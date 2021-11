Rafael Mateo: "La energía renovable es muy contributiva ahí donde se instala"

¿A qué atribuye que haya hoy un ‘boom’ de inversiones en energías renovables?

No es un ‘boom’. Las energías renovables han sido desde hace años la solución necesaria a la descarbonización de la economía. Hace unos años el Gobierno hizo una ley de cambio climático y aprobó el Plan Nacional de Energía y Clima, que conllevan un crecimiento y una penetración de las energías renovables en España en la próxima década. Por tanto, como consecuencia de esa ley está habiendo una mayor penetración de renovables, que obedece a la transposición de directivas europeas que buscan una neutralidad en carbono de Europa en el año 2050. Es cierto que habíamos estado parados durante algunos años por razones regulatorias y ahora se ha acelerado de nuevo. Probablemente habría sido mejor haberlo hecho más escalonado y no con acelerones y frenazos, pero se está haciendo.

¿Es el momento de la fotovoltaica?

Yo creo que es el momento de las renovables, no solo de la fotovoltaica. Porque esto va a ser la combinación de todas las tecnologías: la fotovoltaica, la eólica, el almacenamiento… Al final, cuando hay una mayor penetración de renovables, que tienen la característica que son variables en producción (depende del día que haya sol, viento, etc.), hace falta una combinación de todas ellas para asegurar la estabilidad del sistema y un buen factor de carga. Lo que hay que hacer es que haya variedad para que todas las horas del año haya cobertura, no solo a mediodía en verano.

¿Cree que hay una burbuja especulativa en la energía como hubo en su momento con la inmobiliaria?

Este es un negocio bastante regulado, el negocio eléctrico. De hecho, la rentabilidad de los activos regulados es del 7,39% asegurada por el Gobierno para doce años. Y aquí la cadena de valor tiene varios eslabones: el terreno, el desarrollo, la construcción y la operación. Y sí ha sucedido, y debería dejar de suceder, que algunos eslabones de la cadena han tenido rentabilidades muy superiores a la rentabilidad del total de la cadena. En ese sentido sí que podríamos pensar que ha habido especulación con los derechos, especulación con los terrenos, pero eso tenderá a terminarse porque lo que no puede ser es que si toda la cadena tiene una rentabilidad de un dígito alto, alguno de los eslabones pretenda tener rentabilidades de dos o tres dígitos. Yo creo que sí que hubo una temporada de calentón, donde se vendían los permisos a un precio prohibitivo y hubo compañías que se dedicaron a eso e hicieron rotación de permisos, pero hay que pensar que la producción de electricidad es un negocio a largo plazo, no para especuladores. Cuando nosotros hacemos un parque eólico o una planta solar es para estar 50 años vendiendo electricidad, no para vender los papeles al día siguiente. Al final, lo que hay que hacer es parques que generen electricidad y que sean solventes durante muchos años.

¿Preocupa en el sector esa oposición que hay en algunos pueblos donde ceden suelo y no obtienen beneficios?

Donde hay preocupación es porque la aproximación que han tenido los desarrolladores ha sido inadecuada. Nosotros llevamos 30 años en este negocio y no hemos tenido nunca un problema. Por tanto, si te comportas al llegar como un nuevo vecino que va a estar 30 años y te reciben bien, o si te comportas como alguien que pretende conseguir permisos de los vecinos ofreciéndoles algo que luego no vas a entregar, es normal que haya vecinos que se sientan toreados o que se sientan decepcionados. Nosotros no hemos tenido un problema de aproximación, pero sí estoy de acuerdo en que hay sitios donde hay una importante oposición, yo creo que porque quien se ha acercado a esos municipios lo ha hecho mal, de mala manera, sin una visión a largo plazo, sin una visión de permanencia, y efectivamente eso está haciendo bastante daño al sector. La energía renovable es muy contributiva ahí donde se instala, en términos de aporte a los municipios, de tasas locales, de arriendos a los propietarios locales.

¿Qué opina de las recientes apuestas de compañías petroleras en el sector de las renovables, le preocupan?

No, nos preocupa, aunque lo seguimos evidentemente. Yo creo que las compañías petroleras tienen, a diferencia de las renovables, mucho dinero que han ganado vendiendo petróleo y están ganando mucho más porque ahora el petróleo está carísimo. Hay algo de que quieran limpiar su imagen, pero en definitiva yo creo que la necesidad de renovables en el mundo es tan grande, en España y en cualquier otro país, que hay sitio para todos.

¿Qué aportarán los fondos de la UE al sector?

Una aceleración importante de la actividad para aquellos proyectos que sean serios y contributivos. Los fondos están muy bien dirigidos a actuaciones que no sean negocios ‘zombies’, sino de futuro -la digitalización, la descarbonización- y sin duda van a ser un acelerador, un acelerador necesario.

¿Sigue la evolución de Aragón?

Sí, claro, como aragonés la sigo y vengo con cierta frecuencia a mi tierra. Yo creo que Aragón ha hecho un despliegue importantísimo en energías renovables, sorprendente. Ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido en los últimos cinco años, sobre todo en eólica. Tiene mucho terreno, viento, sol. Yo creo que se está haciendo bien.