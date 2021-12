Las 32 pymes aragonesas que más crecen

Porteromanía, la empresa zaragozana creada por Javier Sánchez Broto hace 20 años, que inició su andadura con la marca Soloporteros vendiendo equipación para los cancerberos y que hoy enarbola la bandera Fútbol Emotion, es una de las cinco compañías que ha aparecido en los cinco años del listado Cepyme500 que elabora la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) teniendo en cuenta la evolución de organizaciones de este tamaño de toda España. Las otras son Excal, de Marcilla, Navarra; Clave Denia, que trabaja con la marce Ale Hop, de Alicante; Stac, con sede en Padrón, La Coruña, y Equipe Cerámicas, de Castellón.

Carlos Sánchez Broto, director general de Fútbol Emotion, que ya hace años amplió su actividad al equipamiento de todos los jugadores de un equipo de fútbol, incluidos los profesionales y los de base, hablaba con orgullo recientemente de este reconocimiento de Cepyme500, siendo consciente de que los datos incluidos en este listado corresponden al ejercicio 2019, es decir, anteriores a la pandemia.

Los números de 2020 recogerán realidades muy distintas en la inmensa mayoría de las 500 compañías de pequeño y mediano tamaño que destacan por su crecimiento en España, aunque seguramente habrán aguantado el chaparrón mejor que la media de pymes del país. Porteromanía, como otras tantas firmas, sufrió un retroceso en su facturación el año pasado pero se dispone a mejorar las cifras con las que cerrará el ejercicio 2021.

En el último de estos listados de Cepyme, publicado hace dos semanas, aparecen un total de 32 empresas con sede en Aragón, seis más que las 26 del año anterior. Nueve de ellas están en la provincia de Zaragoza, cinco en la Huesca y dos en la de Teruel. Se trata en todos los casos de compañías que sobresalen tanto por sus resultados económicos como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

Cinco de esas 32 pymes aragonesas incrementaron sus cifras de negocio más de un 100% en 2019 respecto al año anterior. Destaca entre ellas Agorasport, empresa del sector de la construcción con sede en Zaragoza y experiencia tanto en el mundo de la obra civil como en el de las instalaciones deportivas. Su trabajo en la realización de proyectos a medida, desde pequeñas iniciativas particulares hasta grandes complejos deportivos, así como sus servicios de mantenimiento y postventa le hicieron aumentar su facturación un 153,6%.

Llamativos aumentos en ventas registraron también Enerland, fabricante de parques fotovoltacios (145,6%); Hidalgo Navarro Hinaco, también de la construcción y con sede en Huesca (128,28%); la comercializadora de electricidad Multienergía Verde (106,32%), y Comercial Logística Calamocha (101,91%).

Sobresalen en el listado de pequeñas y medianas empresas con más crecimiento en 2019 respecto al año anterior muchas del ámbito de la construcción, lo que pone de manifiesto la recuperación consolidada del sector que más sufrió la crisis económica anterior, la de 2008 y los años que le sucedieron. En Aragón en particular eso es patente, del mismo modo que siguen apareciendo en este tipo de listas compañías del ámbito de la agroalimentación, otras muchas calificadas como de distribución comercial –aunque las actividades de las que están en ese capítulo difieran unas de otras– y, cómo no, las industriales, no en vano la Comunidad mantiene un importante peso en ese renglón.

Del ámbito de la construcción repiten pymes del listado anterior como Chemik Tarazona, que este año ha estrenado unas flamantes instalaciones en el polígono Plaza de Zaragoza. Con una trayectoria impulsada desde el ámbito de la industrialización, trabajando para fabricantes de maquinaria en sus inicios y para otros sectores después, la firma tiene como director general a Ernesto López y muy buenas perspectivas de crecimiento impulsadas por José Luis Celorrio como director de Estrategia.

