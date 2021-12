Este será el precio de la luz en Navidad: las horas más baratas y caras

La electricidad no encuentra límites. No hay una sola jornada en la que el coste de generación no vuelva a dar otro susto. Y este jueves lo vuelve a hacer. El precio se sitúa en el máximo de 383 euros/MWh, récord para el mercado energético español. Es que, además, y por primera vez, habrá una buena parte de la jornada en la que el precio supere los 400 euros/MWh, según OMIE.

Y no será solo durante la hora de la cena, la que habitualmente suele ser más elevada por la mayor demanda en los hogares. Es que durante buena parte del día, se pagará el MWh por encima de 400 euros, básicamente entre las 09.00 y las 22.00 horas. Sin excepción. Solo bajará mínimamente hasta los 300 euros durante la madrugada.

La evolución del precio del gas en los mercados internacionales, provocado por las decisiones geopolíticas en Rusia siguen lastrando los costes energéticos en toda Europa. Varios países están viendo precios por encima de los 400 euros/MWh, incluso por encima de España. De hecho, la cotización del gas se sitúa a estas horas en los 170 euros/MWh, otra referencia nunca vista en este mercado. Al ser necesario el gas para activar las centrales de ciclos combinados, fundamentales para cubrir un 30% del 'mix' al no estar activadas las eólicas, la combinación es perfecta para que el precio de la luz siga aumentando.

Diciembre comenzó siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superaban ampliamente la cota de los 200 euros/MWh y, desde el 16 de diciembre, los 300 euros/MWh. El encarecimiento de la luz se ha desbocado y el precio medio mensual supera ya los 250 euros y se acerca a los 260 euros, es decir, unos 60 euros más que el pasado octubre, el mes con el promedio más caro hasta la fecha.

En este contexto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha cifrado en más de 4.500 millones de euros el impacto anual en las cuentas públicas de las rebajas fiscales aprobadas para paliar el impacto de la subida de precios en el mercado mayorista de la electricidad en hogares, industrias y pymes. "El Gobierno ha acompañado con una bajada de más de 4.500 millones de euros a todas familias, industrias y pymes para permitirles el uso eficiente de la energía y que esos precios no incidieran directamente en su bienestar y su progreso", ha defendido la ministra durante su intervención este miércoles en la última sesión de control al Gobierno del año en el Congreso.

Justo esta semana, el Gobierno ha aprobado la prórroga hasta el próximo 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores, con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.

Por otra parte, el PP ha pedido en el Pleno del Congreso a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dimita por el disparado precio de la electricidad y esta ha respondido que, si de este indicador dependiera la viabilidad de un Gobierno, tendrían que dimitir todos los gobiernos de la Unión Europea, la propia Comisión y también el Parlamento Europeo. "Se llevará una enorme sorpresa", ha incidido Ribera, asegurando que al 'pool' español no le afecta de la misma manera el encarecimiento del gas procedente de Rusia ni contar con un tercio del parque nuclear parado.

La ministra ha señalado que el récord "lamentablemente será superado como consecuencia del incremento de la demanda de electricidad que Francia está necesitando, dado el cierre de un tercio de su capacidad de generación por seguridad".