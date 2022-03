La CNMV levanta la suspensión de las acciones de Mediaset tras publicarse los detalles de la OPA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido levantar, desde las 8.30 de este miércoles, la suspensión cautelar que acordó el pasado lunes sobre la negociación de las acciones de Mediaset en el mercado bursátil.

El organismo supervisor procede al levantamiento "como consecuencia de haber sido puesta a disposición del público, en las sociedades rectoras de las Bolsas de Valores y en la CNMV, información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión".

Media For Europe (MFE), el conglomerado de medios del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, informó este martes a la CNMV del lanzamiento de una oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) sobre el 44,31% del capital social de Mediaset España que aún no es de su titularidad.

La contraprestación ofrecida consiste en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones ordinarias tipo A de MFE por cada acción de Mediaset España. El precio efectivo de la oferta rondaría así los 5,6 euros por acción, pues cada una de las acciones ordinarias tipo A de MFE es de 0,83 euros.

En el momento de su suspensión en el mercado bursátil, las acciones de Mediaset cotizaban a un precio de 5,12 euros por título.

Caída del 6%

Los títulos de Mediaset España, que han amanecido la sesión con un repunte del 4%, se han dado la vuelta segundos después y caían más de un 6% después de que MFE-Media For Europe haya lanzado una OPA voluntaria sobre el 44,31% del capital social de la compañía que no es de su titularidad, con una contraprestación consistente en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones ordinarias A del oferente por cada acción de Mediaset España. En concreto, las acciones de la filial de MFE se desplomaban un 6,25%, hasta los 4,80 euros sobre las 09.05.

La oferta de compra está condicionada a un umbral mínimo de aceptación del 90% de las acciones, correspondiente a aproximadamente el 95,6% del capital total de Mediaset España; así como a la aprobación pertinente por la Junta de Accionistas de MFE-Media For Europe.

El conglomerado de medios ha señalado que, desde un punto de vista financiero, la operación proporcionará un aumento del EPS (beneficio por acción) a partir del primer año para los actuales accionistas MFE-Media For Europe y para los accionistas de Mediaset España que acepten la oferta.

Además, ha subrayado que los accionistas de Mediaset España serán recompensados a través de una prima del 30,1% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos tres meses; una prima del 25,2% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes; una prima del 12,1% respecto al último precio de cierre; y una prima implícita del 59% en comparación con el valor de mercado del negocio principal de televisión de Mediaset España (sin considerar la participación en ProSiebenSat.1 Media SE y la caja).