Claudia Pérez Forniés: "Ansiamos la paz, pero debemos estar preparados para luchar por ella"

En una entrevista en HERALDO hace unos años decía que "sin paz no hay seguridad y sin seguridad no hay paz". El pasado 11-M se cumplieron 18 años de los atentados yihadistas en Atocha, dos de la declaración de la pandemia de covid y hace casi un mes comenzó una guerra a las puertas de la Unión Europea, en Ucrania. ¿Qué ocurre en este siglo XXI, falla la seguridad o la paz?

En este siglo no ocurre nada distinto a lo que ocurrió en el siglo anterior y en el anterior y en cualquier etapa de la historia de la humanidad. En el siglo XX también tuvo lugar una pandemia hace algo más de cien años, la de la mal llamada gripe española. En el siglo XX se produjeron dos guerras mundiales, así como algunas guerras civiles en el marco interno de algunos países, como sucedió en España, que por otra parte tenía diferentes frentes abiertos en África. En el siglo XX también se extendía el terror con actos terroristas, como el atentando contra el rey Alfonso XIII el día de su boda, o el asesinato de algún presidente de gobierno como Canalejas y Dato. Y esto pasaba también en el siglo XIX, cuando se atentó contra Prim y Cánovas del Castillo quitándoles la vida. Ansiamos la paz pero debemos estar preparados para luchar por ella, porque el conflicto en sus diferentes versiones es intrínseco a la naturaleza humana.

Con la actual invasión rusa de Ucrania, ¿nos hemos dando cuenta de que la seguridad y la democracia pueden ser muy frágiles, incluso en Europa?

Acontecimientos de este tipo deberían suponer que la ciudadanía española y la europea, asumieran una dosis de realismo de la que hace décadas que se carece. Vivimos en unas sociedades infantilizadas y dando la espalda a multitud de conflictos que se están produciendo hoy en el mundo y que no son ajenos a nosotros. Ahí está Siria, nadie habla de Afganistán y lo que está pasando allí es tremendo, y otros más. Pero Ucrania está más cerca y nos afecta más. Hasta que no ves peligrar tu seguridad y la de los tuyos no necesitas invertir en Defensa. Es lo que hace Europa, pero es muy peligroso.

"Somos el país de la OTAN con un menor gasto en Defensa con respecto al PIB, que es lo que denominamos esfuerzo en Defensa, solo nos gana Luxemburgo. Esa es la situación en España"

Vamos a asistir a un momento de aumento de presupuestos de Defensa. ¿Cómo valora el actual de España?

Se está poniendo de manifiesto por parte de Europa la necesidad de aumentar sus presupuestos de Defensa. Sé que es lo que ha hecho el gobierno alemán, ya que a los tres días de producirse la inversión de Ucrania, aprobó un incremento del presupuesto de Defensa. Han pasado de dedicar a la Defensa 50.000 millones de euros a 100.000 millones de euros. Para que se haga una idea, en el año 2021 España ha gastado en defensa unos 12.208 millones de euros, lo que supone un 1,02% de nuestro PIB. Somos el país de la OTAN con un menor gasto en Defensa con respecto al PIB, que es lo que denominamos esfuerzo en Defensa, solo nos gana Luxemburgo. Esa es la situación actual en España, pero parece que va a cambiar ya que el presidente Sánchez se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa de forma que se alcance un 2% del Producto Interior Bruto español. Esto significa que si en el año 2022 el PIB permaneciera constante, esperemos que no sea así, el gasto en Defensa se duplicaría, alcanzando los 24.000 millones de euros.

¿En la actual situación saldrá reforzada la imagen del trabajo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)?

Según las encuestas del CIS, las FF. AA. españolas son la institución mejor valorada por los españoles, pero y si les preguntamos a los españoles si gastamos mucho en Defensa, ¿cuál es la respuesta? La respuesta mayoritaria es 'sí', y además, nos dirán que lo hay que hacer es gastar más en Sanidad, en Educación y en pensiones. La ciudadanía recibe, no recibe o recibe mal la información del Bien Público Defensa Nacional y de muchos otros bienes públicos. ¿Por qué? Porque son bienes públicos, producidos y provistos por el Estado, que no tienen precio y por lo tanto como decían los Economistas clásicos, lo que no tiene precio, no se valora, creemos que es gratis. El ciudadano que admira tanto a sus FF. AA. sacando a la población afgana en una situación límite en el aeropuerto de Kabul, debe saber cuánto cuesta eso, si no, se pensará que es gratis y nunca demandará presupuestos de Defensa suficientes. Vivirá bajo el espejismo de que lo público es gratis.

"Nos genera miedo una guerra tan cercana, y de una potencia invasora que es potencia nuclear. Reivindico que no olvidemos a Afganistán, los talibanes han vuelto a sus prácticas medievales, al miedo, al terror, se nos ha olvidado cómo viven allí las mujeres"

¿Cómo explica la oleada de solidaridad de personas que sin pensar en los riesgos han cogido sus vehículos, propios o alquilados, y se han echado a la carretera a traer refugiados, antes incluso de que se hubiera organizado la llegada desde los Gobiernos?

