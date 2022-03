Paro en el transporte, Emilio Seco: "Solo somos trabajadores que queremos comer"

Tiene 63 años y lleva más de 25 al volante de un camión. Hasta septiembre del año pasado tenía otro vehículo y un chófer, pero este se fue por la crisis y desde entonces cuenta que lo tiene parado. Con los precios actuales del carburante no le salen las cuentas para buscar otro conductor. Emilio Seco nació en Extremadura y vive en el municipio zaragozano de San Mateo de Gállego. "Llevo toda la vida de autónomo", cuenta. No recuerda un incremento de costes como el actual, impulsado por el gasoil, lo que le ha llevado como a otros compañeros a unirse a la Plataforma en defensa del sector de transporte, creada recientemente a nivel nacional, y de la que él es portavoz en Zaragoza.

"Solo somos obreros y trabajadores que queremos comer", afirma, ante los comentarios de quienes han dejado entrever que detrás de algunas de sus protestas se encontraban partidos de extrema derecha.

Seco ha sido uno de los transportistas que han participado en la marcha de protesta por el centro de Zaragoza de este lunes. "Es la única forma de que nos escuchen", ha asegurado. Este martes se cumple el noveno día de paro que, pese a convocarse por una organización que se considera minoritaria dentro del sector, ha conseguido poner en alerta al Gobierno por algunos problemas de desabastecimiento. Seco pide perdón a los ciudadanos si se ven afectados. "No es nuestra intención", asegura.

"Ya no podemos más. Estamos arruinados"

Sin embargo, pide una solución urgente al sector, como la bajada del precio del combustible. En su caso, cuenta que con los precios actuales no le salen las cuentas. Llenar el depósito le cuesta 800 euros a la semana. "Ya no podemos más. Estamos arruinados", afirma. El combustible supone el tercio de sus gastos, a los que se suman otros como el pago del vehículo si todavía no está amortizado. "No nos da ni para pagar la letra del camión", asegura. Un vehículo puede rondar los 100.000 euros y supone pagos mensuales de unos 1.400 o 2.000 euros, calcula, para poder pagarlo en seis o siete años.

Estos días de paro "no es que perdamos dinero, es que no lo ganamos", explica, ya que la mayoría de quienes han parado son autónomos. Está dispuesto a seguir hasta que haya un acuerdo, en el que se tenga en cuenta a la plataforma, ahora minoritaria.

"El día 29 es tarde", advierte, sobre la primera fecha anunciada por el Gobierno para aprobar medidas como rebajas de impuestos, a la espera de una decisión conjunta de la Unión Europea (UE), sobre las ayudas que se pueden acordar para paliar los efectos del alza de los carburantes. Cree que es posible aprobar algunas medidas antes porque ya hay países como Francia y Portugal que "han bajado el precio del gasoil y luego se negocia". Está a la espera de conocer los detalles de las medidas acordadas por las patronales mayoritarias del sector en las negociaciones de este lunes con los ministerios de Transportes y Economía, en las que no cuenta con representación la recién creada plataforma. Se ha anunciado un paquete de 500 millones de euros para abaratar el gasóleo de los transportistas que se detallará este viernes.

"No queremos estar parados y perder el tiempo. Queremos trabajar", afirma, pero ahora no les compensa.

