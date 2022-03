Variación en el precio del alquiler en 2022: cuánto va a subir y hasta cuándo

El nuevo paquete de ayudas económicas aprobado en Consejo de Ministros gira en torno a dos ejes fundamentales: por un lado, los cambios en el mercado eléctrico y, por otro, el precio del combustible.

NOTICIAS RELACIONADAS Medidas del plan de choque anunciado por el presidente Pedro Sánchez

Pero los 16.000 millones de euros que conlleva este nuevo Plan de Respuesta a la Guerra también incluye otros sectores como el de la vivienda, en concreto el que alude al arrendamiento, cuya renovación, hasta el próximo 30 de junio, se desvincula del IPC para fijarse una subida máxima del 2%.

No obstante, los propietarios particulares podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima de esta cifra, aunque si no hay acuerdo, no podrán actualizar la renta más de ese límite del 2%. De esta forma, el Gobierno busca garantizar que no se produzca un desacople de tanta intensidad entre la renta disponible de los hogares y el precio de los alquileres.

Esta medida persigue evitar que desde abril hasta junio los alquileres se actualicen en el peor momento según los picos de inflación, que superarán incluso el avance del 7,6% del IPC en febrero -según el INE-, respecto al mismo mes del año anterior.

Lo que habrá que pagar de alquiler a final de mes

Esto significa que si hace un año se firmó un alquiler de 1.000 euros, ahora el casero podría exigir una subida del 7,6%, siempre que así se especifique en el contrato. Con ese tope, en los siguientes 12 meses la cuota mensual pasaría a ser de 1.076 euros. Pero con la nueva limitación esa subida no podrá ser de más del 2% y la renta mensual no podría pasar de 1.020 euros. Es decir, la subida sería de 20 euros, en lugar de 76.

El IPC adelantado de marzo se conocerá este miércoles, pero las previsiones de organismos como Funcas -la Fundación de las Cajas de Ahorros- ya apuntan a que marcará un nuevo máximo, cercano ya al 9%.

Hace justo una semana, en la última reunión del Ejecutivo con los agentes sociales para estudiar este plan de respuesta, los sindicatos avisaron de que había que “hablar de la vivienda”. “No quiero ni pensar en el golpe que están recibiendo los inquilinos que tienen que renovar su alquiler ligado al IPC”, lamentó, entonces, Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Además de esta medida, que afectará a todos los inquilinos independientemente de quién sea su arrendador, el Gobierno también aumentará la cuantía que reciben los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital del 15%, prorrogará las medidas fiscales vinculadas al recibo eléctrico y aplicará un descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos.