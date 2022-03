Marisa González, pensionista: ​"Las mujeres somos siempre las que tenemos que perder"

Marisa González tiene 66 años y lleva uno jubilada. "Trabajé en el textil. Dejé de trabajar unos años porque en mi época teníamos los hijos y tenías que dejar de trabajar porque qué hacías con las criaturas. Si te las cuidaba alguien tenías que dar tu sueldo al que te las cuidaba", recuerda sobre el momento en el que se inició su primer parón laboral, que luego ha notado a la hora de cobrar su pensión. Algunas mujeres seguían trabajando, pero una mayoría se iba.

Cuando sus dos hijas "ya iban solas al colegio" volvió, pero como autónoma con un pequeño negocio junto a su marido porque "me llamaban de talleres, me hacían una prueba en la que les sacabas el trabajo y te decían 'ya te llamaré' y nunca lo hacían", cuenta sobre su vuelta al mercado laboral. Entre las malas experiencias señala una de una entrevista de trabajo. "Cuando dije que me iba a casar, me dijeron que, entonces, no. No me cogieron ya, luego tuve a las niñas y ya no trabajé hasta bastante después.

Años sin cotizar

"Esos años han sido un servicio y un trabajo que he hecho, que ha beneficiado a la familia, pero también a la sociedad", considera, por lo que pide que no penalicen en la jubilación de las mujeres, uno de los motivos que contribuyen a la brecha salarial entre las pensionistas. "Por lo menos, que nos cuente la Seguridad Social para tener una pensión más decente", plantea. En su caso, le quedó una prestación de 700 euros al mes y en casa cuenta también con la de su marido. Participa en las concentraciones de la Coordinadora para la defensa del sistema público de pensiones que protesta los lunes en la plaza del Pilar. Esta semana lo hace este martes, coincidiendo con el 8M. La organización defiende la desaparición de la brecha de género en las pensiones y que la de viudedad, de las más bajas del sistema, alcance el 100% de la que le correspondería al cónyuge. En su mayoría se trata de mujeres, muchas de ellas cobrando una pensión mínima. El colectivo pide una pensión mínima de 1.180 euros al mes.

"Somos siempre las mujeres las que tenemos que perder", lamenta. "Es una sociedad patriarcal y delega mucho en la mujer", añade la zaragozana, que ha estado preparando con la coordinadora las acciones del Día de al Mujer. Reconoce que desde que ella empezó a trabajar "se ha avanzado" porque ahora en las parejas jóvenes "cuando hay trabajo, hay para los dos. Trabajan los dos en casa y los niños también se cuidan más entre los dos. Estamos espabilando".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.