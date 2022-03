Lorenzo Amor, presidente de la ATA: "Toca suspender cualquier subida de impuestos y cotizaciones"

Después de un 2021 muy duro, este 2022 no empieza mucho mejor. ¿Cuáles son los grandes problemas que sufren los autónomos?

Uno de cada cuatro autónomos ya señalaba a finales de 2021 que uno de sus principales problemas era el coste de la luz. A esto hay que sumarle ahora el elevado precio del carburante, que está padeciendo el campo, el sector del transporte, del taxi y la industria. Además, con las circunstancias actuales de la guerra en Ucrania, se añade la falta de suministro de fertilizantes o cereales para la actividad agrícola y materias primas que se añaden al problema de falta de componentes de semiconductores, que ya los había el año anterior, y que obligan a parar a las fábricas de automoción. Estos son los problemas que tiene día a día el autónomo. Mientras tanto, el Gobierno está subiendo costes laborales y cotizaciones como si esto fuera viento en popa. Si todo eso lo ponen en una coctelera, al final la situación para los autónomos es que el consumo está bajo y en muchas ocasiones, los costes superan sus ingresos.

¿Tardará en escampar esta tormenta?

Creo que estamos al inicio de unos problemas mucho mayores que vamos a tener con el tema energético, el de los carburantes y la falta de componentes, cereales, etc. Parece que esto está solo empezando y con una inflación disparada que va a llegar a máximos.

¿Piensa que las conversaciones de paz pueden prosperar y hacer que pare esta invasión de Rusia a Ucrania?

Los líderes políticos y europeos parece que se están preparando para algo que no va a acabar en el corto plazo de tiempo. Desde ATA lo que reclamamos al Gobierno es pasar a los hechos. Están muy bien los anuncios que hacen de que van a bajar impuestos y trabajar todos juntos con la UE para resolver los problemas del incremento del precio del gas, pero hay que pasar a los hechos y hacerlo cuanto antes. Lo que pedimos es que tengan en cuenta que hay muchos ciudadanos afectados y parte del transporte está en paro indefinido porque no puede soportar los costes que tiene. Y no solo ellos. Hay empresas que han tenido que cerrar temporalmente por los costes energéticos o la falta de materiales. La situación es compleja y genera incertidumbre. Por eso digo que cuanto antes espero que el Consejo de Ministros tome medidas. Unas medidas que pasan por rebajar impuestos. Y lo primero que toca en estos momentos es suspender o suprimir cualquier incremento de costes para las empresas y para los autónomos. Y esto significa que por ejemplo aquello que se aprobó de subir en 2023 un 0,6% de subida de cotizaciones se tiene que parar porque no estamos ante unas circunstancias en las que empresas y autónomos puedan asumir mayores riesgos. Se tiene que parar cualquier subida de impuestos y más con una subida de la inflación y atravesando una situación muy delicada.

Algunas empresa han pedido al Gobierno sacar de la tarifa de la luz el precio del gas y la UE lo permite. ¿Por qué España no lo hace?

En una economía de guerra como la que estamos viviendo hay que tomar medidas excepcionales y en estos momentos los ciudadanos españoles tenían que estar pagando solo el litro de carburante que se reposta sin impuesto ninguno y el consumo de la luz tendría que ser por el precio del kilovatio consumido pero no por la cantidad de impuestos que estamos pagando. Y esto se tiene que hacer de forma temporal. Igual que poner un IVA reducido, bajar el impuesto de hidrocarburos y todos los que tiene la transformación energética. Es el momento de ayudar a los ciudadanos y, sin embargo, parece que mientras las empresas y autónomos van con lengua fuera para pagar los recibos de la luz y repostar el camión, el taxi o el tractor, las arcas del Estado se están inflando gracias a los impuestos y al precio que tienen los carburantes. Eso es inadmisible.

Otros países han tomado medidas para paliar el impacto de estas subidas del precio de la energía y el carburante. ¿España va tarde?

Va a retranca de sus socios europeos. Lo que tendría que hacer es suspender cualquier subida de impuestos y cotizaciones. Eso es lo que toca: bajar impuestos y eliminar trabas y exigir a la UE en el tema agrícola que si no pueden venir cereales y trigo de Ucrania o Rusia puedan venir de Argentina. Si para eso hay que cambiar las reglas, que lo haga. Las reacciones han de ser rápidas y estratégicas en una economía de guerra.

¿Puede derivar esta nueva crisis en una pérdida de empleo en este colectivo?

Si el Gobierno no reacciona el problema lo tendrá nuestra economía y las empresas, los autónomos y los empleos. No tenemos una varita mágica que nos diga qué va a pasar, pero lo que estamos viendo es que en este contexto algunas empresas se están viendo obligadas a parar por no poder afrontar esos precios de la energía como son las fábricas de aluminio, las de acero o actividades agrícolas. La situación es de gran incertidumbre y pido que el Gobierno actúe como en otros países donde ya han dado respuesta.

¿Tienen alguna estimación de los autónomos que podrían tener que cerrar sus negocios?

Más de 300.000 autónomos desgraciadamente se han visto ya afectados por la pandemia. En Aragón, prácticamente en torno a 10.000 se vieron obligados a cerrar por la covid, pero ahora hay ya más autónomos que al inicio de la pandemia. El reguero de bajas que ha habido se ha compensado con nuevas altas. El problema a día de hoy es la gran incertidumbre.