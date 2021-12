El año 2022 arrancará con subidas de rentas inferiores al aumento de los precios

2

Energía

Si algo ha marcado la evolución de los precios en 2021 y previsiblemente seguirá haciéndolo al menos en los primeros meses de 2022, ha sido la energía.

El Gobierno cuenta con ello y ha prolongado hasta abril, incluido, las rebajas de impuestos y cargos aprobadas en 2021 para tratar de evitar que el encarecimiento de la energía se convierta en una carga insostenible para familias, autónomos y empresas.

Así, los cargos y los peajes que se cobran en la factura de la luz (y que antes de las rebajas del último trimestre de 2021 podía suponer fácilmente la mitad de la factura) bajarán en torno a un 30 % y un 4,6 % respectivamente a partir del sábado, según publica hoy el BOE, lo que se traducirá en al menos una rebaja de 7 euros mensuales en un hogar medio, según cálculos del Gobierno.

En cualquier caso, la luz comienza 2022 en precios nunca antes vistos en el mercado mayorista y los mercados de futuros no prevén una bajada hasta al menos el segundo cuatrimestre, al tiempo que la gasolina ronda los 1,5 euros el litro, cerca de su máximo histórico, lo que a su vez encarece los productos y servicios que ofrecen las empresas.

El gas subirá "sólo" un 5 % gracias a que el Gobierno ha limitado el alza para evitar igualmente dañar en exceso los bolsillos de quienes lo consumen.

Con el precio del gas disparado en los mercados internacionales, las tarifas reguladas de gas natural (TUR) arrancarán el 1 de enero con una subida del 5,48 % respecto a enero de 2021. De no haberse limitado el coste de la materia prima al 15 %, la factura anual se habría incrementado un 83,62 %.

El precio de la bombona de butano se revisará el 18 de enero, pero ya arrancará 2022 siendo un 5 % más cara, tras la última revisión trimestral, que entró en vigor el tercer martes de noviembre, en lo que fue su sexto incremento consecutivo.

Ese incremento del 5 % es el máximo permitido, aunque de no existir ese tope se habría encarecido un 13,45 %.