'Influencers' africanos para una bebida aragonesa

Marketing. La forma de vender productos y servicios cambia constantemente, marcada por una evolución que va a más velocidad que la que podemos ver en otras áreas de la gestión empresarial. Son muchas las figuras populares que han sido siempre empleadas como un gran reclamo. Deportistas de élite, cantantes, actores y otros muchos personajes públicos han sido y son imagen de todo tipo de bienes de consumo, desde las prendas de ropa o el calzado hasta las delicias culinarias pasando por los electrodomésticos o los productos de limpieza. La televisión, con el poder de la imagen y la voz, ha sido acaso el sitio con más caché, y ahora no hay marca que se precie que no tenga que tener en cuenta las redes sociales como un canal importante, complementario o no según los objetivos del anunciante.

Figuras públicas. Dicen que entre los efectos positivos generados en Aragón por la difusión de esa suerte de ‘reality’ que tiene como protagonista a Georgina Rodríguez, pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, está el reclamo de turistas a Jaca, donde ella vivió, o el conocimiento de productos como la longaniza de Graus. Hay ejemplos de todo tipo, pero quiero llamar la atención aquí los de una singular empresa aragonesa, Foodibev International, cuyo producto estrella, la bebida energética Double Seven, se está vendiendo masivamente en África gracias a la difusión del producto con ‘influencers’ de ese continente, como reconoce el propio director general de la compañía, Sébastien Defawe.

Africanos. Foodibev, que tiene su sede central en Zaragoza, es una singular empresa que crea, promociona y vende bebidas y productos alimenticios que van a mercados poco trabajados por compañías europeas como los africanos o los del Caribe. En la capital aragonesa planea sus lanzamientos y lleva toda la gestión, incluidas las acciones de márquetin y logística, mientras subcontrata acciones importantes como la elaboración de lo concentrados de las bebidas (que hace la firma alemana Doelher) y el envasado (en latas o botellas), que se realiza en un centro productivo en Valencia. En 2021 la empresa aragonesa batió sus récords al conseguir vender 103 millones de latas de Double Seven, 40 millones más que el año anterior, y para 2022 prevé incrementar un 40% más. Estos brutales aumentos, según reconoce Defawe, son posibles entre otras cosas por la buena acogida de las campañas publicitarias que realizan con ‘influencers’ africanos. Uno de estos es Cheik Diallo, un jugador de baloncesto maliense que pertenece a la plantilla de los Motor City Cruise de la NBA G League y que antes jugó en los Phoenix Suns, en Urbas Fuenlabrada y en los Detroit Pistons. «Double Seven duplica tus límites», afirma el deportista en los anuncios, en los que se les ve ganar velocidad y potencia justo después de ingerir la bebida energética.

Músicos. Sidiki Diabate, un intérprete de kora, músico y productor musical de Malí nacido en 1992 en Bamako, y Salif Keita, un reconocido cantante y compositor de pop conocido como ‘La Voz de Oro africana’, que es también de Malí, ejercen de embajadores de la bebida aragonesa. Dos perfiles distintos, el joven y el veterano, ayudan mucho a vender Double Seven en África. Keita ha estado en Aragón para participar en el festival Pirineos Sur, en Lanuza, la última vez en 2019, lo que permite conocer de primera mano la tierra de la empresa que vende Double Seven.