"Nos jugamos el futuro de la Comunidad" si no mejora la financiación autonómica, avisa Ricardo Mur (CEOE)

"Es mucho lo que está en juego. Aragón se gasta la mayor parte de su presupuesto en gasto social y el 70% tiene que ver con lo que viene de la Administración central. Si eso no se mejora en el medio plazo, el mantenimiento de la comunidad autónoma resultará inviable, ha recordado este martes el presidente aragonés Javier Lambán, mientras que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha apelado a la "necesidad imperiosa" de corregir el sistema actual y hacerlo desde el diálogo. Así lo han afirmado en el marco de la VI Cumbre Empresarial de Aragón celebrada este martes en Zaragoza.

Con este deseo, buscar el mayor consenso posible, Anadón ha abierto la mesa redonda en la que los presidentes de CEOE y Cepyme Aragón, Ricardo Mur y Aurelio López de Hita, junto a los líderes de UGT y CC. OO., Daniel Alastuey y Manuel Pina, han pedido el mayor respaldo posible no solo político sino social para una reforma de la financiación autonómica que debe garantizar el mantenimiento de la calidad de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero que ha de ser también garante de la actividad económica y el empleo.

"Las expectativas de Aragón son positivas", ha señalado Anadón, ya que "por primera vez se valora la superficie, la dispersión de la población, el sobreenvejecimiento y se habla de costes fijos, pero hay que ser más exigentes porque de acuerdo al análisis realizado por los expertos del Fedea somos una de las comunidades con mayor gasto". Al "valor intangible de los acuerdos" ha apelado también la consejera de Economía, Marta Gastón, para conseguir una propuesta unitaria de financiación autonómica.

"Lo que pedimos es diálogo en un tema capital", ha dicho Ricardo Mur. "Llevamos años quejándonos para que el reparto no se haga por población per cápita sino ajustada a las necesidades de cada territorio", ha ampliado, recordando que es "el futuro de Aragón lo que nos estamos jugando y la calidad de los servicios públicos para los próximos años y eso va a afectarnos a todos, a nuestras empresas, a nuestros hijos". Por eso, ha subrayado, "aunque el primer informe es favorable a los intereses de Aragón, la reforma de la financiación no va a ser fácil y contar con el máximo respaldo posible nos dará más posibilidades de salir airosos". "Hemos hecho de la estabilidad política nuestra seña de identidad y estamos acostumbrados a luchar desde la España interior".

López de Hita se ha referido también a la necesidad de restablecer el equilibrio territorial y que se atiendan las peculiaridades de Aragón ya que la "única manera de luchar contra la despoblación es financiar la sanidad, la educación, las infraestructuras, solo así se puede vertebrar".

Defender la sanidad

Alastuey ha abogado porque se consiga un reequilibrio en la financiación autonómica que permita que "los españoles sean iguales en todos los territorios". "Somos pocos, pero no poco", ha destacado, a la vez que ha pedido "calcular el coste real de una financiación pública que nos permita garantizar la sanidad, para preservar la salud de los aragoneses, una educación de calidad y unos servicios fundamentales". El secretario general de UGT Aragón ha reconocido que si el Gobierno central asegura eso "resultará muy fácil ponernos de acuerdo".

Desde Comisiones Obreras, Manuel Pina, ha indicado que "hay que pedirle al Gobierno central que sea leal, que ponga dinero para financiar bien competencias que son autonómicas, pero que tienen que estar bien dotadas". Se ha referido a un informe "muy técnico, trufado de política" que es el que el Ejecutivo ha remitido de momento a las comunidades, y ha pedido, sobre todo, consenso para determinar qué servicios públicos queremos, que nivel de calidad, qué es prioritario financiar mejor". En lo que ha coincidido todos los agentes sociales es que estamos ante "un momento trascendental en el que es mucho lo que está en juego".