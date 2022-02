Los contratos temporales que más se harán con la reforma laboral: del fijo discontinuo al eventual

3

De formación en alternancia

Sustituye al contrato de formación. Está dirigido a compatibilizar el trabajo retribuido con la formación. Se puede contratar también a personas sin cualificación oficial para la obtención de práctica profesional. También con personas de otra titulación, siempre que no hayan tenido ya un contrato formativo. El contratado tendrá un tutor y la duración de la relación laboral será de entre 3 meses y 2 años. El tiempo de trabajo no podrá ser superior al 65% el primera año o al 85% durante el segundo. Estos trabajadores no pueden hacer horas extraordinarias "salvo por fuerza mayor" ni tener periodo de prueba. El sueldo se fija según convenio, pero no podrá ser inferior al 60% el primer año y el 75% el segundo. "No podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo", apunta Poveda, en proporción a las horas que trabaje.