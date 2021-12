Sigue el lío con las facturas de la luz: una zaragozana recibe una de 0,01 y otra de 300 euros

El año termina sin que se haya solucionado el lío con las facturas de la luz. Estas siguen sin llegar con la regularidad habitual a algunos clientes de las eléctricas. Las compañías aseguran que se trata de un colectivo reducido, aunque no han precisado cuántas personas sufren retrasos o facturaciones "raras", por el periodo incluido o la cuantía, pero afirman que siguen trabajando para solucionarlo. Achacan el problema a la necesidad de adaptarse a los numerosos cambios del Gobierno que han afectado a la facturación.

María Belén Navarro y Francisco Bayo son un matrimonio zaragozano que ha visto cómo en los últimos meses la factura de la luz empezaba a llegar con cuantías que no se correspondían con las habituales, tanto por ser demasiado altas como bajas y en períodos de facturación desde 15 días a dos meses. Han recibido en su cuenta una domiciliación de 0,01 euros y una factura de 300 euros. Esta última más elevada les llegó el 16 de agosto y en ella se facturaba un periodo de 60 días, cuando ellos la reciben de forma mensual. Piden una revisión porque no consideran que se pueda deber solo a la actual subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha alcanzado este miércoles llega a los 360 euros el megavatio hora (MWh).

"Estamos con una tarifa fija, no dependo de los picos de luz", explica María Belén, porque cambiaron al mercado libre en lugar de seguir con la tarifa regulada, la PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor), por lo que no entendía la variación. "Somos dos personas y en verano tuve enchufado el aire acondicionado, pero como todos los años", añade. Ellos suelen estar al tanto de los gastos de casa.

Ha reclamado por teléfono y en la oficina de Endesa del centro de Zaragoza, pero ha decidido seguir adelante y ha acudido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "No estoy de acuerdo con semejante barbaridad de facturación", asegura. Tacha de "descontrol" la situación actual, que complica seguir los gastos de la familia. "Yo porque tengo dinero para pagar 300 euros, pero como reciba una factura más así la voy a devolver. Si vas acumulando gastos que no te corresponden no puedes sostener así una economía", señala, con preocupación. Está dispuesta a llegar hasta a los tribunales si no le revisan todas las facturas.

Los numerosos cambios del Gobierno en la factura

Entre las compañías con desajustes en las facturas se encuentra la distribuidora de Endesa. Desde la eléctrica culpan de los retrasos en la emisión de facturas a que han tenido que adaptarse a las distintas modificaciones normativas hechas por el Gobierno este año en la factura. Entre ellas, fuentes de la eléctrica citan la Circular 3/2020 que "modificaba de manera muy importante la estructura de peajes, por otro lado, las modificaciones en el contenido y estructura de la factura, derivadas de esta normativa y por último las modificaciones en el IVA y el Impuesto Eléctrico o en el bono social aprobadas a lo largo de los últimos meses".

Todo ello habría impactado "de forma relevante en el estado del proceso de facturación y han obligado a hacer múltiples ajustes que han derivado en esos retrasos", explican fuentes de la eléctrica.

Detallan que a lo largo del año se han ido sucediendo numerosos cambios. En junio entró en vigor la modificación en la estructura de peajes y cargos, que "afectó directamente a los sistemas de facturación". Añaden que los bocetos definitivos de edición de facturas no se publicaron hasta abril, un mes y medio antes de su entrada en vigor. Además, en junio, poco después de la entrada en vigor de la circular de peajes, el Consejo de Ministros publicó la rebaja temporal del IVA de la factura eléctrica, para intentar reducir el impacto de la escalada de precios de la electricidad, lo que obligó también a adaptar los sistemas.

Además, ha sido necesario "adaptar el software para el tratamiento de facturas de peajes de acceso de contadores no reprogramados a la nueva estructura definida en la circular de peajes", detallan.

El 30 de agosto entró en vigor un nuevo formato de factura, con la obligatoriedad de incluir un código QR con la comparativa de precios entre compañías y el dato de la potencia máxima demandada en el último año. Siguieron los cambios en septiembre para que el cliente pudiera ver cuánto se abarataba su factura con la rebaja de los cargos aplicada por el Gobierno y el cálculo del nuevo impuesto eléctrico con una cuota mínima.

Hasta octubre hubo modificaciones, cuando se publicaron medidas con la pobreza energética como la ampliación del bono social y cambios en los porcentajes de descuento en la factura.

Las asociaciones buscan otras explicaciones

Sin embargo, las asociaciones de consumidores no consideran que los cambios normativos sea un motivo suficiente para justificar un año de retrasos y algunas buscan una explicación más allá. "Cada vez más tenemos claro que el problema son los contadores. Tenemos varias reclamaciones de socios que miran sus cosas y dicen que están teniendo lecturas en sus contadores rarísimas, unos días muy bajas y otros como una central nuclear", apunta José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). Un extremo que no ha sido confirmado con las eléctricas.

"No ha acabado el retraso de facturas", asegura. A la asociación han llegado casos de Endesa e Iberdrola. La única mejora es que "Endesa se ha comprometido a enviar una carta previa al envío de todas las facturas retrasadas. Diciendo que cabe la posibilidad del fraccionamiento. Ya es un paso", señala. Sin embargo, no lo considera suficiente porque hay muchas personas que pueden no enterarse.

Alejandro Marín, delegado de OCU en Zaragoza, señala que llegan consumidores "con muchas dudas" sobre la factura. Suelen acudir con "consumos que no se corresponden a históricos de consumos de esas viviendas", aunque la actual subida del precio de la electricidad ha pulverizado las referencias, si no se contaba con una tarifa plana.

Pago aplazado

En Endesa insisten en que trabajan para ponerse al día con la emisión de facturas y recuerdan que no se emite una factura única con todo el consumo acumulado, sino "tantas facturas como periodos de facturación tenga el cliente pendiente".

Las personas que reciban de golpe varias facturas podrán acogerse a un "acuerdo de pago" en el que "que mejor se adapte a sus necesidades para minimizar los perjuicios ocasionados", indica la eléctrica. Se ofrece un pago aplazado dividiendo el importe acumulado en una cuota mensual.