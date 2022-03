Los transportistas vuelven protestar en Zaragoza pese al anuncio de medidas: "La rebaja del gasoil no nos vale para nada"

Medio centenar de transportistas han acudido a la convocatoria de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte en Zaragoza de este lunes. Se trata de una nueva marcha de protesta con la que han sacado los camiones a la calle para visibilizar las reclamaciones del sector. La protesta estaba convocada antes de conocer las medidas anunciadas por el Gobierno, que incluyen la rebaja de 20 céntimos por litro, que ya se había avanzado y el anuncio de una ley que evite el trabajo por debajo de costes, como la que existe en la cadena alimentaria. La organización cumplió el viernes pasado uno de sus primeros objetivos, el de ser recibidos por ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pero mantuvo entonces el paro indefinido.

"No estamos de acuerdo en lo que siguen ofreciendo", ha señalado Emilio Seco, portavoz de la plataforma en Zaragoza, al inicio de la protesta en la Ciudad del Transporte de Zaragoza. Ha insistido en que se concreten las medidas para no trabajar a pérdidas y consideró que la rebaja del combustible no es suficiente. "La rebaja del gasoil no nos vale para nada porque han bajado 20 céntimos, pero ha subido 12 y mañana se prevé que va a subir otra vez", ha lamentado.

La marcha ha salido de la Ciudad del Transporte, el punto de encuentro de las anteriores protestas, y ha recorrido varias circunvalaciones de la ciudad hasta llegar a La Cartuja y después tiene previsto llegar hasta el barrio rural de Casetas, para volver a cruzarlo con sus vehículos como hicieron la semana pasada. El regreso está previsto al mismo polígono del que se ha partido. Durante el recorrido han vuelto a estar acompañados por la Guardia Civil para evitar problemas de tráfico.

"Nos están ofreciendo 290 euros por el viaje de 340 kilómetros", ha denunciado, para poner un ejemplo del poco margen que les queda a los autónomos. "Si tenemos que trabajar a 0,75 euros el kilómetro, es ruina", ha advertido. Con esas condiciones supone "arrancar el camión y perder dinero". Una situación que ha confesado que "se viene arrastrando desde hace bastante tiempo", pero que ha terminado en las actuales protestas cuando se ha producido la escalada de precios del gasoil.

"Estamos pidiendo que se ponga todo estabilizado, que podamos vivir como todo el mundo", ha recalcado, y se ha mostrado dispuesto a seguir con la protesta hasta que haya más avance. "No nos da soluciones, nuestra no es la culpa", ha afirmado, en alusión a la ministra. Cerca de tres horas ha durado el recorrido, tras el que Seco ha lamentado que la ministra no se quiera volver a reunir con los responsables de la plataforma en Madrid, por ser minoritaria y no contar con representación en el mesa de negociación con las patronales del sector.

La plataforma no se ha pronunciado aún sobre el resto de las medidas aprobadas este mismo lunes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado minutos antes de la protesta las principales iniciativas del plan de choque para paliar los efectos de la invasión rusa de Ucrania, que incluye 16.000 millones de euros que este martes se aprobará en el Consejo de Ministros, con un vigencia de tres meses, hasta el 30 de junio.