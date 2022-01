"Quieren vincular el vino con el cáncer sin suficiente base científica", alerta la patronal

Poner en marcha un sector productivo como el del vino y convertirlo en punta de lanza de muchos territorios, algunos de ellos especialmente desfavorecidos, es un trabajo que requiere de muchos años. Incluso décadas. Tirar por la borda el trabajo de los profesionales cuesta, sin embargo, muy poco. Basta con una decisión política tomada a la ligera, sin acudir al fondo de la cuestión y dejando a un lado la evidencia científica. O, al menos, la que no refuerza las tesis propias. Algo así es lo que se siente en el seno de la Federación Española del Vino (FEV), que comienza a alertar de los movimientos nocivos que los organismos comunitarios está dando y que afectarían al sector.

El embrollo encuentra su origen en Bruselas. El Europarlamento decidió formar hace un año y medio un grupo de nombre rimbombante (Comité Especial para Derrotar al Cáncer), cuyo único encargo ha sido elaborar un informe cuyas conclusiones generan pavor en el sector por las relaciones que traza entre el consumo de vino y la enfermedad y el impacto que podría causar en la reputación de la bebida, ya que una de las propuestas pasa por obligar a etiquetar las botellas con mensajes tan agresivos como los que ahora muestran las cajetillas de tabaco.

NOTICIAS RELACIONADAS La patronal alerta del parón en inversiones estratégicas en Aragón por retrasos en los fondos de la Unión Europea

El punto final del documento se ha rubricado recientemente, y ahora son los grupos parlamentarios los que tienen la posibilidad de debatir, dar forma al futuro articulado y matizar lo que en él se exponga. Entre otras medidas, abre la posibilidad a que, a la hora de repartir las ayudas a la promoción, el sector ocupe el vagón de cola, pero que además tenga que introducir esos "mensajes alarmistas" en las etiquetas.

"Al establecer una relación causal tan directa se está simplificando por completo un tema de gran relevancia. Con el informe se busca vincular de forma directa el vino con el cáncer, que es una enfermedad multifactorial, y lo peor es que se hace sin suficiente base científica", señala José Luis Benítez, director general de la patronal.

Benítez recuerda que el artículo científico que ha servido de base para redactar el informe se publicó en 2018 en la revista científica The Lancet y ya entonces fue criticado por no tener en cuenta patrones de consumo. "No se sostiene desde el punto de vista estadístico. De hecho, otros artículos independientes avalan que un consumo moderado protege contra otro tipo de enfermedades", apunta.

NOTICIAS RELACIONADAS Retrasos con los fondos UE

En el seno de la FEV se entiende que "el abuso de cualquier alcohol, como de muchos otros productos, es nocivo" y que equiparar una copa cada dos días con una ingesta desmedida "es improcedente y muy dañino para todo el sector, que ha abogado siempre por la responsabilidad". De hecho, la patronal promueve desde hace una década la referencia 'wine in moderation', que busca que el consumidor se decante por consumo pausado y con cabeza.

Dos centenares de bodegas

Según el último informe de la Interprofesional del vino, en Aragón hay 53.982 viticultores, lo que da una idea del peso del sector en la economía autonómica. En todo el territorio hay unos dos centenares de bodegas .

(Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos)