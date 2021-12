Pablo Foncillas, investigador en innovación: "España necesita que sus empresas ganen masa crítica"

De familia oscense y formado en la Escuela Suiza, Pablo Foncillas Díaz-Plaja es licenciado en Derecho y MBA por la IESE Business School , además de doctor en transformación digital. Además de su labor académica –dos lustros como miembro del claustro del IESE–, es conferenciante y consultor, y trabajó como directivo en varias industrias. Preguntado por empresas que lo estén haciendo bien hoy cita a Grifols, Amadeus, Almirall e Indra.

Participó en la última convención de ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) con una ponencia que analizaba el contexto actual en el que las empresas desarrollan su actividad después de los efectos en la economía de la crisis sanitaria causada por la covid-19. Preocupado por asignaturas sin resolver como la educación, la política energética y la falta de inversión en I+D, en esta entrevista ofrece su punto de vista sobre cuestiones que atañen hoy a la actividad de las compañías españolas.

Su ponencia en la convención de ADEA se titulaba ‘66 días para resetear el mundo. ¿Qué quería decir?

El título se refiere a una investigación que demuestra que en general tardamos 66 días de media en incorporar un nuevo hábito a nuestra vida. Hago una reflexión sobre eso y la situación que estamos viviendo. Todavía estamos en pandemia y seguiremos, y si son 66 días los que tardamos en recuperar un hábito, ya hoy llevamos 600 días y a lo mejor nos quedan 600 más. Es muy difícil predecir el futuro y decir qué va a quedarse y qué se va a marchar, pero lo que está claro es que vamos a adquirir nuevos hábitos.

¿Y qué cambiará?

La vida no va a seguir siendo igual, y por lo tanto a mi me parece interesante establecer un paralelismo entre el corto, el medio y el largo plazo. Yo sostengo la teoría, después de hablar con decenas o centenares de empresarios y emprendedores, de que hay el horizonte temporal con el que trabajábamos antes ya no aplica. Y eso a su vez hay que vincularlo con la situación sanitaria y la situación de consumo. Se relaciona salud con consumo, con lo que vendemos o no vendemos, y lo que tiene impacto a 12 o 24 meses. Pero en realidad donde hay que poner el foco es probablemente en un horizonte más a largo plazo, a 36 o 48 meses, y las empresas ganadoras que veo que lo están haciendo bien se preocupan de la situación sanitaria y del consumo a corto, pero donde de verdad ponen el esfuerzo es a largo.

¿Están las empresas poniendo ese foco?

La empresa del 19 ya entendimos que no podía ser la empresa del 20. La del 20 es distinta a la del 21 y las que estén en el 23 y el 24, si todo va maravillosamente bien con soluciones sanitarias a la pandemia que sufrimos, van a ser distintas. Las empresas del 20 que han triunfado son las que han redefinido su cartera de productos y servicios y han tenido que reinventarse para saber cómo vender.

¿Qué empresas son esas?

Las que tienen músculo, las que son grandes. Esta pandemia lo que ha roto es esa reflexión de que las empresas grandes eran lentas y pesadas. Si a cualquiera de las compañías del Ibex 35 les planteabas que en tres semanas iban a tener al 80-90% de sus trabajadores en remoto les hubiera entrado un ataque de risa e histeria. Y lo han conseguido, porque tienen más músculo, más medios.

¿Y las pequeñas?

También, pero han tenido que sufrir un poquito más porque no tenían las capacidades para poder hacerlo. Antes probablemente las grandes se veían afectadas por las pequeñas, que hacían el regate corto, pero se han dado cuenta de que su capacidad tecnológica y musculatura les han permitido ponerse muy en serio a atender el mercado. Las grandes corporaciones con marca en etapa de incertidumbre generan certidumbre

¿Está haciendo un llamamiento a que las empresas sean más grandes, porque en España hay demasiadas pymes?

Pymes. Pequeñas y muy pequeñas empresas. Yo no soy de macro, pero es obvio que España necesita que sus empresas ganen masa crítica.

¿No está influyendo la digitalización en ofrecer posibilidades de igualdad a las pymes?

Lo que veo es que quien se está llevando realmente el pastel y lo ha entendido son las medianas y grandes. Las pequeñas entienden que hay que implantar herramientas, pero las grandes tienen más recursos para dedicar a esto. Las pequeñas tienen acceso, pero sus prioridades son totalmente distintas. La transformación digital es hacer negocios de una manera distinta y eso la mayoría de las pequeñas no lo están haciendo.

¿El teletrabajo ha venido para quedarse o para marcharse?

Para marcharse. Bueno, todas las empresas están entendiendo que el mundo no es binario y que tenemos una tendencia salvaje a pensar que esto es blanco o negro, y no. Esto va a ser mixto, siempre. Yo creo que vamos al modelo de 2+3, 1+4, 5+5, cada maestrillo tendrá su librillo. Y desde otro punto de vista sí que hemos entendido que una oficina son cuatro cosas: concentrarse, aprender, compartir y socializar. Hemos visto que uno se puede concentrar más en casa y que puede compartir en remoto herramientas o documentos. Pero aprender y socializar se hace en la oficina.

Al final será un mix.

Lo que vamos a aprender es que la oficina no es una pulsera todo incluido, vamos a entender muy bien para qué vamos ahí.

¿Debemos seguir apostando por contratos fijos, o que los haya por proyectos?

Vamos hacia un modelo que no será blanco o negro, de nuevo. Ahora vivimos en una economía esencialmente asalariada o de autónomos. Es probable en los próximos años veamos un nuevo modelo de relación laboral.

¿Estamos preparados para eso, para renunciar a más empleos fijos?

Yo no soy laboralista, pero intuyo que la legislación laboral no va en esa dirección y la evolución económica sí. Me pregunto si hay que generar más protección en un contexto de más desempleo. ¿Quiere decir eso que soy un salvaje capitalista? No, lo que quiero decir es que algo no debemos hacer bien cuando somos uno de los dos países de Europa con el mayor problema de paro juvenil. La legislación proteccionista está demostrándose que no es el camino para ayudar a lo que estamos diciendo.