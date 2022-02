Las rebajas en Aragón cierran con mejores cifras que el año pasado pero sin alcanzar las de 2019

Los carteles con descuentos siguen colgados en la mayoría de los comercios, aunque no por mucho tiempo. A finales de febrero finalizan las rebajas de invierno con un sabor agridulce para los empresarios aragoneses. A nivel general, ha incrementado la facturación respecto al año pasado, pero siguen sin alcanzar los datos de 2019.

"En las rebajas de este año se ha facturado un 40% menos que en 2019 pero se han incrementado las ventas con respecto al años pasado", explica Antonio Tornos, presidente de ECOS -Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia-. Durante estos dos meses, los empresarios han vivido altibajos. "Se empezó muy bien, luego con la variante ómicron la gente empezó a salir menos y había más incertidumbre. Más tarde se ha vuelto a remontar", expone Tornos. En cuanto al gasto por persona, desde ECOS estiman que el presupuesto asciende a 300 euros. A pesar de que las tiendas de ropa son las que más perjudicadas se han visto a lo largo de la pandemia, estas rebajas han sido una "gran" oportunidad para recuperar clientes.

"A mi este año me ha ido bastante bien. Al fin y al cabo, cuando empezaron los descuentos el año pasado vino el temporal ‘Filomena’ y estábamos en peor situación con el coronavirus", recuerda Celestino Gimeno, dueño de la tienda de trajes Zorba de Zaragoza. Reconoce que durante estos dos meses, se ha habido semanas mejores y semanas peores. "Empezamos bien, luego se paró un poco la cosa y ahora ha vuelto a resurgir", asegura el empresario. Aunque en enero no facturó lo mismos que en 2019, este febrero espera llegar a las cifras prepandemia .

Cerca de este establecimiento se sitúa Visentti, un negocio de moda Víctor Lázaro. "La temporada está siendo bastante mejor que la del año pasado. Con ómicron bajaron las ventas pero febrero está siendo muy bueno", apunta. Las perspectivas para esta temporada, según este empresario, son "positivas".

Los grandes establecimientos están en la misma tónica. Es el caso, por ejemplo, de El Corte Inglés, que ha crecido en todas las secciones respecto al 2021, en especial en moda, donde ha facturado un 2% más que el año pasado. A pesar de no estar en cifras prepandemia, desde la compañía aseguran que se están acercando.

Rebajas en los escaparates de la calle Don Jaime I José Miguel Marco

Algunos registran menos ventas

No todos los negocios han conseguido superar los números del año pasado. María Ortín regenta la tienda de zapatos Tafilletes desde hace 40 años. "En mi caso particular, he vendido menos que en 2021. También es verdad que traje menos mercancía y eso se nota mucho. Es decir, cuantos más modelos de botines traigo, más vendo", explica. Ortín cuenta con clientes "de toda la vida" y este año tampoco han venido a pasar Reyes. "Hay gente que no es de Zaragoza pero pasa las Navidades aquí. Yo tengo muchas clientes de este tipo y desde que comenzó la pandemia, ya no vienen con tanta asiduidad como antes", subraya.

El aumento de los casos de coronavirus es, según una dependienta de Vinity, la razón por la que las rebajas de este año no han sido como esperaban. "Diría que han sido las peores en tiempos. Había mucha gente contagiada que no podía venir a comprar", sostiene. Los primero días sí que registraron "afluencia", pero pronto descendió el número de clientes.

Del total de negocios de Aragón, un 67% ofrecen rebajas. Lo ha comprobado la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios de la DGA que ha llevado a cabo una campaña de inspecciones con motivo de la campaña de descuentos de invierno.

En cuanto al número de trabajadores contratados para la campaña, Randstad estima que Aragón ha empleado a 5.830 personas, que supone un 13,1% más que el año pasado, cuando se firmaron 5.156 contratos, y un 25,5% más que antes de la irrupción de la pandemia, cuando se rubricaron 4.646. A nivel provincial, Zaragoza registra el mayor volumen de contratos -4.780 firmas-, sucedido de Huesca -680- y Teruel -360-.