La patronal aragonesa califica de "error" la subida unilateral del salario mínimo

"Es un error subir en este momento el salario mínimo cuando en los tres últimos años se ha incrementado el 29% pasando de 735 a 1.000 euros". Son palabras de Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, que critica este incremento en un contexto de gran incertidumbre para las empresas tanto por la inflación como por la subida en el precio de las materias primas y la falta de algunos suministros. "Las principales perjudicadas van a ser las pymes" advirtió, a la vez que rechazó una "subida unilateral cuyo coste recae en las empresas y que va a desincentivar la creación de empleo".

Desde Cepyme Aragón mostraron también su malestar porque "no se ha consensuado con los empresarios" y porque supone un nuevo golpe a la situación de las empresas. "Previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio hasta 2023 y no es el momento de tomar este tipo de medidas", señalaron desde la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas. Esta nueva subida del SMI, advierten, "contribuirá a aumentar los costes laborales" y elevará "la presión sobre los márgenes de las empresas". Como dijo recientemente María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Zaragoza, este incremento "supone la puntilla" a la agonía que viven muchas pymes.