Pikolin recibe el premio Dircom Aragón declarándose "activista de la comunicación"

La buena comunicación, la que transmiten profesionales comprometidos, "la que no miente ni manipula" (como proclamó Genoveva Crespo, que obtuvo una mención a su trayectoria), fue reconocida este jueves en un entrañable encuentro que se va consolidando con los años y que rinde homenaje al profesional que fue Ricardo Pereda. La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) de Aragón entregó el premio que lleva el nombre de quien fue su primer presidente a Pikolin por su campaña ‘Injubilables’, que sorprendió por su posicionamiento de marca, donde una empresa de colchones no te invita a descansar, sino a encontrar algo "que te quite el sueño".

"Me declaro activista de la comunicación", proclamó Ana Robledo, directora de Comunicación y Marketing de Pikolin, en un discurso reivindicativo sobre su profesión y la forma de ejercerla como "dinamizadora de la economía y generadora de riqueza". "La comunicación se ha convertido en un elemento de gestión, en un intangible con un papel más importante en la generación de valor", apuntó antes de hablar de una forma de hacer en la que "pelear por la notoriedad se ha quedado atrás" para dar paso a la defensa de una marca que "tiene un deber, el compromiso de impulsar un cambio en la sociedad".

Robledo concluyó su alocución con el lema de la campaña premiada, pidiendo al auditorio que, como las personas de edad que participan en los spots de Pikolin, hagan algo que les quite el sueño.

Además del premio Ricardo Pereda, Dircom Aragón entregó una mención a Genoveva Crespo por su trayectoria profesional, en especial como dircom de Ibercaja. José Luis Aguirre y Amado Franco, presidentes de Ibercaja Banco y de la Fundación Ibercaja, le entregaron el reconocimiento.