Otra pyme que repite en el listado es Enarco, fabricante de equipos para la construcción con sede en Zaragoza que ha invertido mucho en producto y cuyo director gerente, David Gascón, atribuye sus buenos números a una positiva gestión de aprovisionamiento de materiales. Enarco facturó 16,94 millones de euros en 2019, un 15,37%más que el año anterior, y 2020 se cerró con un volumen de negocio un 9,5%inferior, admite Gascón, que atribuye la caída al parón decretado en los primeros compases del estado de alarma por la covid-19. Para 2021, avanza, se habrá recuperado el terreno perdido y prevé que la facturación acabe rondando los 20 millones de euros.

Otra firma que vuelve a ver su nombre en la lista es Urbano Bernabé (UB) Manufacturing, que en 2019 «solo» creció un 28,27% frente al ejercicio anterior, cuando su cifra de negocio se disparó un 158% respecto al dato de 2017. Jesús Urbano, consejero delegado de la compañía, que ha ganado mucho peso en automoción en los últimos años, ya apuntó a este diario que 2019 fue un año clave para «parar y consolidar» su actividad.

Empresas del ámbito de la energía, como un fabricante de renovables –Enerland– y una comercializadora –Multienergía Verde– dan cuenta del creciente peso de este sector, del mismo modo que destaca la presencia en esta lista de Certest Biotec, protagonista importante en estos meses de covid-19.

El gran salto de Equimodal y sus tres E

Irrumpe por primera vez en el listado Cepyme500 la empresa aragonesa Equimodal, que diseña, fabrica, homologa e integra contenedores, cajas móviles y soluciones contenedorizadas para transporte intermodal y cualquier aplicación logística, industrial, energética o de emergencia. Una firma espcializada, como apunta la organización empresarial, en soluciones ETO (Engineering to Order) y que se integra transversalmente en los departamentos de ingeniería de sus clientes.

«La distinción en crecimiento es para Equimodal un reconocimiento a una trayectoria y a un legado», apunta María Domínguez, directora general de esta compañía familiar al recordar los casi 30 años de trayectoria de la firma «desafiando crisis, cambios profundos en la sociedad, uso de nuevas tecnologías...».

Domínguez participó en el evento de Cepyme500, celebrado en Madrid, en el que se destacó el buen hacer de las compañías incluidas en el listado y los tiempos de dificultades que nos está tocando vivir, con nuevos retos, como señaló el representante de la organización empresarial, Gerardo Cuerva.

El quinto listado de Cepyme incluye los datos de 2019, es decir, antes de la crisis generada por la pandemia, de modo que los efectos de esta se notarán ya en los registros de 2020. La directora general de Equimodal admite que el año pasado sus ventas se redujeron pero reseña a continuación que la previsión es recuperar y superar la facturación de 2019. «Consideramos que esta recuperación, a pesar de la situación actual con los precios de las materias primas y energía disparados y las tensiones existentes en la cadena de suministro mundial ha sido gracias a nuestra gestión basada en valores», indica María Domínguez.

La directiva de Equimodal cita entonces esos valores, resumidos en cuatro. El primero, las personas, «que resumimos en nuestra filosofía E x E x E: Equipo, esfuerzo y entusiasmo». El segundo, añade, la orientación total de la organización hacia los clientes. El tercero, la innovación, marcada por sus «más de 70 modelos nuevos cada año orientados en dos áreas, «la reducción de emisiones de CO2 con contenedores intermodales que permiten transferir la carga de la carretera al ferrocarril y soluciones containerizadas para el sector de las energías renovables». Finalmente, el cuarto valor es la sostenibilidad, con una fuerte apuesta por la economía circular.

En el marco de ese empeño Equimodal trabaja desde hace tres años para reducir la utilización de disolvente en el proceso de pintura de los contenedores y cajas móviles. Según fuentes de la compañía, automatizando procesos han logrado reducir el consumo de pintura, reciclar parte de los desperdicios y disminuir el uso de disolvente, disminuyendo la generación de los resiudos tóxicos.

El ferrocarril

La firma que dirige María Domínguez estuvo presente en la feria Rail Live del 30 de noviembre al 1 de diciembre, que reunió a algunos de los principales actores del sector ferroviario. Ahí la compañía zaragozana dio cuenta de su apuesta por este medio de transporte, el que genera un menor impacto medioambiental, diseñando, fabricando y homologando contenedores y cajas móviles.