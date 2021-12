Garamendi amenaza con romper el pacto si cambia la reforma laboral acordada

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha amenazado con descolgarse del acuerdo social para la reforma laboral si el texto pactado se modifica a su paso por el Congreso, donde algunos socios del Gobierno de coalición no han dado por seguro su apoyo a la norma tal y como está redactada.

En la víspera de que la reforma laboral sea aprobada en el Consejo de Ministros por decreto ley, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha pedido a sus socios parlamentarios y al resto de grupos del Congreso que respeten "lo máximo posible" la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, porque cree que se ha logrado un buen texto tras muchos meses de trabajo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, avanzaba esta mañana que desde hoy mismo iniciaría una ronda de contactos con sus socios parlamentarios para que apoyen la nueva reforma laboral, porque el pacto social alcanzado es histórico y va en la dirección de mejorar la situación de los trabajadores.

A su juicio, es la primera vez en 40 años que hay un acuerdo que "avanza significativamente" en los derechos de los trabajadores, tras opinar que las últimas reformas fueron en la dirección opuesta.

Sin embargo, tanto el PNV como EH Bildu han criticado el texto por no reflejar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, mientras que ERC ha señalado que la reforma tiene "carencias muy importantes" por lo que su voto favorable "a día de hoy no está garantizado".

Desde el PSOE, Sicilia ha apelado a estos grupos "a que escuchen a los agentes sociales que han llegado a un acuerdo histórico para que en la medida de lo posible se pueda mantener lo que han firmado". Sobre la posibilidad de que finalmente la reforma laboral sea tramitada en el Congreso como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, ha dicho que "una vez que se presente" en la Cámara Baja verán "qué opciones" hay.

Así las cosas, el presidente de la patronal ha manifestado que "lo pactado no se toca (...) El Parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo será otra cosa". Cuestionado por la petición del PNV de que el convenio autonómico tenga prevalencia, Garamendi se ha mostrado en contra porque "rompería la unidad de mercado".

"Si esto entrara, nosotros nos salimos de ese pacto", ha añadido Garamendi, antes de advertir al Gobierno de que si se cambian los pactos no tendría sentido volver a sentarse a negociar. "Si yo llego a un pacto y lo cambia, no sé para qué me voy a sentar en siguientes ocasiones", ha añadido.

Por otra parte, Garamendi ha defendido que "la parte sustancial de la reforma del PP queda preservada en este acuerdo" y que el derecho laboral es "muy técnico" y que "cada coma es un mundo".

El PP, en cambio, no se reconoce en una "contrarreforma laboral" que considera que no va a servir para generar empleo, razón por la que votará en contra de la convalidación del decreto-ley. Ciudadanos no ha desvelado el sentido de su voto, aunque cree que algunos de los cambios asumidos por Unidas Podemos en esta negociación son los mismos que ellos firmaron con el PSOE en 2016.