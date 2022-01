Compras compulsivas: cuando ir de tiendas se convierte en una adicción

Rebajas, anuncios '2X1' y enlaces de páginas web que saltan en los smartphones como si de un mensaje de WhatsApp se tratara se mezclan en el día a día con escaparates y reclamos que hacen difícil no caer en la tentación de comprar productos en oferta que, en muchas ocasiones, no son una prioridad para el consumidor.

"Quien más y quien menos ha comprado de manera impulsiva alguna vez en su vida sin ser consciente de ello. Se trata de un fenómeno general de la sociedad. Entramos en un supermercado a por leche y huevos y salimos con dos bolsas cargadas; vamos a comprar un pantalón a una tienda de moda y picamos también con un cinturón que no habíamos pensado adquirir porque no lo necesitábamos. Son momentos puntuales que no van más allá. El problema llega cuando estos comportamientos pasan de ser una compra impulsiva a compulsiva, para terminar siendo una adicción", explica Javier Garcés, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales y uno de los autores del último estudio que se publicó acerca de este fenómeno en la UE.

Según este informe, más de un tercio de la población comunitaria tiene “problemas de descontrol en la compra o en el gasto". "Entre un 3 y un 5% llega a niveles que suelen considerarse patológicos”, asegura el psicólogo experto en psicología del Consumo. Pero, ¿cómo detectar cuando el hábito se convierte en adicción? "No importa cuánto gastemos. La literatura especializada no habla de una cifra o porcentaje concretos. Si, de manera constante y mantenida en el tiempo, sufrimos episodios incontrolables y muy intensos de compra que nos llevan a endeudarnos, tienen que sonar las alarmas", explica Javier Garcés.

“No importa en qué momento se haga la compra, no son especialmente las campañas de rebajas las que más atraen a quien desarrolla la adicción. Se trata de adquirir cosas inútiles, que no empleamos, para luego arrepentirse. Estas son las primeras señales de alerta”, asegura Javier Garcés. "Después llega la culpa, que al instante desaparece para volver a caer en la trampa. No es muy diferente al alcoholismo”, señala el psicólogo, quien añade que para el adicto es "como un juego".

"Necesitan entrar en un establecimiento, sin haberlo programado y sin necesidad alguna, para alegrarse la vida, para calmar una ansiedad que en la mayoría de los casos esconde otra patología o problema que ya arrastra el adicto. Pero ese juego siempre falla porque la alegría es pasajera... Y entonces comienzan los problemas", añade Javier Garcés.

Cómo diferenciar un mal hábito de una conducta adictiva

El perfil de una persona que desarrolla un trastorno de consumo compulsivo, aunque es muy amplio, se centra en adultos entre los treinta y los cincuenta años, pero que llevan ya "mucho tiempo acarreando el problema". Los estudios indican que se tarda unos diez años de media en que el consumidor pida ayuda y comience un tratamiento.

Según el psicólogo Javier Garcés, se empieza a los "veinte con el primer acceso a las compras con tarjeta de crédito" y el consumismo acaba por derivar en créditos y un endeudamiento que termina por ser insostenible. "Un paciente con esta patología nunca pide ayuda por estar comprando demasiado, la solicita porque no tiene dinero para comprar más", añade el especialista.

Opinión que es compartida por Alberto Beltrán, psicólogo del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones de Zaragoza (CMAPA). "Cuando el gasto supone una pérdida importante como para llegar a acumular deudas por la adquisición de objetos y productos no necesarios, el adicto comienza a ser consciente de que lo que al principio consideró algo satisfactorio se convierte en algo difícil de sobrellevar".

Según datos aportados por el CMAPA, en Zaragoza la compra compulsiva supone un 5% de todas las adicciones tratadas en este servicio, con un perfil mayoritariamente femenino y con edades comprendidas entre los 40 y 50 años. Complementos, regalos y alimentación son lo más demandado por ellas, mientras que las nuevas tecnologías, herramientas y coleccionismo, lo preferido por ellos.

"Llevamos desde 2008 tratando este tipo de adicción y lo hacemos tanto de manera personal como en grupos mixtos de seis personas como máximo", apunta Alberto Beltrán. "Por norma general, siempre se logra salir de un círculo vicioso que tiene como fondo que el consumo es gratificante. Esto es, me siento mal, compro, me arrepiento y tengo que volver a comprar", enumera el psicólogo de CMAPA.

Plantearse a la hora de salir a comprar qué se necesita, con qué presupuesto contamos y evitar el uso de la tarjeta de crédito son los primeros pasos que el consumidor compulsivo debe dar para superar su adicción.

"El entorno familiar juega un papel muy importante para lograr un buen control de gasto. Es fundamental su apoyo", dice Beltrán. "Vivimos en una sociedad en la que el consumo es recurrente. Y más desde hace unos años cuando la compra está a golpe de 'click'. No hay que olvidar, también, las aplicaciones y páginas web que permiten vender lo que no usas", recuerda el psicólogo, "otra trampa para el adicto".

"Endeudarse es una alerta que se enmascara con estas aplicaciones. El arrepentimiento siempre llega tras la compra. Ahora ya no es necesario ir a un establecimiento a devolver, en el caso de que sea posible, lo adquirido. Ya puede hacerse on-line, sin explicaciones. Otro factor perjudicial para quien no controla sus malos hábitos", aseguran desde el CMAPA.

Lograr mantener el control, demorar el impulso y evitar la exposición a estímulos son también actuaciones válidas para superar una adicción que "en la mayoría de los casos suele tener buen pronóstico", concluye Alberto Beltrán.