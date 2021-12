Pedro Sánchez: "La mejor reforma laboral es la acordada con los agentes sociales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles que habrá reforma laboral y ha afirmado que la mejor de esas reformas es la que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales.

En la recta final de la negociación con patronal y sindicatos para aprobar esa reforma laboral antes de fin de año, Sánchez se ha referido a esta medida en respuesta a la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurúa.

Aizpurúa, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, le ha instado a aclarar si el Ejecutivo iba a cumplir sus compromisos de derogar la reforma laboral y la ley mordaza.

El jefe del Ejecutivo ha garantizado que va a cumplir los acuerdos a los que se comprometió al inicio de la legislatura y ha recordado que ya son realidad la mitad de sus compromisos de investidura.

"El compromiso es firme, claro, inequívoco", ha recalcado antes de recordar una serie de medidas aprobadas por el Gobierno ante la crisis provocada por la pandemia y que ha asegurado que han salvado empresas y empleos.

Se ha referido en concreto a la reforma laboral para afirmar que se va a aprobar y explicar que el Gobierno está trabajando para ello con los agentes sociales.

"La mejor de las reformas laborales es aquella que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales porque son las reformas laborales que perduran", ha recalcado.

Para él, las "contrarreformas" laborales aprobadas por el Ejecutivo del PP no son las que necesita España.

Pese a las palabras de Sánchez, Aizpurúa ha señalado que todo apunta a que el Gobierno no va a cumplir con la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza.

A su juicio, lo que se está preparando es "una reforma laboral, descafeinada, a gusto de la patronal" y una "no derogación de la ley mordaza limitada que mantiene el recorte a la libertad de expresión y reunión".

Si eso ocurre, ha advertido de que millones de personas que confiaron en los partidos que conforman el Gobierno volverán a sentirse decepcionadas.

"No sólo hay que parecer diferente a la derecha, hay que ser diferente a la derecha, y por eso no valen medidas tibias y propuestas descafeinadas, que no vale una reforma laboral que no recupere derechos", ha añadido.

En esa línea, ha recalcado que "no es el momento de ceder ante la patronal, sino el de apostar por los trabajadores y sus derechos".