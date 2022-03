La cadena de intermediarios por la que protestan los transportistas: "Hay mucha gente viviendo del transporte que no debería estar"

Las medidas de apoyo al sector del transporte que termina de anunciar este martes el Gobierno central no han llevado a desconvocar el paro indefinido que mantiene la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte a nivel nacional. Entre las razones, piden garantías de que no van a tener que trabajar a pérdidas, como han venido reivindicado durante los días de protestas, que siguen con marchas lentas en capitales como Zaragoza. El incremento disparado de los precios del combustible ha sacado a la luz la cadena de intermediarios que operan en el sector del transporte y cuya retribución denuncian los autónomos que va mermando la suya, al ser el último eslabón.

"Hay mucha gente viviendo del transporte que no debería estar", denuncia Verónica Peláez, transportista de 45 años que lleva desde 2006 en la carretera. "Yo he cogido viajes de hasta cuarta y quinta mano", ha contado este lunes, poco antes de salir con la protesta de la plataforma en Zaragoza desde la Ciudad del Transporte.

Desde que un producto sale de una fábrica, en su traslado hasta su destino final, pueden intervenir compañías transitarias, agencias de transporte y empresas de logística que van derivando el trabajo. "La empresa grande de logística va subcontratando a más pequeñas", ha explicado. "Si la fábrica está pagando el transporte a 1,50 euros el kilómetro, a nosotros nos está llegando a 0,70 o 0,90 euros. Todo ese dinero se pierde", pone como ejemplo. La plataforma incluye entre sus reivindicaciones el Ministerio de Transportes "limitar la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista".

"Ruina"

En la protesta de este lunes, Emilio Seco, portavoz de la plataforma en Zaragoza llevaba otro ejemplo sobre las cargas a las que pueden optar los transportistas a través de las plataformas o 'bolsas' de cargas para poner en contacto a cargadores y transportistas. "Nos están ofreciendo 290 euros por el viaje de 340 kilómetros", que les dejaba un precio de 0,75 euros el kilómetro, que calificaba de "ruina" con el actual precio del combustible. El plan del Gobierno incluye una ley similar a la aprobada para la cadena alimentaria, que vigile la formación de precios. Verónica pide que la norma que se apruebe incluya "por lo menos, trabajar sobre costos, aunque debería de haber un precio mínimo tal y como están los costes".

"Aquí lo que sobran son muchos intermediarios", añade Verónica, que apunta a las agencias de transporte que contratan las cargas. "Muchas de ellas antes tenían camiones y se los han quitado porque les sale más rentable contratar con autónomos", pone como ejemplo de los beneficios de un agente de la cadena. Insiste en que "queremos trabajar por un precio digno". Esto resulta más complicado ahora porque "el gasóleo está subiendo constantemente", recalca. La rebaja de 20 céntimos que tiene previsto aplicar el Gobierno no consideran que vaya a ser suficiente, mientras continúe la escalada porque se pueden encontrar con que "lo bajan 20 y sube 12 céntimos", como planteó el portavoz de la plataforma.

"Hace año y medio estábamos pagando el gasoil a 0,80 euros y mira cómo está ahora, es imposible, así no se puede trabajar, es inviable", insiste la transportista, una de las pocas mujeres al volante de un trailer. Ella mantiene su vocación. "No me viene de familia. Me monté un día en el camión de un amigo y dije ‘esto quiero hacer’", recuerda sobre sus inicios. Se sacó los carnés y trabajó primero de asalariada y desde 2016, como autónoma.

Reconoce que todavía son pocas en el sector, tradicionalmente de los llamados 'masculinizados', por la presencia mayoritaria de hombres. "Cuando empecé la cosa estaba más complicada y he llegado a escuchar por la emisora 'las mujeres, a la cocina'", confiesa. Ahora todo ha cambiado, aunque "hay de todo, como en todos los sitios. Hay compañeros muy buenos y otros que son para echarles de comer aparte". No ve motivos para que no puedan entrar más mujeres al sector. "Es un trabajo que se puede hacer perfectamente", afirma. Solo falta que mejoren sus condiciones, ya que acusa a las compañías grandes de contribuir a empeorarlas y a que ahora falten chóferes.

