Cómo solicitar los datos fiscales de la declaración de la Renta 2021 desde este miércoles

La campaña de la Renta comienza el próximo 6 de abril, cuando se podrán presentar las primeras declaraciones del impuesto por internet, y ya se pueden consultar y descargar los datos fiscales. En ellos se resume la información que tiene Hacienda de cada contribuyente. Un primer paso para revisar que nada a favor del usuario quede fuera a la hora de tributar y evitar errores en la declaración.

El documento incluye desde los datos identificativos del contribuyente, como el nombre y el DNI, a los ingresos que recibió en 2021, que son los que se declaran en la campaña de la renta que comenzará oficialmente en abril y que termina el 30 de junio. Entre la información fiscal con la que cuenta la Agencia Tributaria figura la que facilitan los bancos, por los que aparece información en caso de que se tenga un préstamo para la compra de vivienda. En estos casos de hipoteca se aconseja revisar que es correcto el porcentaje de participación si se paga a medias.

Se puede descargar desde la página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) con el número de DNI, añadiendo como dato la fecha de validez, si no se dispone de certificado digital o Cl@ve.

El hecho de que no aparezca un ingreso en los datos fiscales no significa que no tenga que declararse. Hacienda recuerda que el contribuyente "deberá consignar todos los rendimientos obtenidos en el ejercicio, con independencia de que los mismos aparezcan o no en estos datos fiscales". Así, explica que los que obran en poder en su poder han sido facilitados por terceros como la empresas para la que trabaja el contribuyente o su entidad financiera. A ellos pide que acudan para "aclarar las diferencias que información" y en el caso de los inmuebles con la Dirección General del catastro.

En los datos fiscales no aparecen las cuotas que se hayan pagado a partidos políticos y sindicatos, que también desgravan. Sí que se incluyen las donaciones a ONG, con la cuantía que se puede deducir en la declaración.

Además de la posibilidad de consultar los datos fiscales, la página web de la Agencia Tributaria cuenta con la información sobre la campaña de la renta. Desde Hacienda informan de que se ha actualizado la app para incluir los contenidos de Renta y se puede obtener el número de referencia. Además, se puede consultar la información básica sobre el impuesto y las dudas sobre esta campaña.

