaste que conlleva este elevado aumento de los precios de cualquier combustible, así como del gas o la luz» y por tanto, entiende que ayudará. Del problema que ahora puede representar para las gasolineras, prefirió no opinar al desconocer «su escandallo de costes».

«El descuento en el combustible ha sido la medida más clara del Gobierno. Nos parece bien que se generalice la rebaja no solo a los sectores profesionales sino a autónomos y el ciudadano en general», señaló José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).