"Mientras los costes han sido asumibles a mí me ha quedado un salario para pagar mi camión, mi casa, criar a mis hijos, pero llevar un salario en estas circunstancias se ha vuelto imposible"

Tomás Laforga tiene 60 años, de los que 35 ha trabajado al volante de un camión. Los precios disparados del carburante le han llevado a sumarse al paro indefinido. En su caso, la lista de intermediarios la componen la empresa transitaria que organiza la carga desde una fábrica en el extranjero a un cliente español, pasando por una compañía de transporte o cargador que subcontrata el viaje con él. En esta época de costes tan elevados por el carburante ha visto cómo el dinero que le quedaba por su trabajo se iba reduciendo.

"Mientras los costes han sido asumibles a mí me ha quedado un salario para pagar mi camión, mi casa, criar a mis hijos, se ha podido hacer una vida. Tampoco es que yo me quiera hacer rico con el camión, pero llevar un salario en estas circunstancias se ha vuelto imposible", relata sobre el impacto del incremento del combustible, que ha alcanzado los 1,8 euros el litro. Piensa en fórmulas para paliar esta situación como "negociar cada viaje con arreglo al precio del combustible de ese día" o que el cargador redujera su margen, aunque entiende que esto dependerá de la capacidad que tenga.

De hecho, ante la prolongación del paro indefinido, que ha superado las dos semanas, y la escalda de precios del carburante, la plataforma comienza a plantearse organizar los próximos paros a pie, o al menos, reducir el recorrido en camión.

Algunos intermediarios en el sector del transporte

La organización del trabajo de las empresas de mercancías resulta muy compleja incluso para el propio sector. En lo que se refiere a los autónomos, desde el Ministerio de Fomento se explica en uno de sus informes sobre el sector que los transportistas autónomos "con personalidad jurídica de persona física y en general de muy pequeña dimensión, con muy escasa capacidad comercial", trabajan "mayoritariamente de forma estable para organizaciones de mayor operabilidad, incluyendo cooperativas en las que se integran, tanto en el subsector de la carga completa como en el del grupaje, o para cargadores, y secundariamente transportando cargas de unos pocos clientes, del mismo tipo, habituales". Entre las ventajas de este modo de trabajar apuntan desde el ministerio que "garantiza un porcentaje mayoritario de la actividad y permite que los retornos en vacío sean reducidos. La parte de la actividad no cubierta de esta manera se cubre a partir del contacto directo con otros cargadores".

Los autónomos que no mantienen acuerdos estables, "deben contratar viaje tras viaje, lo que da lugar a una situación de precariedad y una productividad muy inferior" con "bajas tarifas incluso por debajo de costes", indica el documento 'Sistemas de Comercialización de las Empresas y Operadores del transporte de viajeros y mercancías por carretera", que data de 2006. Los pequeños transportistas son los que piden ahora recortar eslabones de esta cadena. Aseguran que el actual modelo de intermediarios no tiene ventajas para ellos. La intermediación en el sector está regulada en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT). En ella se definen los distintos actores que intervienen, operadores de transporte que a veces intercambian los papeles y pueden subcontratar o ser subcontratados. Estos serían algunos:

Transitarias. Compañías que operan en el transporte internacional de mercancías y hacen de intermediarios entre el exportador o importador y las empresas de transporte que van a llevar la carga al vendedor o comprador. La ley define como transitarios a las empresas especializadas en organizar, por cuenta ajena, transportes internacionales de mercancías, recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de transportarlas y, en su caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales, aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o intermediando en su contratación

Agencias de transporte. Su función es organizar el transporte de mercancías de un cliente, pero no necesita prestar directamente el servicio ni tener camiones sino que puede subcontratarlo. Según el tipo de transporte de mercancías puede gestionar la contratación de transporte por ferrocarril, camión, barco o avión. La ley las define como empresas especializadas en intermediar en la contratación de transportes de mercancías, como "organización auxiliar interpuesta" entre los usuarios, que pueden ser fabricantes de cualquier sector, y los transportistas. En el ejercicio de su actividad las agencias podrán desarrollar todas las actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas y servicios necesarias para llevar a cabo la contratación de los transportes, según la ley.

Cargadores. Empresa de logística que contrata que alguien lleve a cabo un transporte. Puede hacerlo a través de sus conductores asalariados o chóferes, pero también puede contratar a transportistas autónomos para entregar la carga al cliente final.

Transportistas autónomos. Profesional que contrata con el cargador, normalmente, el último eslabón de la cadena. Desde la Plataforma en Defensa del Transporte explican que no tienen margen para negociar los precios de las cargas, que con la actual subida del carburante puede llegar a estar por debajo de costes.

