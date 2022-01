¿Puedo solicitar las ayudas al alquiler del bono joven si comparto piso?

La nueva ayuda al alquiler destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años en España, aprobada este martes 18 de enero en Consejo de Ministros, podría beneficiar a unos 70.000 jóvenes en este 2022. La ayuda fijada es de 250 euros mensuales por persona durante dos años, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y no se supere (uniendo otras ayudas compatibles, como el IMV) el monto total del alquiler; para empezar, los ingresos anuales de las personas beneficiarias deben estar por debajo de la cuantía resultante de sumar tres veces el IPREM (24,138 euros). Además, se pueden obtener hasta 300 euros mensuales por habitación. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el plazo para solicitar estas ayudas se abrirá dentro de mes y medio o dos meses como máximo, y que las citadas ayudas serán retroactivas al pasado 1 de enero.

La renta del alquiler no debe superar los 600 euros mensuales, aunque según la tensión de los precios en los alquileres dentro determinadas autonomías más pobladas, ese límite puede subir hasta los 900 euros.

Requisitos para percibir la ayuda al alquiler para los jóvenes

Existen diversos requisitos para percibir esta ayuda:

Tener entre 18 y 35 años.

Tener un contrato de trabajo vigente.

No superar los 24.318 euros anuales de ingresos, cantidad equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) contemplado en los Presupuestos de 2022.

Que la vivienda alquilada sea la residencia habitual de la persona beneficiaria.

El Consejo de Ministros aprueba este martes el bono que facilitará la independencia de los jóvenes.

Un detalle importante: la ayuda es a la persona, no a la vivienda, lo que facilita proyectos de vida en pareja. Además, cuando se aplique en unidades familiares más vulnerables por su nivel de ingresos o situación peculiar, esta ayuda se podrá complementar con otras que lleguen hasta el 40% de su valor. El bono de ayuda se podrá cobrar durante dos años si se reúnen las condiciones, y se puede percibir a la vez que el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas. No será compatible con otras ayudas autonómicas o locales al alquiler.