Este conflicto lo tenemos más cerca y además, no sabemos hasta qué nivel va a cambiar nuestras vidas. De momento, nuestra situación económica va a cambiar notablemente, y además, nos genera miedo una guerra tan cercana, y de una potencia invasora que es potencia nuclear. Reivindico que no olvidemos a Afganistán, los talibanes han vuelto a sus prácticas medievales, al miedo, al terror, se nos ha olvidado cómo viven allí las mujeres. Dicho todo esto, también quiero transmitirle como estoy convencida de que cuando a las personas se les somete a situaciones límite sale lo mejor de nuestra esencia. Todos queremos ayudar pero creo por mi experiencia que debemos hacer caso a las autoridades porque la ayuda, la evacuación y el armamento necesitan de mucha logística para conseguir optimizar los niveles de ayuda para los ucranianos. Me gustaría destacar el papel de un país como Polonia, que está respondiendo de manera ejemplar. Ellos entienden mucho de invasiones, desgraciadamente.

¿Hasta dónde puede llegar la OTAN en un país que no es miembro? ¿Armar al pueblo ucraniano no puede recrudecer el conflicto o la reacción de Putin?

La Alianza puede llegar hasta donde ha llegado. Ucrania no pertenece a la OTAN y por tanto no se puede aplicar el artículo 5 del Tratado de Adhesión a la Organización del Atlántico Norte: si un país miembro de la Alianza es atacado, el resto de aliados saldrán en su defensa porque es como si nos atacaran a todos. No debemos olvidar que Putin ha decidido invadir un país soberano como Ucrania. Y que Ucrania con su presidente a la cabeza ha decidido resistir y no entregarse ejerciendo la defensa legítima de su soberanía, sus derechos y sus libertades. En mi opinión, la comunidad internacional debe ayudar con todos los medios de que disponga, diplomacia, inteligencia, armamento, pero siempre evitando cruzar la línea roja que desencadene en un conflicto a escala mundial.

¿Hay que temer también la guerra virtual, los ciberataques? ¿Estamos preparados para ellos?

Hace años que Rusia lleva realizando ciberataques a nivel internacional, nos consta su sigilosa intervención en las elecciones estadounidenses de 2016 e incluso en el conflicto catalán de octubre de 2017, así que muy preparados no debíamos estar. Rusia atacó cibernéticamente a Estonia en 2007 y en cuestión de horas colapso el país. No es nada nuevo. Como ve hay poco de nuevo en toda esta triste historia.

"A esta altura del siglo, Europa tenía que haber tenido una política europea energética, una política europea de Seguridad y Defensa. En mi opinión, la debilidad de Europa en los últimos tiempos ha sido evidente, y el enemigo ataca cuando te sabe vulnerable"

Como economista, desde el punto de vista económico, ¿quién gana y quien pierde en una guerra como esta? De momento, las subidas de precios de la luz, el petróleo y algunos alimentos ya están impactando en todos los hogares.

En una guerra pierde todo el mundo, pero desde luego el que más pierde es el pueblo de Ucrania porque los están matando o en el mejor de los casos obligando a abandonar su casa, su vida y su país. Ellos de momento no entienden de economía, la guerra no es comparable con la economía, cuando se produce una guerra, todo pasa a un segundo plano, solo la guerra es relevante. También pierden los rusos ya que a los problemas económicos que genera una guerra se suman los efectos de las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto. Y pierde Europa por la dependencia energética que tenemos de Rusia, entre otras muchas causas. Ese era un problema que la Unión Europea tenía que haber solucionado hace décadas y no lo ha hecho. A esta altura del siglo, Europa tenía que haber tenido una política europea energética, una política europea de seguridad y defensa y una política europea exterior. En mi opinión, la debilidad de Europa en los últimos tiempos ha sido evidente, y el enemigo ataca cuando te sabe vulnerable.

¿Se atreve a hacer previsiones sobre cuánto puede durar el ataque ruso o la resistencia de Ucrania, que es una lucha de David contra Goliat? Después del ataque a un hospital materno infantil parece que para el presidente ruso todo vale.

Mire, en la guerra no es que valga todo, es que ese hecho que describe es la propia guerra. No hay guerra en la que no sufran los niños, los ancianos, no existe desgraciadamente. Los expertos dicen que Putin creía que la operación iba a ser rápida y se ha encontrado con la resistencia del pueblo ucraniano y con la respuesta de la comunidad internacional. Tenga en cuenta que Putin entró en Ucrania en 2014 y se anexionó Crimea y todos miramos hacia otro lado. Lo que creo es que el conflicto se puede enquistar porque Putin no ha comenzado esta invasión para volverse atrás a los quince días. Dicho esto, lo que deseo es que acabe cuanto antes, como todas las personas de bien.