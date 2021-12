Cuando la pandemia se lleva tu empleo y necesitas reinventarte

Miles de personas en España perdieron su empleo de siempre por culpa de la pandemia y ahora se ven en la necesidad de reinventarse profesionalmente. Carlos Mas, de 56 años, era comercial y ahora está siguiendo un curso para aprender electricidad y especializarse en la recarga de vehículos eléctricos.

Carlos Mas ve en el coche eléctrico un futuro "más esperanzador" y por eso se apuntó a los cursos que organiza Barcelona Activa y que imparte la Escuela Gremial de Instaladores de Electricidad y Fontanería de Barcelona (EGIBCN).

En diferentes salas de la sede del gremio se imparten varios talleres, uno de ellos sobre fontanería, agua y gases -con inodoros, duchas y sistemas innovadores de reutilización de aguas grises y pluviales-, otro sobre soldadura y uno sobre instalaciones eléctricas. A ellos asisten un puñado de alumnos que han decidido reciclarse en nuevos usos profesionales.

Carlos Mas explica que escogió el curso sobre instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos porque "lo que está claro es que el motor de combustión está sentenciado, el coche eléctrico es el futuro".

Tras su formación en la EGIBCN, Carlos se plantea emprender o colaborar desde la vertiente comercial con una empresa especializada en el sector automovilístico, aunque sigue desempleado.

"El porcentaje de alumnos que accede a un puesto de trabajo tras cursar nuestras formaciones oscila entre el 90 y el 100 %", asegura a Efe Albert Soriano, jefe de estudios del centro.

Según Soriano, la EGIBCN colabora con diversas empresas del sector que generan gran ocupación y que actúan como puente entre la formación y la entrada al mundo laboral de los alumnos.

"Cuando recibimos visitas de alumnos de Formación Profesional (FP) alucinan, es una pena que esta opción formativa esté tan desprestigiada en España", lamenta Soriano, que añade que "la FP es garantía de calidad y de futuro y que hasta ahora no ha empezado a ver la luz".

El jefe de estudios de la EGIBCN asevera que "muchos jóvenes no tienen en consideración algunas FP como la de soldadura, por ejemplo", y destaca que la desconsideración hacia este tipo de puestos de trabajo ocurre porque se perciben como "trabajos sucios", aunque en algunas ocasiones "están remunerados con entre 3.000 y 4.000 euros al mes".

"La empresa instaladora necesita profesionales multidisciplinares, no especializados en un único ámbito", apunta Soriano, que añade que "uno de los grandes errores del mercado laboral en España es que nos conformamos al terminar los estudios base en lugar de apostar por la formación continua".

Un ejemplo que rompe con esta dinámica es el de María Eugenia Ureña, de 58 años, que es agente cívica del Ayuntamiento de La Llagosta (Barcelona), donde dirige talleres de conciencia ecológica.

Más información El Inaem subvenciona la contratación de jóvenes cualificados en 57 empresas

Ureña explica que pese a tener un empleo estable, decidió profundizar en su campo de conocimiento y cursó una formación en prevención de residuos y economía circular. "El curso me sirvió para refrescar conceptos y para ampliar mi especialización y contribuir así a la sensibilización medioambiental, en especial a la del reciclaje", manifiesta.

El caso de María Eugenia se parece al de Mar Farré, psicóloga de 24 años, que también ha decidido reinventarse profesionalmente, pese al aumento de los trastornos de salud mental, porque le apasiona la psicología ambiental y ha decidido formarse en residuos y economía circular. "Llegó un punto en el que quise enlazar la psicología con el medio ambiente, y gracias al debate de la sostenibilidad se están llevando a cabo proyectos para lograr que el individuo se adapte a un contexto más ecologista", afirma.

NOTICIAS RELACIONADAS Aprobada la nueva ley de FP, que prevé la transición del sistema de becas a contratos

Según Farré, en España aún no existe un grado de concienciación ambiental tan grande como en otros países del centro y norte de Europa, por eso este año cursará un máster en Alemania. "Seguramente a nivel laboral no sacaré un gran beneficio, pero me identifico con la causa y me motiva a seguir por este camino", concluye.

La Escuela Gremial de Instaladores de Electricidad y Fontanería de Barcelona lleva a cabo cursos formativos con un presupuesto de unos 2 millones de euros a raíz del programa 'Reskilling Sectorial' (de renovación formativa) en el que participa junto con Barcelona Activa.

La iniciativa nace en el marco del Plan de Impulso a la Ocupación de Barcelona 2020-2021, enfocado a personas en situación de vulnerabilidad -especialmente en situación de paro o ERTE- para ofrecer formaciones de corta o larga duración gratuitas y adaptadas a las nuevas exigencias del mercado laboral.

A raíz de la pandemia, Barcelona Activa ha impulsado la virtualización de sus formaciones, "que ha atraído a un 10% más de mujeres, perfiles senior y jóvenes de entre 30 y 40 años", resalta en declaraciones a Efe la comisionada de Promoción de la Ocupación y Políticas contra la Precariedad Laboral del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil. Desde abril de 2021, el 'Reskilling Sectorial' ha formado a 2.900 personas, y el objetivo es que para finales de año la cifra ascienda a 5.000.