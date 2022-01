Las ventas se enfrían en Navidad en el pequeño comercio: "La gente tiene ganas de comprar, pero aún hay incertidumbre"

Las rebajas acaban de comenzar para animar el consumo en el inicio del tercer año marcado por la pandemia de covid-19. El pequeño comercio trata de mantener la ilusión, pero nota que no se gasta con la misma "alegría" que antes de la crisis sanitaria, aunque los indicadores económicos empiecen a hablar de recuperación en datos como el empleo.

"Noviembre empezó muy bien, con la campaña 'Volveremos', que ha funcionado fenomenal", señala Aurora Sachez, al frente de la asociación de comerciantes del barrio de Las Fuentes, sobre los descuentos en compras subvencionados por el Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar al sector durante la pandemia. "Nos costó un poco acostumbrar a los mayores a la aplicación, pero una vez que la tuvieron dominada fue una gozada", afirma. Así, señala que las tiendas de barrio han conseguido fidelizar clientes y hacer otros nuevos entre colectivos que no compraban tanto en el barrio, como los jóvenes.

Frenazo antes de Navidad

Sin embargo, en diciembre "se paró la venta en general", asegura, aunque aún quedaron los "últimos coletazos" del programa 'Volveremos', ya que finalizó el pasado día 31. "Creo que tiene que ver con la covid, si no tampoco tiene lógica, porque fue cuando empezaron a subir los casos y la gente se empezó a parar", recuerda sobre el final de año con una séptima ola de contagios en Aragón, que sigue desbocada.

En la evolución coinciden desde la agrupación de comerciantes del barrio Delicias. "Para el Black Friday la gente estaba un poco más animada al consumo", apunta Sandra Sanz, al frente de la asociación. "La última ola de contagios se ha notado mucho en las ventas", cuenta. Las Navidades han sido "muy complicadas". En su caso, que tiene una panadería cafetería, ha notado la caída de las ventas de pan y de roscones en Reyes "porque la gente no se ha juntado". Algo similar habría ocurrido en los comercios de ropa y complementos, al suspenderse celebraciones familiares y cotillones. Menos regalos y menos actos sociales, Ropa de fiesta sin vender y peluquerías con menos faena en fechas de mucho trabajo. "Se ha notado bastante en todos los sectores", asegura.

"La última ola de contagios se ha notado mucho en las ventas"

Por debajo de 2019

La Confederación de Española de Comercio cifra en un 15% la caída de las ventas de media en España en la campaña de Navidad, respecto a 2019, por debajo de sus previsiones, que la situaban en una bajada del 10%. La organización, a la que pertenece la patronal zaragozana de comercio y servicios ECOS, destaca que el mes pasado se produjo un "enfriamiento", sobre todo, en la segunda quincena. El colectivo achaca el descenso a la "anticipación de las compras en el mes de noviembre", en el que se activan los descuentos del Black Friday y por la "propia evolución de la pandemia". Las restricciones por el aumento de los contagios han suspendido actos sociales y con ello las ventas de productos como la moda y el calzado. Añaden el impacto negativo de la subida de la inflación que "reduce la capacidad de gasto de las familias".

Antonio Tornos, presidente de ECOS, mantiene una visión más optimista de la evolución del adelanto de ventas en noviembre. "Los primeros años del Black Friday fueron horrorosos porque la gente compraba más por internet y buscada el superchollo", reconoce, pero ahora afirma que "como todos tenemos descuentos, sea venta física u 'online', es una semana que motiva al consumidor a salir a la calle a comprar y siempre es bueno que haya más gente en la calle". Desde el sector de los electrodomésticos y la tecnología en el que trabaja cree que aunque se anticipen compras por los descuentos "luego se compran regalos de Navidad". Este año la 'prenochebuena' y el 'prereyes' asegura que volvieron a ser "buenos".

Coincide en que la evolución de los contagios añade incertidumbre, pero espera las recién inauguradas rebajas "con mucho optimismo". Para ello un factor importante será "que el tiempo nos acompañe", aunque, de momento, ya es mucho mejor que el año pasado cuando se vivió la llegada de la borrasca Filomena. La patronal de comercio prevé mejores resultados en rebajas que el año pasado, pero sin recuperar las cifras precovid. Recalca la "dificultad de hacer previsiones" en un escenario de incertidumbre y costes al alza como el actual.

"Estamos sin remontar y con gastos añadidos aumentados respecto a hace dos años. La asfixia no puede ser mayor"

Las rebajas han empezado a animar las compras, pero el pequeño comercio duda que pueda compensar el descenso de diciembre. "El margen cada día es más pequeño", lamenta Sachez, propietaria de una tienda de moda de mujer. Nota que entre los clientes "no hay alegría" a la hora de comprar. La pandemia cree que ha provocado que la gente esté "asustada" aunque algunos hayan podido ahorrar. "La gente tiene ganas de comprar, pero aún hay incertidumbre".

El desánimo se apodera de buena parte de los autónomos que forman el sector, tras dos largos años de pandemia en los que "no se ve la luz al final del túnel". Siguen cerrando comercios y otros dan vueltas a su negocio para intentar reinventarse. Al descenso de ventas se une el incremento de los costes por el alza de la luz, las materias primas y la inflación. "Estamos sin remontar y con gastos añadidos aumentados respecto a hace dos años. La asfixia no puede ser mayor", lamenta Sanz. Ante esta situación recalca que no se sienten apoyados "por nadie" y sí "abocados a la desaparición". Por ello, pide "una ayuda de carácter urgente".

El colectivo saca fuerzas pensando ya en cómo seguir más allá de las rebajas. Aurora Sachez, tras el mostrador de su tienda de ropa afirma que "tenemos que tirar para adelante y preparar la campaña que viene con ilusión".