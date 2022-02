Nuevos ERTE para las agencias de viajes: "Hemos estado olvidados"

Las agencias de viajes fueron de los primeros sectores en sufrir las consecuencias de las restricciones por la crisis sanitaria provocada por el covid y están siendo las últimas en poder recuperar la actividad prepandemia. Esto ha hecho que el sector vaya a ser el primero al que se dirija el nuevo "mecanismo red" incluido en la última reforma laboral, previsto para futuras crisis, pero que empresas y sindicatos del colectivo de viajes han pedido que se estrene con ellos y en cuanto termine la vigencia de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) covid, prorrogados hasta marzo. Su esperanza para recuperar la actividad se encuentra en las reservas de vacaciones de verano para las que se empiezan a pedir presupuestos.

Un tercio de los trabajadores de las agencias siguen afectados por un ERTE y compañías grandes como Viajes El Corte Inglés, ya han dado el paso a despedir a parte de la plantilla presentando un expediente de regulación de empleo. "En general, en España están todavía en ERTE un 32% de los empleados y esto se traslada a Aragón", afirma Jorge Moncada, presidente de la asociación de agencias de viajes en la comunidad. De ahí que considere que siga siendo necesario el apoyo de mecanismos especiales, como el contemplado en la reforma laboral. "En principio la medida es interesante y ha sido muy felicitada durante la pandemia, veremos lo que sucede con estas nuevas disposiciones y si efectivamente son trasladables a esta nueva realidad. El tiempo nos lo dirá", ha reconocido, con prudencia.

En ERTE desde 2020

Todavía no se conocen los detalles del nuevo mecanismo red, que desde la patronal nacional, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y los sindicatos esperan que se pueda desarrollar durante este mes de última prórroga a los ERTE covid. Se ha puesto sobre la mesa que las agencias se podrían beneficiar de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de un mínimo del 40% y se permitiría a los trabajadores percibir el 70% de la base reguladora sin periodo de carencia ni consumir prestaciones de desempleo. Algunos empleados llevan en ERTE desde el inicio de la pandemia, en su mayoría con jornadas reducidas.

"No sabemos qué mecanismos habrá que cumplir. A lo mejor a las empresas no les interesa si por ejemplo, limita despedir", plantea José Luis Estévez, secretario general del sindicato de profesionales de viajes (SPV), perteneciente a Fasga y mayoritario en el sector. Junto a CC. OO y UGT y la patronal se dirigieron al Gobierno para pedir la puesta en marcha de medidas especiales. "Si no llegamos a decir nada los agentes sociales no hubiera habido nada", cree, ya que el mecanismo estaba incluido en la reforma laboral, pero pensando en que fuera necesario en crisis futuras. "Había que hacer algo para que hubiera un mecanismo para sostener el sector, un sector recuperable y con empleo de calidad", afirma.

"En larga distancia, que es lo que más margen deja hay muchos destinos parados"

"Ha habido mucho abandono", lamenta, sobre un sector que está incluido en el turístico, pero donde tienen más visibilidad otros como la hostelería. Para las agencias de viajes no ha habido ayudas directas. Estévez recuerda que pese a que pertenecen al sector turístico y ha ido aumentando la llegada de visitantes, "las agencias viven de que se recuperen los españoles". Y estos todavía no se han animado a viajar, en parte por las restricciones que quedan o por las diferencias entre países en cuanto a exigencia de vacunación y cuarentenas. "En larga distancia, que es lo que más margen deja, hay muchos destinos parados", reconoce el sindicalista.

"Hemos estado olvidados", lamentan desde una agencia zaragozana que ha podido recuperar a toda la plantilla. Se queja del retraso en tomar medidas específicas para el sector. "Se han dado cuenta ahora de que es un sector afectadísimo. Aún hay dificultades para seguir trabajando", señala.

Esperanza en Semana Santa y verano

Aunque queda todavía el puente de la Cincomarzada o la Semana Santa, la esperanza de la agencias está en el verano, donde empieza a haber consultas. "Realmente sí estamos notando una aumento de la demanda de viajes, no solo para Semana Santa sino también de cara al verano, donde más movimiento hay es la contratación de salidas 'paquetizadas' desde Zaragoza en avión", apunta Moncada.

"Se está animando, se está vendiendo y concretando algo, la gente pide presupuesto", añade Pedro Molina, desde Mundo Actur. Sin embargo, reconocen que luego hay casos en los que no se viaja. "Ganas hay", afirma. "Se ve que hay intención, pero falta que se concrete", indica. Los viajes de novios son los que se van manteniendo. La enseña tiene seis oficinas, cinco en Zaragoza y una en Madrid y de los 13 empleados tienen tres en ERTE por toda la jornada y el resto en media jornada. Espera conocer los detalles del nuevo mecanismo. "La intención es ir recogiendo a gente del ERTE", indica.

"Desgraciadamente algunas agencias no lo pueden contar. Por los cierres que ha habido en general han cerrado un 25%. No sabemos si temporalmente o definitivamente"

El daño en el sector no se verá hasta que terminen los mecanismos de apoyo y se vea quién retoma la actividad y quién no. "Desgraciadamente algunas agencias no lo pueden contar. Por los cierres que ha habido en general han cerrado un 25%. No sabemos si temporalmente o definitivamente", añade Moncada, desde las agencias aragonesas. "De algunas no tenemos mucha noticia, pero puede que vuelvan a resurgir. Cuando se recupere todo veremos el daño causado", apunta Estévez, desde SPV.

A las agencias de viajes les resulta complicado hacer previsiones. "Tenemos que tener en cuenta que nuestro sector es tan susceptible a cualquier situación y tan cambiante la demanda, que viene dada por los vaivenes del momento", apunta Moncada. Así, unas buenas expectativas pueden verse truncadas por un rebrote, un volcán o un conflicto armado, pone como ejemplos.

El factor que más impulso puede dar al sector es "la seguridad que le dé al viajero ver que la pandemia está terminando, la apertura de destinos hacia los turistas y, en general, la tranquilidad de poder viajar sin sobresaltos y sin complicaciones administrativas para el ingreso en otros países", apunta. En este sentido, la Unión Europea (UE) ha anunciado que abre sus fronteras a viajeros vacunados de todo el mundo desde el próximo 1 de marzo. Un paso más hacia la normalidad.