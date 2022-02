La oficina financiera más madrugadora de Zaragoza

De noche. Entran a trabajar a las 6 de la mañana y abren al público a las 6.15, aún de noche, porque de esa manera pueden atender mejor a sus clientes, en su mayoría empresas con negocios en el gran mercado de abastos de Zaragoza. Son los trabajadores de la oficina que Caja Rural de Aragón tiene en Mercazaragoza, la más madrugadora de cuantas existen en la Comunidad, que lleva abierta más de 30 años –aunque no siempre con la misma marca– y que desde hace año y medio dirige Carlos Fernández Pardo, empleado de la cooperativa de crédito desde 2006. Con él están dos personas más, un empleado fijo y otro en prácticas, con quienes inicia su jornada laboral cuando la mayoría de trabajadores de su sector y de otros aún están en la cama. Los tres se levantan a las 5.00 más o menos para trasladarse a la carretera de Cogullada para comenzar a trabajar cuando a escasos metros de su oficina muchas personas llevan un buen rato con una actividad intensa. Vendedores de pescado, carne, frutas y verduras, transportistas... El hervidero que es Mercazaragoza a las 4.00 o a las 5.00 deja de ser tal y es entonces cuando los clientes de Caja Rural se trasladan a hacer gestiones con el director de la oficina y sus compañeros.

Los clientes, muy cerca. Carlos Fernández Pardo empezó a trabajar en Cajalón (que en 2011 se fusionó con Multicaja para constituir Bantierra, hoy Caja Rural de Aragón) en 2006 en Fuentes de Ebro. Después pasó por oficinas de Zaragoza en Montañana, en Las Fuentes, en Paseo de Cuéllar y en Tenor Fleta antes de su destino actual. En la sede de Mercazaragoza –que antes era de Multicaja– le ha pasado lo que nunca antes, tener a prácticamente todos sus clientes a un kilómetro a la redonda. «Eso no me había pasado antes, pero es que en realidad es como si trabajara ahora en un pueblo grande», cuenta. A diferencia de otras oficinas, «aquí el peso de la actividad está relacionado fundamentalmente con las empresas; hay algún cliente particular y algún autónomo también, pero sobre todo empresas», incide.

La operativa. «Mi trabajo actual es muy diferente de los anteriores, me exige levantarme a las 5 de la mañana pero ya me he ido acostumbrando», apunta Fernández, que relata que el funcionamiento de la oficina está marcado por la apertura a las 6.15, hora en la que ya empiezan a llegar clientes que quieren ingresar cheques o sacar dinero, entre otras cosas. «En Mercazaragoza los mayoristas de la fruta y verdura ya se van entre las 8.30 y las 9.00 y a las 11 ya no queda casi nadie», señala a modo de explicación de las razones de tener un horario como el suyo. La oficina cierra a las 12.30 después de estar abierta al público más de seis horas y las tres personas del equipo concluyen su jornada a las 13.00. Además de dirigir, él también tramita otras gestiones (concesión de préstamos, si alguien se interesa por fondos de inversión, etc.), mientras que sus compañeros se centran más a la atención comercial, «la atención en mesa», como él dice.

La entidad. Caja Rural de Aragón tiene actividad en las tres provincias de la Comunidad, en La Rioja y en Lérida. En Zaragoza, en 94 municipios; en Huesca, en 67, y en Teruel en 2. En territorio riojano está en 13 poblaciones y en Lérida, en 6. El 95,6% de la población de la provincia de Zaragoza tiene presencia de Caja Rural de Aragón en su localidad, no en vano la entidad está presente en 42 municipios de menos de 1.000 habitantes. Desde la entidad recalcan que en los últimos dos años no han cerrado ninguna oficina.

