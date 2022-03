Una empresa de Cuarte ofrece su almacén para la recogida de ayuda para Ucrania

El sentimiento de impotencia ante una guerra que se siente más cercana por encontrarse a las puertas de la Unión Europea (UE) ha hecho que muchos aragoneses busquen formas de colaborar con la población ucraniana asediada por el Ejército ruso. Una empresa zaragozana ha dado el paso de ofrecer espacio en sus almacenes en Cuarte de Huerva, sus camiones, carretillas y personal para servir de punto logístico de recogida de los productos de primera necesidad que ha pedido la asociación que reúne a la comunidad ucraniana en Aragón, Aura, para enviar a sus compatriotas. Azulejos Moncayo ha comenzado este miércoles a almacenar productos que puedan ir en los envíos organizados por las autoridades españolas.

"Queremos intentar echar una mano con nuestras instalaciones, en la logística. Ves las imágenes, todas, pero, yo que soy padre, sobre todo las de los niños, me imagino una situación así y se me cae el alma a los pies", cuenta Roland Garros, gerente de la compañía, desde su centro logístico de materiales de construcción. Junto a la cajas de baldosas ahora se empieza a preparar un palet con las primeras donaciones, principalmente pañales, mantas, toallitas y otros productos de primera necesidad.

Recién nacidos en la frontera

"Hay muchas mujeres con bebés en la frontera", cuenta Anastasia Sukhuvyey, ucraniana vecina del municipio zaragozano, miembro de la asociación de ucranianos en Aragón, Aura, a la que van a parar las donaciones. Explica que hay embarazadas que han tenido que dar a luz en sótanos y huir, debido a los bombardeos. De la larga lista de productos que van difundiendo estos días, insiste en que se envían productos para el cuidado de los bebés, incluidos biberones y mantas.

Ella sigue en contacto con su familia, una hermana, tías y primas que viven e Kryvoy Rog, a unos 450 kilómetros al sur de la capital, Kiev. "Están tapando ventanas con lo que se puede porque por la otra noche tuvieron tres sirenas de emergencia", cuenta sobre la situación que viven quienes se han quedado. En su ciudad ya no hay suministros. "No hay ninguna tienda abierta", relata. Las familias tratan de esquivar los ataques en los sótanos de algunas viviendas o edificios como colegios. Allí no hay metro como en la capital.

"Están tapando ventanas con lo que se puede porque por la otra noche tuvieron tres sirenas de emergencia"

Este miércoles ha visitado el almacén de Azulejos Moncayo, con su hija Diana, de 3 años, después de organizar otro lugar de recogida en un local cedido por el Ayuntamiento de Cuarte, que abre este jueves. En este último, una bandera de Ucrania en la puerta servirá para que pueda ser localizado rápidamente por los zaragozanos que se acerquen al municipio. Está situado en la calle Ramón y Cajal número 35 de Cuarte. La nave de Azulejos Moncayo se encuentra en la carretera de Valencia, de entrada a la población, en el kilómetro 8.

El responsable de Azulejos Moncayo, Roland Garros, y Anastasia Sukhuvyey, ucraniana vecina de Cuarte de Huerva, con su hija Diana, en el punto de recogida de ayuda en Azulejos Moncayo. Toni Galán

El contacto entre la vecina y el empresario fue través de un grupo de Facebook del municipio, en el que Garros vio que se empezaba a movilizar ayuda. En la localidad zaragozana viven unos 26 ucranianos, calcula Sukhuvyey. "La gente iba un poco perdida en el sentido de dónde colaborar y ofrecí las instalaciones para hacer acopio, como punto de recogida", explica el empresario. En la nave calcula que hay espacio libre para unos "200 o 300 palets" de ayuda, que una vez llenos pueden transportar hasta el aeropuerto de Zaragoza o el lugar que señalen las autoridades.

Ella explica que se han dirigido también a las farmacias de Cuarte para que puedan recoger allí también donaciones de productos. "El Gobierno de Aragón nos ha traído cajas", explica, para poder almacenarlo todo. Con la ayuda del Ayuntamiento y la empresa de logística esperan transportar lo que reciban. La recogida ha comenzado por los trabajadores, clientes y amigos y esperan que siga por muchos otros.