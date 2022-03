Cómo descargar el borrador de la Renta sin la casilla que pide Hacienda este año

El inicio de la campaña de la Renta se acerca y con él la necesidad de revisar las cuentas de 2021, que son las que aparecerán en la declaración que se presenta este año. La Agencia Tributaria confecciona un borrador del impuesto que se puede descargar por internet, pero que requiere de una serie de claves o disponer del importe que aparece en una casilla del resumen del tributo del ejercicio anterior. Esta última resulta la vía más sencilla, pero no se suele tener a mano de un año para otro, salvo los contribuyentes más organizados.

Hacienda pide un año más el número que figura en la casilla 505 del impuesto del ejercicio anterior para introducirla y poder utilizar el borrador. Consciente de que no siempre se puede localizar fácilmente o que habrá personas que no hicieron la declaración el año anterior, ofrece más alternativas. Entre sus documentos de ayuda esta campaña asegura que confeccionar y presentar el impuesto por internet, a través de Renta Web (www.agenciatributaria.es) "es tan fácil como tomarte un café". Allí ofrece como alternativa el sistema Cl@ve PIN por el que no se necesita la casilla 505 para acceder al borrador y la declaración de Renta.

Sin embargo, para obtener esta clave será necesario registrarse en la página web o acudir con cita previa a las oficinas de Hacienda. En este último caso será necesario llevar el DNI, fecha de validez, expedición y número de soporte.

A través de internet se puede solicitar que se envíe un código para darse de alta en el sistema Cl@ve, de nuevo, a través del apartado "sede electrónica" de la web de la Agencia. Con dicha clave se pueden llevar a cabo trámites en otras administraciones.

De momento, solo se pueden consultar los datos fiscales de esta campaña. El borrador o se podrá descargar hasta que comience el plazo de presentación de declaraciones el próximo 6 de abril. Este año el último día para presentar las declaraciones será el 30 de junio.

